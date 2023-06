Reseña de la Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023): el tamaño no lo es todo

Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023): Reseña en dos minutos

Como era de esperar, Apple ha anunciado una nueva MacBook Air de 15 pulgadas (2023) en la WWDC 2023, incorporando por primera vez una pantalla de 15 pulgadas a su línea de laptops delgadas y ligeras.

Es la continuación de la MacBook Air de 13 pulgadas (M2, 2022), que se presentó en la WWDC del año pasado con un nuevo diseño, un nuevo chip M2 y un precio superior al de su predecesora.

He pasado unos días utilizando y analizando a fondo la nueva MacBook Air de 15 pulgadas: ¿se trata de una nueva y audaz reinvención de la Air, o de un aumento de tamaño que no es necesario y que pierde el sentido del modelo original (como sugieren algunos detractores)?

A partir de 1.299 $ / 1.399 £ / 2.199 AU$, la MacBook Air de 15 pulgadas de Apple (2023) no tiene un precio escandaloso en comparación con otras laptops de 15 pulgadas, y parece especialmente bien valorada en comparación con la más reciente Dell XPS 15.

(Image credit: Future)

También se compara favorablemente con la MacBook Air de 13 pulgadas (M2, 2022), que se lanzó por sólo 100 dólares menos el año pasado con una pantalla más pequeña, y con una GPU menos capaz en el modelo base. Sin embargo, tras anunciar la nueva MacBook Air de 15 pulgadas, Apple redujo el precio de la de 13 pulgadas en otros 100 $, haciéndola más asequible y digna de consideración si no necesitas la pantalla más grande.

En cuanto al diseño, el Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023) es prácticamente idéntico al modelo de 13 pulgadas... pero más grande. Eso no es malo, ya que el modelo del año pasado llegó con un rediseño muy necesario que abandonó la icónica pero anticuada forma de cuña de las MacBook Air anteriores por una forma angular más moderna con biseles más finos. Y aunque la pantalla más grande ha hecho necesario un cuerpo más grande, Apple ha hecho un buen trabajo manteniendo a la Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023) delgada y razonablemente ligera.

Eso significa que de nuevo se sacrifican puertos, pero si has usado una MacBook Air moderna probablemente no te sorprenderá saber que tendrás que conformarte con dos puertos Thunderbolt 4 USB-C. El puerto MagSafe 3, que viene con un conector propio que se encaja en el puerto mediante imanes para cargar la Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023) hace un bienvenido regreso. Aunque no suelo ser fan de los puertos propietarios, MagSafe 3 es una gran incorporación, ya que no sólo hace que la conexión de la fuente de alimentación sea rápida y fácil, sino que también significa que si se tira del cable, el conector se suelta fácilmente, minimizando los posibles daños al puerto o la laptop.

También puedes cargar la MacBook Air de 15 pulgadas a través de un puerto USB-C, por lo que al menos tienes cierta flexibilidad si necesitas que alguien te preste un cargador.

El cuerpo más grande ha permitido a Apple incluir seis altavoces en la MacBook Air de 15 pulgadas (2023), y éstos, combinados con la pantalla más grande que es impresionantemente brillante y vibrante, hacen de esta una laptop excelente para ver películas y programas de televisión. Incluso puedes jugar a algún que otro juego, gracias a su potente chip M2.

(Image credit: Future)

En lo que respecta al rendimiento, la MacBook Air de 15 pulgadas es bastante similar al modelo de 13 pulgadas del año pasado, lo cual no es malo, ya que por algo ese modelo encabeza nuestra lista de mejores laptops. Para las tareas cotidianas, y para algunos trabajos más exigentes como la edición de vídeo y la producción musical, la Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023) hace un gran trabajo. Sin embargo, quien espere un salto de rendimiento respecto al modelo de 13 pulgadas del año pasado se sentirá decepcionado, y deberá esperar al inevitable MacBook Air con chip M3 que sin duda aparecerá el año que viene.

El aumento del tamaño de la pantalla tiene algunas desventajas. El más obvio es que la Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023) es más grande y pesada que el modelo de 13 pulgadas, y eso significa que es menos fácil de transportar y limita dónde puedes trabajar con ella.

