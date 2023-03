Reseña. Resident Evil 4. Impresionante remake de esta saga

El tiempo ha sido generoso conmigo, que abiertamente he dicho que soy fanático de Resident Evil. ¿Y por qué digo que el tiempo ha sido generoso? Pues porque Capcom constantemente ha encontrado la perfección, en cuanto a tiempos se refiere y nos han entregado sus mejores obras de arte, pero mejoradas y para nuevas generaciones.

Mi único "reclamo" hacia Capcom es: ¿hasta cuando diablos vas a anunciar el remake de Resident Evil: Code Veronica? Pero bueno, eso lo dejaré para otra ocasión...

PRECIO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDENT EVIL 4

Estreno oficial: 24 de marzo de 2023

Precio: $1,499 pesos

¿En qué consolas se puede jugar? PlayStation, Xbox y PC

LEON, UNA VERDADERA AMENAZA VS LOS GANADOS

(Image credit: Capcom)

Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí como una amenaza real en un juego de Resident Evil y no solo como un pobre espectador al que se le acabó la suerte. Si bien disfruté inmensamente de Resident Evil 7 Biohazard en todos sus horrores, ser perseguido en todo momento fue aterrador pero agotador. Entonces, cuando pude sumergirme en las profundidades del culto de Los Illuminados armado hasta los dientes y con todo el conocimiento de combate necesario, no podría haber estado más feliz.

Los combos, las múltiples armas y las opciones cuerpo a cuerpo en Resident Evil 4 te brindan una inmensa libertad en el combate. Tampoco puedes volverte complaciente; a medida que avanzas en tu misión, Los Ganados desarrollan diferentes habilidades que exigen nuevas tácticas, así que sé inteligente y prepara bien tus ataques.

Los aldeanos son caóticamente viciosos pero relativamente poco hábiles en su búsqueda, mientras que los monjes optan por un enfoque más metódico usando escudos, armaduras y ballestas para arrinconarte (sí, básicamente como en el Resident Evil 4 original). Finalmente, los mineros toman lo mejor de ambos, optando por la ira caótica y utilizando escudos y proyectiles.

Una de las secuencias más peligrosas fue la secuencia del castillo. Mientras protegía a Ashley, tuve que navegar entre una multitud de monjes mutados armados con armas peligrosas, escudos y, lo que es mucho más aterrador, catapultas que lanzaban rocas en llamas. Desafortunadamente, no podrás detenerlos. Afortunadamente, disfruté cada encuentro que tuve con los miembros del culto; Me gustaron las variaciones y me percaté de que las peleas son una buena manera de mostrar nuevas armas y habilidades.

(Image credit: Capcom)

Muchas de las peleas más grandes también me llamaron la atención. A pesar de la dificultad de monstruos como el xenomorfo Verdugo y el ciego pero vicioso Garrador, la experiencia fue memorable en todos los sentidos. El diseño de Verdugo me cautivó de inmediato; es horrible, y no me gustaría enfrentarme a esa cosa en la vida real, pero poder luchar contra esta bestia monstruosa fue emocionante. La criatura deforme parecida a un extraterrestre era inteligente, rápida y poderosa; cada movimiento que hicieras tenía que ser preciso, de lo contrario, terminarías empalado en su cola de escorpión.

Luego estaba el Garrador. Atrapado en una pequeña cámara, no hay dónde esconderse. Cada vez que dispares o golpees accidentalmente una cadena colgante, Garrador señalará tu ubicación y te atacará a toda velocidad como un toro cubierto de cuchillas. Esta fue una pelea de estrategia tanto como de potencia de fuego; no hay nada como sentirse fuerte e inteligente mientras golpeas a tus enemigos.

Incluso el sigilo era emocionante y fluido. Nunca me encontré atrapado en una repisa invisible que me impidiera cometer un asesinato o dar vueltas alrededor de mi objetivo tratando desesperadamente de encontrar el indicador de muerte sigilosa. Cada vez que moría en combate, siempre era por mi culpa. Nunca hubo un NPC con fallas que me atacara durante una de mis muertes finales o un jefe locamente dominado por el que tuve que hacer trampa. Si bien puede ser difícil al principio, Resident Evil 4 tiene un estricto código de conducta, y mientras lo cumplas y sigas las reglas, no te apuñalará por la espalda.

AHORA LOS ENEMIGOS SON MÁS ATERRADORES

(Image credit: Capcom)

Aparte de las peleas épicas, sentí que esta nueva versión se destacaba por limpiar la narrativa del original. Esta vez, sentí que el líder de la secta Saddler y su mano derecha, Lord Salazar, eran aterradores e intimidantes. Fue bueno no ponerle cara al último malo de inmediato; hizo que conocer a Saddler en persona por primera vez fuera mucho más memorable.

Esta vez también me entusiasmé más con Ashley. No soy fanático de las misiones de escolta, pero esto se sintió menos como proteger a un gatito indefenso y más como tener un compañero útil e inteligente que podría ser útil en situaciones difíciles.

Atrás quedaron los gritos estridentes cada vez que salta desde una cornisa alta; en cambio, muestra agallas ante el peligro. Uno de mis momentos favoritos con Ashley tuvo que ser su período como operador de grúa mientras usaba una bola de demolición para romper un muro de hormigón. Si bien en ese momento estaba ocupado luchando contra hordas de mineros violentos, fue bueno no preocuparme por nuestra ruta de escape ya que ella lo tenía cubierto.

¿ERES AMANTE DEL SURVIVAL HORROR? ¡VE POR TU RE4 YA!

(Image credit: Capcom)

Entre las explosiones ridículas, las corporaciones malvadas y la tradición ligeramente confusa, el trabajo de Resident Evil siempre ha sido hacer que el jugador se sienta conectado con la historia. Si bien Village hizo un gran trabajo al crear un personaje simpático (Ethan Winters) con conexiones realistas a su narrativa más amplia, la nueva versión de Resident Evil 4 es la que más invirtió en esta serie.

Me complace decir que Resident Evil 4 se une a la lista cada vez mayor de remakes brillantes de Capcom. Más que simplemente mejorar los gráficos, el equipo ha suavizado los bordes ásperos del original, haciendo que su historia, combate y peleas contra jefes sean mejores que nunca. Si esto es lo que es posible en una nueva versión, entonces no puedo esperar a ver qué hace Capcom a continuación.