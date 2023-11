Reseña: realme Pad 2 - La productividad en tus manos

Muchas veces tenemos la necesidad de realizar tareas en una laptop o PC, pero no tenemos una a la mano, para esos momentos, una tablet es la solución perfecta, sin embargo, no todas cuenta con el poder para realizar diferentes tareas, ese no es el caso de la nueva realme Pad 2, pues pudimos trabajar con diferentes aplicaciones sin ningún problema. En resumen, podemos decir que se trata de la herramienta perfecta para facilitarnos nuestro día a día. Ya que gracias a sus prestaciones, es posible utilizarla para casi cualquier tipo de actividad y si a eso le sumamos su costo. Tenemos el gadget perfecto.

¿Ustedes para qué utilizarían una tablet como la nueva realme Pas 2? Si bien en un inicio las tablets llegaron como la gran solución a muchos problemas. Poco a poco, las personas dejaron de utilizarlas, pero eso no quiere decir que no sean utilis, al contrario, sus prestaciones son tantas que es difícil cuál es la correcta para nuestro estilo de vida. Por ello, en esta reseña, les compartiremos las características del la realme Pad 2 y lo más importante, para qué las utilizamos en nuestro día a día.

La realme Pad 2 es una muestra más del compromiso de la marca por ofrecer la mejor experiencia con dispositivos móviles a los usuarios. Pero más adelante entenderán de qué hablamos, así que sin mayor introducción, ¡comencemos!

Reseña: realme Pad 2 - Diseño y primeras impresiones

¿Nunca les ha pasado que de solo tener la caja de un dispositivo en las manos, saben que se trata de un equipo de calidad? Pues esa impresión rara tuve a la hora de tener contacto por primera vez con la realme Pad 2. Para empezar, la caja luce elegante con materiales de calidad. Al abrirla, directamente nos encontramos de lleno con la tablet. Debajo de ella, encontré los manuales, cable USB-C y adaptador de carga. Además de la "llave" para SIM.

En cuanto a la tablet como tal, tenemos un enorme, pero enorme smartphone, pues su "figura" me recuerda mucho a la de un teléfono. Ya que a diferencia de otras que me ha tocado probar, esta es un poco más "rectangular". Lo que a decir verdad me agrado bastante. Pues es más fácil de utilizar tanto vertical como horizontalmente.

Físicamente, la realme Pad 2 es bonita, con laterales "cuadradas" a diferencia de otras tablets que los prefieren redondeados. En la parte de la pantalla, tenemos bordes pronunciados, que personalmente fue lo que menos me gustó del dispositivo. En la parte de atrás, encontramos en una esquina el logo de la marca. En cuanto al acabado, tenemos dos, uno general y otro en una especie de "línea" en uno de los lados de la tablet, este se siente rasposo, pero no incomodo.

Viendo horizontalmente, la realme Pad 2 cuenta con los altavoces en los bordes laterales, mientras que en el izquierdo encontramos el botón de bloqueo, en el derecho encontramos los botones de volumen. Además, los micrófonos en el borde superior y la bandeja para SIM en la parte inferior.

Reseña: realme Pad 2 - Pantalla

No podemos negar que una de las tareas principales de las tablets es la de entretenernos, por ello, la pantalla es una de las características más importantes a la hora de elegir este tipo de dispositivos. La nueva realme Pad 2 ofrece una pantalla de 11.5 pulgadas con resolución 2000 × 1200, tasa de actualización variable de 40Hz/60Hz/120Hz y 450 nits.

¿ Qué significa todo esto? Sencillo, la realme Pad 2 será capaz de reproducir contenido 2K, así que podremos disfrutar de nuestras series y películas favoritas sin preocuparnos porque se puedan ver mal.

Además, gracias a sus 450 nits, será capaz de proyectar nuestro contenido incluso en lugares con mucha luz como salar de estar etc.

En conclusión, la pantalla de la realme Pad 2 es excelente, pues nos permite distraernos e incluso realizar algunos trabajos ligeros. Pero de eso les hablaremos más adelante.

Reseña: realme Pad 2 - Audio

El complemento perfecto para la pantalla de la realme Pad 2 es el audio, pues esta tablet es compatible con Dolby Atmos, lo que mejora en gran medida la experiencia. Ya sea que estén viendo sus películas o series favoritas o con música de fondo mientras realizan sus diferentes actividades.

En mi experiencia, lo que más me gustó fue a la hora de ver películas, pues los diálogos se escuchaban a la perfección, al igual que las escenas de acción. Y en ningún momento se perdía la emoción.

Reseña: realme Pad 2 - Rendimiento

Llegó la hora de la verdad, ¿es realmente buena la realme Pad 2? La respuesta es sí, en cada una de las tareas que realicé con ella, me dejo gratamente sorprendido. Por ejemplo, gracias a su audio y pantalla, la experiencia de entretenimiento fue espectacular. Además, realicé un par de actividades de "productividad" como creación de documentos, calendarios e incluso dibuje con ayuda de una app externa.

Esto en gran medida es por sus increíbles prestaciones, ya que ofrece 8GB de memoria RAM y 8GB adicionales con la tecnología de expansión dinámica de RAM. Además 256GB de almacenamiento interno y por si fuera poco el chipset Helio G99 de MediaTek.

En cada una de las tareas, la realme Pad 2 demostró tener las capacidades necesarias para ofrecer la mejor experiencia de uso. Sin importar si se trataba de entretenimiento, productividad o trabajo.

Para aquellos que les gustan los videojuegos móviles, también realizamos pruebas con los títulos más demandantes y populares como Call of Duty: Mobile. Donde se comportó de gran manera, incluso con muchas aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo.

Reseña: realme Pad 2 - Batería

Cabe mencionar que no podríamos realizar las actividades que les he descrito anteriormente en esta reseña si su batería no fuera lo suficientemente rendidora. Afortunadamente, la realme Pad 2 ofrece 8360 mAh, lo que se traduce en 17 horas de video, 9 horas de videollamadas, 24 horas de lectura, 190 horas de música o 22 horas de procesamiento de documentos. Esto es lo que promete la compañía.

Y a decir verdad, en la práctica lo confirma, pues basto con una carga completa para ver mi serie favorita casi completa sin la necesidad de volverla a cargar. Además, en caso de que se queden sin pila, la realme Pad 2 es compatible con carga rápida de 33W, por lo que en pocos minutos podrán recuperar gran parte de la vida de la batería.

Reseña: realme Pad 2 - Conclusión

Cualquiera que esté buscando una tablet, deberá de voltear a ver la realme Pad 2, ya que ofrece grandes prestaciones a un precio asequible. Podrán realizar todo tipo de tarea, siempre y cuando no sean demandantes, eso no quiere decir que no sea capaz, sin embargo, puede que no las desempeñe de la mejor forma.

Pero en términos generales, es una excelente opción, sobre todo si cuentan con un presupuesto limitado y buscan un gran número de herramientas.