Dado que no hay diferencias perceptibles de rendimiento entre la MacBook Air de 13 pulgadas y la de 15 pulgadas, la elección de cuál es mejor para ti se reduce realmente a lo importante que sea para ti la pantalla más grande. Si quieres una experiencia envolvente al ver películas, quieres escuchar música con la mejor configuración de altavoces en una laptop, o te gusta sentirte cómodo cuando trabajas con varios documentos, la de 15 pulgadas vale la pena por el aumento de precio.

Sin embargo, si la portabilidad sigue siendo tu necesidad más acuciante, opta por el modelo de 13 pulgadas, que ahora ofrece una relación calidad-precio aún mejor gracias a la reciente bajada de precio.

Reseña de la Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023) Precio y disponibilidad

Anunciada el 5 de junio de 2023

Sale a la venta la semana del 11 de junio de 2023

El modelo base cuesta 1.299 $ / 1.399 £ / 2.199 AU$

La MacBook Air de 15 pulgadas (2023) empezó a enviarse a los clientes de todo el mundo a partir del 11 de junio de 2023. Los últimos lanzamientos de MacBook se han visto afectados por problemas de stock, y algunos clientes que habían hecho pedidos anticipados han tenido que esperar para hacerse con sus portátiles, pero en el momento de escribir estas líneas no parece que vaya a haber grandes problemas de stock en torno a este lanzamiento.

En el clima actual, en el que mucha gente se ve presionada por el coste de la vida, no creo que haya una prisa masiva por hacerse con una nueva laptop de gama alta, pero Apple fabrica productos deseables, por lo que no tendrá problemas para vender la MacBook Air de mayor tamaño.

Ayuda que el precio no sea escandaloso, ya que el modelo básico cuesta a partir de 1.299 $.

Este modelo incluye el chip M2 con una CPU de 8 núcleos y una GPU de 10 núcleos, 8 GB de memoria unificada y una unidad SSD de 256 GB. Impresionantemente -al menos para los compradores estadounidenses- esto supone sólo 100 dólares más que la MacBook Air de 13 pulgadas lanzada el año pasado, que empezaba en 1.199 dólares / 1.249 libras / 1.899 dólares australianos; los posibles compradores del Reino Unido y Australia están viendo una subida de precio más notable.

Mientras que la MacBook Air de 13 pulgadas del año pasado tiene especificaciones similares, como 8 GB de memoria y 256 GB de SSD, el modelo base incorpora un chip M2 con una CPU de 8 núcleos (la misma que el modelo de 15 pulgadas) y una GPU de 8 núcleos.

Así que, si estás en Estados Unidos, por 100 dólares más te llevas una pantalla más grande y un mejor rendimiento gráfico con la MacBook Air de 15 pulgadas. El modelo básico de la MacBook Air de 13 pulgadas viene con un adaptador de corriente USB-C de 30 W, mientras que todos los modelos de la MacBook Air de 15 pulgadas vienen con un adaptador de corriente de doble puerto USB-C de 35 W, que también puede configurarse a un adaptador USB-C de 70 W cuando pides la laptop sin costo adicional.

Esto significa que la batería de la nueva MacBook Air puede cargarse mucho más rápido, y si compras el modelo de 13 pulgadas tendrás que pagar un costo adicional por estos cargadores.

Todo esto contribuye a que la nueva MacBook Air parezca bastante asequible en comparación con el modelo del año pasado, sobre todo en Estados Unidos, aunque sigue siendo cara.

Sin embargo, en el anuncio del modelo de 15 pulgadas en la WWDC 2023, Apple también reveló que el modelo de 13 pulgadas de 2022 sufriría una rebaja de precio, por lo que el modelo básico puede adquirirse ahora por 1.099 $ / 1.149 £ / 1.799 AU$, lo que hace que la MacBook Air tenga una relación calidad-precio mucho mejor y que las comparaciones de relación calidad-precio sean menos sencillas.

(Image credit: Future)

Este es el precio al que creo que debería haberse lanzado el modelo de 13 pulgadas el año pasado, ya que era un poco demasiado caro en comparación con el modelo M1 de 2020, que sigue a la venta y sigue ofreciendo una relación calidad-precio excepcional.

Al igual que con las anteriores MacBooks, hay otra configuración de la MacBook Air de 15 pulgadas, pero la única diferencia es una unidad SSD de 512 GB más grande. Cuesta 1.499 $, lo que significa que estás pagando 200 $ más por 256 GB adicionales de almacenamiento, lo que es bastante caro.

