Netflix dice que el Apple Vision Pro es demasiado de nicho para hacer una aplicación para el visor

Apple describe el Vision Pro como un dispositivo de "computación espacial", pero ahora mismo se podría decir que es tanto como un par de gafas de cine que pueden reproducir películas en 3D. Sin embargo, la ausencia de algunas aplicaciones de las grandes compañías de streaming ha mermado esta afirmación, y Netflix acaba de explicar por qué, de momento, se mantiene al margen del visor.

En una entrevista con Stratechery (via The Verge), Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, ha revelado por qué Netflix no ha creado una aplicación nativa (ni siquiera ha puesto a disposición su aplicación para iPad) para Vision Pro. En una observación totalmente justa, pero de alguna manera ligeramente mordaz, afirma que Vision Pro "está tan por debajo de la escala que no es particularmente relevante para la mayoría de nuestros miembros".

Peters añade que Netflix tiene que asegurarse de que "no estamos invirtiendo en lugares que realmente no dan beneficios", pero que "siempre estamos en conversaciones con Apple para tratar de resolverlo". En otras palabras, Netflix no descarta crear una aplicación para Vision Pro en el futuro, pero sólo cuando el visor de Apple sea mucho más popular.

Y para eso aún falta mucho. Las primeras estimaciones sugieren que las ventas del Vision Pro durante el primer fin de semana fueron de unas 180.000 unidades, y es probable que la demanda disminuya considerablemente. Si se tiene en cuenta que Netflix tiene ya 260 millones de suscriptores en todo el mundo, a los que ha contribuido el éxito de su versión con publicidad, se entiende por qué está adoptando una postura de espera.

Sin embargo, la actitud conservadora de Netflix con respecto al Vision Pro también refleja unas relaciones históricamente frías con Apple. Desde hace años, Netflix no permite suscribirse a su aplicación a través del Apple TV para evitar que Apple se lleve una parte de los ingresos. Además, Netflix aún no se ha integrado plenamente con la aplicación de TV del dispositivo de streaming de Apple, que permite ver el contenido de todos los servicios de streaming en un único carrusel.

Queda por ver si Netflix se integrará en el Apple Vision Pro, pero de momento, el visor de realidad mixta no contará con la aplicación de TV en streaming más importante del mundo, junto con Spotify y YouTube.

¿Un movimiento sensato o un desaire?

(Image credit: Apple)

En estos momentos, el Vision Pro es un kit para desarrolladores muy caro que también se puede comprar en cantidades limitadas, por lo que la postura de Netflix es totalmente comprensible.

Greg Peters añade que Netflix y Apple mantienen un contacto regular, afirmando que "siempre estamos en conversaciones con Apple" y que "veremos hacia dónde van las cosas con Vision Pro".

Esto dista mucho de ser una puerta cerrada, y sin embargo Netflix ni siquiera ha permitido que su aplicación para iPad funcione en los visores de Apple. Puedes ver Netflix en un navegador web en Vision Pro, pero no es una experiencia de primera.

Jon Gruber, de Daring Fireball's incluso sugirió recientemente que existía una aplicación de Netflix para iPad para Vision Pro, pero que el gigante del streaming había cambiado de opinión, y que la decisión se había tomado por "puro rencor corporativo", más que por algo técnico.

Sea cual sea la realidad de que Netflix ni siquiera ofrezca su aplicación para iPad en el Vision Pro, Apple tiene mucho trabajo por delante para convencer a algunas de las aplicaciones más importantes del mundo de que se unan a su fiesta de "computación espacial" de 3.499 dólares. Muchos desarrolladores no están de acuerdo con su posible enfoque de la carga lateral en el iPhone, y es probable que tengamos que esperar al menos hasta el Vision Pro 2 antes de que se acerque a ser la tendencia dominante.