Reseña. LG Tone Free T90Q. Altamente recomendables

La calidad en las llamadas, no es la mejor

LosLG Tone Free T90Q ofrecen buen sonido y ANC, pero es la tecnología Dolby Atmos la que brilla, brindándote un nivel de inmersión que hay que escuchar para creer. La calidad de las llamadas quizá no sea su punto fuerte, pero hace lo necesario para que puedas escuchar y que te escuchen bien las personas con las que hablas. Estos earbuds están repletos de funciones, incluidos los ajustes preestablecidos del ecualizador Meridian. Además, son increíblemente cómodos e incluso vienen con un estuche de carga UV que elimina las bacterias.

LG Tone Free T90Q - Review en dos minutos

He tenido la fortuna de probar y utilizar durante mucho tiempo varios dispositivos de audio de LG y no me queda la menor duda, más que afirmar que es una de las áreas que mejor trabaja la marca surcoreana, independientemente de sus productos electrodomésticos, donde sí, pocos pueden competir contra ellos.

Los LG Tone Free T90Q son el último lanzamiento de la gama Tone Free de LG.

La principal diferenciade los T90Q, es que ahora incluye soporte de seguimiento de cabeza Dolby Atmos, brindando una experiencia auditiva inmersiva.

Otro cambio para los T90Q es que ahora puede transmitir audio Bluetooth desde fuentes analógicas a través del puerto de 3,5 mm en el estuche de carga. Esta es una característica interesante, aunque no todos encontrará un uso adecuado para ello. Vaya, podrás conectarlos hasta a un control de videojuegos, sin que ningún cable te moleste.

LG ha obtenido excelentes calificaciones por su aplicación, que viene repleta de funciones y vaya que es muy fácil de usar. Encontrarás configuraciones de Meridian EQ, controles ANC, pruebas de ajustes y más.

Escuchar música con los LG Tone Free T90Q es muy agradable, y esto se debe principalmente a las funciones de Dolby Atmos. La calidad del sonido y la cancelación de ruido son buenas y estoy prácticamente seguro que ustedes lo disfrutarán, como pocos earbuds.

Por otra parte, estos earbuds son más baratos que los rivales de gama alta y muchos de ustedes quedarán impresionadas con la experiencia de audio envolvente, el ajuste y todas las funciones dentro de la aplicación integral de LG.

Comencemos con esta reseña a fondo.

LG Tone Free T90Q: Precio y disponibilidad

(Image credit: T3 Latam)

Lanzados en septiembre de 2022

Costo: $3,642 pesos (ya con descuento)

Los LG Tone Free T90Q se lanzaron en septiembre de 2022.

Cuestan $3,642 pesos, ya con un descuento que puedes consultar directamente en el sitio web de LG México (opens in new tab). Esto los hace un poco más caros que el LG Tone Free FP8 que los precedió, pero significativamente más baratos que earbuds como los AirPods Pro 2

A ese precio más bajo y con descuento, caen en un rango de precios similar al de los auriculares JBL Live Pro 2 y Huawei Freebuds Pro 2 . En nuestra opinión, este es valor agregado de los LG Tone Free T90Q, ya que el sonido envolvente que se ofrece aquí supera a ambos.

LG TONE FREE T90Q: CARACTERÍSTICAS

La tecnología de audio espacial Dolby es fantástica

El sonido es bueno, pero está un poco alejado de la calidad de los audiófilos.

ANC es aceptable en lugar de excelente

Los controles táctiles se encuentran en la parte superior de los earbuds. Encontrar el punto exacto para activarlos puede ser complicado al principio, pero lo mejor de todo, es que cuando presionaas el lugar exacto, hay un pequeño sonido de confirmación, como si presionaras un botón suave. Aquí se cubren todos los aspectos básicos, incluidos reproducir/pausar, llamadas y modos ANC, pero dentro de la aplicación puedse cambiarlos a tú gusto

En ese sentido, la aplicación LG Tone Free T90Q se encuentra entre las más completas que hemos probado, si no es que la más completa. Aquí encontrarás docenas de opciones para personalizar tus botones, todo desde una interfaz limpia y fácil de usar.

Hay una prueba de ajuste, que garantiza que tiene la punta del tamaño correcto y un buen sello para ANC, configuraciones de emparejamiento multipunto, una función de encontrar mis auriculares, opciones para activar/desactivar reproducción/pausa automática, controles ANC, Modo Dolby Atmos de seguimiento de la cabeza y configuración del ecualizador.

Obtendrás 9 horas de duración de la batería de los auriculares con ANC y Dolby Atmos apagados y 29 horas en total ya con el su estuche cargado. Con ANC activado, obtendrás alrededor de 5 horas Un práctico indicador LED en el costado de la carcasa cambia a color verde cuando está completamente cargado, a amarillo y luego rojo cuando la batería se terminó por completo.