También puedes configurarla para que venga con 1 TB y 2 TB de almacenamiento, y actualizarla a 16 GB o 24 GB de almacenamiento unificado, lo que sube aún más el precio. Al tratarse de un dispositivo Apple, no es fácil abrirlo y actualizar (o arreglar) los componentes tú mismo, así que deberás pensar detenidamente en la mejor configuración que se adapte a tus necesidades y presupuesto, ya que es prácticamente imposible cambiarla una vez que tienes la laptop.

En comparación con laptops Windows como la Dell XPS 15, la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) ofrece una relación calidad-precio decente, ya que es más barata que la Dell de 15 pulgadas, al tiempo que ofrece un mejor rendimiento.

Puntuación de precio: 4.5/5

Reseña de la Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023): Especificaciones

La MacBook Air de 15 pulgadas (2023) de Apple está disponible en dos configuraciones principales, cuya única diferencia es la capacidad de almacenamiento de la unidad SSD.

Swipe to scroll horizontally Especificaciones de nuestra unidad de prueba del Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023) MacBook Air 15-pulgadas (2023) 256GB MacBook Air 15-pulgadas (2023) 512GB Precio: $1,299 / £1,399 / AU$2,199 $1,499 / £1,599 / AU$2,499 CPU: Apple M2 (8-núcleos) Apple M2 (8-núcleos) Gráficos: GPU integrada de 10 núcleos GPU integrada de 10 núcleos RAM: 8GB de memoria unificada 8GB de memoria unificada Pantalla: 15.3-ipulgadas, 2880 x 1864 Liquid Retina display, 500 nits de brillo, wide color P3 gamut 15.3-pulgadas, 2880 x 1864 Liquid Retina display, 500 nits de brillo, wide color P3 gamut Almacenamiento: 256GB SSD 512GB SDD Puertos: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), entrada audífono 3.5mm, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), entrada audífono3.5mm, MagSafe 3 Conexión Inalámbrica: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Cámara: 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam Peso: 1.51kg 1.51kg Dimensiones: 340 x 212 x 15.6mm 340 x 212 x 15.6mm

Cada una de estas opciones puede configurarse para añadir más memoria (hasta 24 GB), y añadir almacenamiento de hasta 2 TB.

Reseña de la Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023): Diseño

Pantalla más grande de 15 pulgadas

Mismo diseño general que el modelo del año pasado

Apple afirma que es la laptop de 15 pulgadas más delgada

La MacBook Air del año pasado introdujo un nuevo diseño que supuso el mayor cambio en la MacBook más asequible de Apple en años. Fue una renovación bienvenida que dio a la MacBook Air de 13 pulgadas (2023) un aspecto moderno muy necesario, con una pantalla muy mejorada y un puerto de carga MagSafe 3.

Apple ha mantenido ese mismo lenguaje de diseño para el modelo de 15 pulgadas. Apple considera que los modelos de 13 y 15 pulgadas forman parte de la misma familia de productos, y su aspecto es prácticamente idéntico, excepto por el tamaño.

Eso significa que los puertos USB-C duales y los puertos de carga MagSafe están en los mismos sitios. Incluso el teclado tiene exactamente el mismo tamaño, aunque el trackpad es más grande gracias al espacio adicional disponible en el cuerpo más grande de la Air de 15 pulgadas.

(Image credit: Future)

Apple afirma que también es la laptop de 15 pulgadas más delgada del mundo, con sólo 11,5 mm, lo que sin duda es una buena comparación con la Dell XPS 15 y la LG gram 15, ambas de 18 mm de grosor. También es sólo ligeramente más grueso que la MacBook Air de 13 pulgadas, que mide 11,3 mm.

Esto es ciertamente impresionante, y contribuye a disipar nuestros temores de que una MacBook Air más grande significaría sacrificar la portabilidad.

Las dimensiones totales son de 340 x 212 x 15,6 mm (13,40 x 9,35 x 0,45 pulgadas), y Apple ha mantenido el diseño sin ventilador de los anteriores MacBook Air para que este nuevo modelo sea lo más fino y ligero posible. Es raro encontrar una laptop completamente sin ventilador, especialmente una de 15 pulgadas, ya que los cuerpos compactos de las laptops implican mantener fríos los componentes de su interior mientras funcionan. Apple argumenta que, gracias a la eficiencia energética de sus chips M1 y M2, se produce menos calor, por lo que se reduce la necesidad de ventiladores.

