Se avecina una documental de Hideo Kojima. Será exclusivo de Disney+ y llegará en 2024

Hideo Kojima es uno de los diseñadores de videojuegos más importantes e influyentes de todos los tiempos, con un currículum que abarca desde la serie Metal Gear hasta Death Stranding y el recientemente anunciado pero aún misterioso OD

Si deseas tener acceso sin precedentes a su estudio de juegos para poder ver su proceso creativo en acción, Disney+ tiene la para lista para ti. Hideo Kojima: Connecting Worlds, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca a principios de este año, se transmitirá exclusivamente en mejor en dicha pataforma, en 2024.

El documental se realizó durante el desarrollo de Death Stranding y posiciona a Kojima en gran medida como un autor, algo que se dice explícitamente Guillermo Del Toro en el tráiler a continuación.

¿Valdrá la pena ver Hideo Kojima: Connecting Worlds?

Ahora hay una buena pregunta. Si no estás interesado en Death Stranding, la respuesta podría ser no. El sitio de juegos Kotaku, por ejemplo, dice que no, afirmando que es "el peor tipo de fan service". Continúa diciendo que está "demasiado asombrado por su sujeto como para ver con claridad... la mitología de Kojima como un autor intocable hasta que lo oscurece por completo, como una nube". Escapist, en quien normalmente se puede confiar para darle una buena patada a los medios, está de acuerdo y dice que es "un anuncio de una hora de duración para su Juego de 2019, Death Stranding".

Vulture fue más generoso, pero señala que "durante casi la mitad de Connecting Worlds, "No hay una mujer en la pantalla" y sugiere que "la película fracasa porque explora un juego que es muy difícil de entender, que ya está a tres años de su lanzamiento (toda una vida en los videojuegos) y que tiene pocos detalles" sobre la vida personal de Kojima". Si bien podemos vislumbrar la personalidad de Kojima: "es peculiar y meticuloso... trabaja muchas horas extra y está obsesionado con las películas". – todo parece bastante superficial y realmente no proporciona ninguna idea de lo que hace que el trabajo de Kojima sea tan inusual como exitoso.

Parece que todo se reduce a cuánto interés tienes en Death Stranding, especialmente mirando una reseña de Gamesradar que encontró muchas cosas interesantes en el documental. Es posible que desees leer su resumen antes de decidir si transmitirlo o omitirlo. Basta decir que aún no está claro si será apto para ser considerado uno de los mejores documentales en Disney+ hasta el momento.