Otra característica interesante del estuche de carga de los LG Tone Free T90Q es que puede convertirse en un transmisor Bluetooth. Simplemente conecta uno de los cables incluidos en la carcasa y luego en una fuente de audio digital o analógica. Supongamos que estás en un avión y no quieres usar los auriculares con cable gratuitos que proporciona la aerolínea. ¡No hay problema! Simplemente puedes conectar el estuche y escuchar todo con tus T90Q.

Cuentan con emparejamiento multipunto, por lo que puedes conectar los buds a un teléfono y una computadora portátil si es necesario. Esto es útil para trabajar y moverse entre llamadas y transmisión de música, y la aplicación lo hace fácil de entender al mostrar los diferentes dispositivos a los que se ha conectado.

LG TONE FREE T90Q: DISEÑO

(Image credit: T3 Latam)

Muy cómodos

Estuche de carga compacto, que no cambia su diseño y eso nos encanta

Los LG Tone Free T90Q son pequeños y livianos pesan tan solo 5.3 g y son súper cómodos de usar. Tienen un diseño suave con puntas de silicona que encajan en el canal auditivo y un tallo que cuelga fuera de la oreja. Si has visto o usado los AirPods de Apple, estarás muy familiarizado con esta estética y sensación.

Los LG Tone Free T90Q tienen una clasificación de resistencia al agua IPX4, lo que significa que no puedes ducharte con ellos, pero deben soportar la sudoración durante el ejercicio o salpicaduras de lluvia.

El estuche de carga que lo acompaña tiene un diseño pequeño, circular, un cambio bienvenido a todos los estuches con forma de pastillero que hemos probado recientemente. Los auriculares son parte de la gama UVnano de LG, lo que significa que el estuche de carga tiene una luz ultravioleta en su interior que, según LG, puede "limpiar" el 99,9 % de las bacterias de las puntas de los oídos de los auriculares.

LG TONE FREE T90Q: CALIDAD DE SONIDO Y ANC

(Image credit: T3 Latam)

La tecnología de audio espacial Dolby es fastuosa

El sonido es bastante bueno

Su ANC es aceptable

El haber utilizado ya varias iteraciones de los LG Tone Free, incluidos los Fit, me han dado una apertura total para poder aseverarles a todos ustedes, el inmenso crecimiento y las grandísimas actualizaciones y mejoras que hace constantemente LG, en su gama Tone Free.

Desde que comencé a utilizar los Tone Free FP7, pasando por los Fit, y con ahora los T90Q, el aspecto que más mejoras he podido notar, es en lo graves.

Sí, soy de esos que le gustan los graves profundos y que retumbe el bajo en mis oídos.

Como ya lo mencionaba antes, esto es gran parte, gracias a la calidad Dolby Atmos con la que cuentan estos earbuds, además, siempre contar con el sello de Meridian, nos da la tranquilidad de saber que LG hace las cosas con los mejores.

La configuración de ecualización que se ofrece en la aplicación funciona con Meridian y puedes elegir entre Immersive, Natural, Bass Boost, Treble Boost o 3D Sound Stage. Hay una gran diferencia entre cada uno de ellos, brindando una experiencia auditiva completamente diferente cada vez. Encontramos que Bass Boost es poderoso e Immersive creó una sensación expansiva de espacio contigo en el centro. También puedes personalizar el ecualizador, con no menos de ocho controles deslizantes en frecuencias bajas, medias y altas para jugar.

En general, cada opción presenta un rendimiento divertido y entusiasta, en lugar de una colección de perfiles de sonido de alta fidelidad integrados.

La cancelación activa de ruido funciona bien. Los botones silencian casi por completo el sonido de un ventilador zumbando junto a nosotros mientras escribimos esto, así como una conversación al otro lado de la habitación.

La calidad de las llamadas es decente y funciona notablemente mejor en interiores, donde hay menos sonidos que compiten entre sí. En esos casos, los brotes luchan un poco pero aún conservan su voz en el otro extremo. Esto no es un gran problema, pero vale la pena considerarlo si tiende a usar auriculares para hacer muchas llamadas durante el día.

LG TONE FREE T90Q: CONCLUSIÓN

(Image credit: T3 Latam)

Una excelente iteración por parte de LG con los nuevos Tone Free T90Q. Sabemos que existen decenas de opciones en el mercado, pero pocas son las marcas que realmente brindan una experiencia personalizada para tú música. LG ofrece todo eso y mucho más.

Sabemos que muchos de ustedes piensan que LG, solo es electrodomésticos y televisores, pero en materia de audio, en verdad trabajan constantemente para competir en lo más alto y ¿saben qué? ¡Lo hacen de manera increíble!