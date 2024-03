Los nuevos iPad Pro y iPad Air podrían llegar el 26 de marzo, pero faltaría un modelo

La espera que parecía no terminar, parece que finalmente lo hará, los nuevos iPad están a la vista. Recordemos que los modelos más recientes llegaron en 2022.

De acuerdo con dos fuentes distintas el iPad Pro 2024 y el iPad Air 6 podrían anunciarse el 26 de marzo.

El filtrador chino Instant Digital y el sitio web chino ITHome han adelantado esta fecha, según ha descubierto MacRumors, aunque este último menciona que las fundas para estas tabletas aparentemente comenzarán a venderse en esa fecha, y parece utilizar esto como prueba de que el 26 de marzo es la fecha de lanzamiento.

En cualquier caso, incluso si estas tabletas se anuncian el 26 de marzo, es posible que no se envíen hasta un tiempo después, ya que según Mark Gurman en su boletín Power On, estas tabletas se enviarán con iPadOS 17.4, y que probablemente no estará terminado hasta al menos finales de marzo, después de lo cual tendrá que instalarse en estas pizarras. Por tanto, es posible que no salgan a la venta hasta la segunda quincena de abril.

Pero eso no descarta que se anuncie el 26 de marzo y que los pedidos anticipados se abran poco después. De hecho, el filtrador Ross Young (a través de MacRumors) ha dicho recientemente que el iPad Pro 2024 se anunciará a finales de marzo o principios de abril, y se enviará en abril.

El iPad Pro 2024 en particular también merecerá la espera, ya que las filtraciones sugieren que será el primero de los tablets de Apple en contar con una pantalla OLED, junto con un potente chipset M3, una cámara frontal orientada al paisaje y quizás incluso carga inalámbrica a través de MagSafe.

Un modelo no se lanzaría

Sin embargo, el iPad Air 6 podría ser un poco más decepcionante, ya que el principal cambio rumoreado era la adición de un modelo más grande de 12,9 pulgadas, pero según el filtrador ShrimpApplePro, probablemente sólo habrá una versión de 10,9 pulgadas, como la que tenemos actualmente.

Dicho esto, se basan en la ausencia de actividad en torno a un modelo de 12,9 pulgadas ensamblado en Vietnam, y señalan que todavía es posible que este modelo más grande se fabrique en China. Así que, aunque no lo descartaríamos todavía -especialmente porque esta variante más grande se ha filtrado ampliamente-, no parecen muy convencidos de que esté sucediendo.

Más allá de eso, esta fuente afirma que el iPad Air 6 tendrá una cámara selfie orientada al paisaje, pero que por lo demás no habrá grandes cambios de diseño. También afirman que de los cinco colores en los que está disponible el iPad Air (2022) (gris espacial, Starlight, rosa, morado y azul), el rosa o el azul probablemente no se ofrecerán con el nuevo modelo, aunque es de suponer que un nuevo tono ocupará su lugar.

Como siempre, nos tomamos todas estas filtraciones con cautela, pero de un modo u otro parece que veremos el iPad Pro 2024 y el iPad Air 6 muy pronto.