La ausencia de ventiladores en la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) significa que es prácticamente silenciosa cuando está en uso, lo cual es impresionante para una laptop tan grande y capaz.

Aunque la MacBook Air de 15 pulgadas sigue siendo casi igual de delgada, es notablemente más pesada que el modelo de 13 pulgadas, con 1,51 kg (3,3 libras), frente a los 1,24 kg (2,7 libras) del modelo de 13 pulgadas.

Por supuesto, hay laptops más pesadas por ahí, pero es un recordatorio de que se están haciendo sacrificios en lo que respecta a la portabilidad con el modelo de 15 pulgadas, y algo a tener en cuenta si estás buscando una laptop para llevar fácilmente contigo todo el día.

(Image credit: Future)

pulgadas tiene una pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas con una resolución de 2560 x 1664 píxeles, mientras que el modelo de 15 pulgadas tiene una pantalla Liquid Retina de 15,3 pulgadas con una resolución de 2880 x 1864 píxeles. Como hemos visto con las MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, Apple ha aumentado la resolución junto con el tamaño de la pantalla, y eso significa que la densidad de píxeles de ambas pantallas es aproximadamente la misma, lo que básicamente significa que la calidad de imagen sigue siendo igual de nítida, incluso con la pantalla más grande.

Por lo demás, no hay mucha diferencia entre las pantallas, ya que ambas tienen un brillo de 500 nits, compatibilidad con la gama cromática amplia P3 (que ofrece colores más ricos y precisos) y tecnología True Tone, que ajusta la calidez de los colores de la pantalla en función de la luz ambiental con la que estés usando la MacBook Air.

Ambas pantallas presentan la ranura que rodea la webcam de 1080p y que desciende ligeramente hacia el interior de la pantalla. Aunque estas ranuras fueron una manzana de la discordia cuando se introdujeron por primera vez con la MacBook Pro original de 14 pulgadas en 2021, ya se han lanzado varias MacBooks que la llevan, y macOS, el sistema operativo que ejecutan las mejores MacBooks y Mac, tiene ahora una interfaz que se ajusta a la ranura y evita que sea una distracción.

La pantalla tiene un aspecto impresionante, y su mayor tamaño realmente impresiona cuando la usas por primera vez. Aunque carece de las altas frecuencias de actualización de las MacBooks de Apple compatibles con ProMotion, como las MacBook Pros de este año, la pantalla grande y vibrante es un placer para la vista, y los finos biseles que la rodean realmente ayudan a que la pantalla sea la estrella del espectáculo.

Otro cambio importante en el diseño es menos visible. Debido al mayor tamaño del cuerpo de la MacBook Air de 15 pulgadas, Apple ha conseguido introducir seis altavoces, en lugar de los cuatro del modelo de 13 pulgadas. Esto no sólo hace que el modelo de 15 pulgadas sea más capaz de reproducir audio a volúmenes más altos, sino que los seis altavoces pueden hacer que las bandas sonoras y la música suenen más envolventes. Por supuesto, siguen siendo altavoces pequeños situados relativamente cerca unos de otros dentro de un portátil, por lo que no se pueden comparar con una configuración de cine en casa, pero avergonzarán a la configuración habitual de dos altavoces de la mayoría de las laptops.

(Image credit: Future)

En general, el diseño de la MacBook Air de 15 pulgadas es fantástico y, en comparación con otras laptop de 15 pulgadas, impresiona por su aspecto moderno y minimalista, disponible en varios colores. La MacBook Air de 15 pulgadas que he analizado venía en "Medianoche", un azul oscuro que queda muy bien (y viene con un cable de carga que hace juego con el color, lo cual es un bonito detalle), y también hay colores "Luz estelar", "Gris espacial" y "Plata".

La inclusión de sólo dos puertos Thunderbolt 4 significa que no es ideal como máquina de productividad para quienes utilizan muchos periféricos heredados, aunque siempre puedes conectar un concentrador USB-C. Los puertos al menos ofrecen transferencias de datos a alta velocidad, y pueden alimentar hasta un monitor externo 6K, y la inclusión del puerto MagSafe significa que no tienes que sacrificar un puerto Thunderbolt al recargar la batería (aunque puedes seguir cargándola a través de uno de esos puertos si necesitas que te presten un cargador USB-C).

Si estás acostumbrado a usar la MacBook Air de 13 pulgadas, el modelo de 15 te resultará familiar, y hay una sensación ligeramente extraña al usar la versión más grande. La capacidad de Apple para mantenerlo igual de delgada es genial, y aunque es más pesada, todavía era capaz de sostenerla cómodamente con una mano, con los finos biseles alrededor de la pantalla ayudando a mantener el tamaño total de la MacBook Air lo más reducido posible. Así que si te encantaba el aspecto de la MacBook Air de 13 pulgadas, pero querías una pantalla más grande sin tener que cargar con una MacBook Pro mucho más voluminosa, entonces la MacBook Air de 15 pulgadas será ideal.

Puntuación de diseño: 4/5

Reseña de la Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023): Desempeño

Equipada con un chip M2

Sin opción de GPU de 8 núcleos

Rápida y silenciosa

Benchmarks Estos son los resultados de la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) en nuestro conjunto de pruebas comparativas: Cinebench R23 CPU: Un núcleo: 1.589; Varios núcleos: 8.577 Geekbench 6 Mono-núcleo: 2.647; Multi-núcleo: 9.994 Duración de la batería (prueba de películas de TechRadar): N/A

La MacBook Air de 15 pulgadas (2023) funciona con el chip M2 de Apple, que debutó junto con la MacBook Air (M2, 2022) y la MacBook Pro de 13 pulgadas (M2, 2022), y desde entonces también ha aparecido en la nueva Mac mini (2023).

Así que, incluso antes de sacar la última MacBook Air de la caja, tenía una idea decente de cómo era probable que rindiera; aunque, como ya se ha dicho, quien espere un gran salto de rendimiento respecto a la MacBook Air del año pasado se sentirá decepcionado.

La MacBook Air de 15 pulgadas (2023) parece haber sido diseñada conscientemente para ofrecer el mismo nivel de rendimiento que el modelo de 13 pulgadas de 2022, por lo que la principal elección a la que se enfrentarán los consumidores será cuánto quieren gastar y qué tamaño de pantalla prefieren. Apple adoptó una táctica similar con las MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas.

Aunque la pantalla de la MacBook Air de 15 pulgadas tiene una resolución ligeramente superior para mantener la densidad de píxeles de la pantalla más grande, la calidad de imagen sigue siendo prácticamente la misma en ambas MacBook Air.

Todos los modelos de la MacBook Air de 15 pulgadas incluyen también una GPU de 10 núcleos como parte de sus chips M2. Sin embargo, el modelo base de la MacBook Air de 13 pulgadas tiene un chip M2 con una GPU de 8 núcleos (que puede ampliarse a una GPU de 10 núcleos por un cargo adicional).

Esos dos núcleos adicionales de la GPU ayudan a soportar el esfuerzo adicional que supone trasladar los gráficos a una pantalla más grande y de mayor resolución, y de nuevo nivelan muchas de las diferencias de rendimiento.

(Image credit: Future)

Donde Apple realmente quiere resaltar las diferencias es con la antigua MacBook Air basada en Intel. La empresa afirma que la MacBook Air de 15 pulgadas M2 es hasta 12 veces más rápida que la MacBook Air "más rápida" basada en Intel. Es una cifra impresionante, pero la última MacBook Air con Intel se lanzó a principios de 2020, así que de todos modos cabría esperar un salto de rendimiento significativo.

Apple también compara el rendimiento con " la laptop PC de 15 pulgadas más vendida con un procesador Core i7", y sugiere que la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) es el doble de rápida. Se trata de una afirmación que carece prácticamente de sentido, ya que no está claro con qué laptop está comparando Apple su MacBook Air, y tampoco explica lo que quiere decir con "rápido": ¿se refiere a potencia de procesamiento, potencia gráfica, potencia general u otra cosa?

Lo que sí nos dice, sin embargo, es que Apple se siente claramente optimista sobre el rendimiento de la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) y su chip M2, y así debe ser, ya que aunque el M2 no fue el salto generacional sobre el M1 que algunos esperábamos, a mí me ha impresionado en todos los productos en los que ha aparecido.

Y eso es lo que vuelve a hacer con la MacBook Air de 15 pulgadas (2023). Durante el tiempo que lo usé, la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) funcionó realmente bien, con macOS Ventura rápido y sensible, y con aplicaciones como Apple TV+, Chrome y Photoshop abriéndose rápidamente; también pude cambiar fácilmente entre aplicaciones sin ninguna lentitud.

Apple me envió la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) con 16 GB de memoria unificada y 512 GB de SSD. Este será probablemente el modelo más popular, aunque también puedes conseguirlo con 24 GB de memoria.

Desde el punto de vista del rendimiento, me dio la misma sensación que el modelo de 13 pulgadas, y lo utilicé para una serie de tareas similares a las que hice cuando analicé la MacBook Air de 13 pulgadas (M2, 2022).

Las similitudes en el rendimiento se ponen de manifiesto en las pruebas comparativas que realicé, y mostraron cifras muy similares. Por ejemplo, en la prueba Cinebench R23, el de 13 pulgadas obtuvo una puntuación de 1.597 y 8.098 en las pruebas de un solo núcleo y multinúcleo, respectivamente.

La MacBook Air de 15 pulgadas (2023) obtuvo 1.589 y 8.577 en las mismas pruebas, y las pruebas Geekbench 5 también fueron esencialmente iguales. Verás que también realicé las pruebas de Geekbench 6, que utiliza técnicas diferentes para probar el hardware, por lo que las puntuaciones son diferentes.

Las grandes diferencias entre las dos MacBook Air M2 son, pues, la pantalla y los altavoces. En cuanto a la pantalla, el tamaño extra hace que trabajar en el laptop sea más agradable, sobre todo si tienes muchas aplicaciones abiertas a la vez. Leer texto es más cómodo, y ver películas y jugar es una experiencia más envolvente.

Las películas tienen un aspecto impresionante gracias a los colores brillantes y vibrantes y a la alta resolución de la pantalla, y el mayor tamaño de la pantalla será especialmente bienvenido si vas a ver muchas películas o programas de TV en tu laptop. Los colores de animaciones muy estilizadas, como la de Spider-Man: Into The Spiderverse, realmente resaltan, mientras que películas y programas de TV más fundamentados, como Silo en el Apple TV+, ofrecen colores realistas y precisos. Para ver películas, hay pocos portátiles mejores que este, sobre todo cuando los seis altavoces integrados se ponen en marcha.

Y, aunque Apple nunca lanzará un laptop puro para juegos, con cada nuevo lanzamiento de su propio silicio estamos más cerca de jugar en Mac a muchos de los juegos que están llegando a los PC con Windows. La MacBook Air M2 de 15 pulgadas fue capaz de ejecutar Shadow of the Tomb Raider, un juego visualmente impresionante incluso unos años después de su lanzamiento, a 31 fps (fotogramas por segundo) con la máxima calidad visual, lo que significa que es perfectamente jugable, aunque todavía no se acerca a los 60 fps que conseguirían la mayoría de los portátiles para juegos de este precio.

Bajando los ajustes de imagen a su calidad más baja, la tasa de fotogramas subió a 39fps. Por tanto, no es un laptop que vayas a comprar para jugar, pero su magnífica pantalla y su aceptable rendimiento dejan entrever un futuro apasionante para los juegos en los Mac.

También vale la pena señalar que, gracias a su diseño sin ventilador, la MacBook Air de 15 pulgadas no hizo ruido durante todo el tiempo que la usé. Esto es especialmente impresionante cuando se juega, ya que estoy acostumbrado a los gaming laptops que encienden sus ventiladores a la menor provocación, lo que provoca zumbidos que rompen la inmersión.

Sin embargo, esto significa que existe la posibilidad de estrangulamiento, en el que el dispositivo reduce a propósito el rendimiento para garantizar que los componentes no se sobrecalienten, y aunque los chips M2 de Apple son mucho más resistentes a tener que estrangular su propio rendimiento, si vas a realizar cargas de trabajo intensivas durante largos periodos de tiempo, un laptop con ventiladores, como el MacBook Pro de 13 pulgadas (M2, 2022) es una elección más sensata. Al poner a prueba el MacBook Air de 15 pulgadas (2023), noté que la tira de metal sobre el teclado se calentaba notablemente al tacto.

Sin embargo, el mayor tamaño tiene un coste en versatilidad. El MacBook Air del año pasado, al igual que muchos de los mejores portátiles de 13 pulgadas, tiene el tamaño perfecto para trabajar en transportes públicos como trenes y aviones, ya que cabe cómodamente en las mesas desplegables de los respaldos de las sillas. La MacBook Air de 15 pulgadas (2023) sacrifica esto por la pantalla más grande, así que si buscas un laptop para utilizarlo en los desplazamientos al trabajo o mientras viajas, probablemente no sea para ti.

Por tanto, no esperes ningún tipo de salto generacional entre la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) y el modelo del año pasado; al fin y al cabo, son de la misma generación. Aunque sin duda habrá una versión M3 de ambos MacBook Air en el futuro, el M2 es un chip excelente para el uso diario, incluida la navegación web, la edición de vídeo e incluso la producción musical con Ableton Live 11. El rendimiento incluso con un proyecto muy complejo en Ableton Live fue bueno, pero para grabar y actuar en directo con varias entradas (como teclados MIDI), sugeriría aumentar la memoria a 24 GB al momento de adquirirla.

Puntuación de rendimiento: 4/5

Reseña de la Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023): Duración de batería

Potencialmente larga

Se carga rápidamente

En cuanto a la duración de la batería de la MacBook Air de 15 pulgadas (2023), Apple promete hasta 15 horas de navegación web inalámbrica y 18 horas de reproducción de vídeo.

Durante el tiempo que pasé con la MacBook Air de 15 pulgadas, comprobé que era más o menos exacto: pude utilizarla desenchufada durante toda una jornada laboral, lo que demuestra una vez más lo bien optimizados que están los chips M2 a la hora de equilibrar rendimiento y consumo de energía.

Sin embargo, al ejecutar nuestra prueba habitual de duración de la batería, que reproduce un vídeo 1080p en bucle hasta que la batería se agota, sólo duró seis horas. Obviamente, esto no parecía normal, así que me puse en contacto con Apple, que me dio la razón y me sugirió que podía deberse a que un servicio en segundo plano (como iCloud) se estuviera ejecutando y agotando la batería más rápidamente.

(Image credit: Future)

Así que voy a volver a realizar la prueba de duración de la batería y asegurarme de que todos esos servicios se han detenido, y actualizaré esta reseña cuando lo haya hecho (debido a la naturaleza de la prueba, puede llevar un tiempo).

Nuestro sitio web hermano, Tom's Guide, ha realizado sus propias pruebas de rendimiento y ha descubierto que la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) dura 14 horas y 59 minutos navegando continuamente por la web, lo que está mucho más en consonancia con lo que yo esperaba y con lo que experimenté cuando utilicé la laptop para tareas cotidianas.

Puntuación de batería: 4.5/5

¿Deberías comprar la MacBook Air de 15 pulgadas (2023)?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air de 15 pulgadas (2023) Atributos Notas Calificación Precio Para una laptop de 15 pulgadas, la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) tiene una buena relación calidad-precio, aunque sigue siendo cara 4.5/5 Diseño El mismo diseño que el nuevo modelo de 13 pulgadas, pero eso no es malo en absoluto. 4/5 Desempeño El chip M2 sigue teniendo un rendimiento excelente para las tareas cotidianas 4/5 Vida de la batería Duración de la batería La MacBook Air de 15 pulgadas puede durar más que la mayoría de las laptops con Windows 11 con facilidad. 4.5/5

Cómprala si...

Quieres una MacBook Air más grande En realidad, esto lo dice todo. Piensa que la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) es casi idéntica al modelo de 13 pulgadas, pero con una pantalla más grande.

Quieres una laptop para ver películas La pantalla y la configuración de seis altavoces lo convierten en un laptop impresionante para relajarse y ver películas.

Quieres una laptop de 15 pulgadas que sea portátil Aunque es más grande y pesado que el modelo de 13 pulgadas, sigue siendo impresionantemente delgado para ser un laptop más grande.

No la compres si...

Quieres portabilidad pura Si quieres una laptop lo más pequeña y ligera posible para llevarla contigo, ésta no es la opción.

Quieres una laptop para trabajar mientras viajas Como ocurre con otras laptops de 15 pulgadas, la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) no cabe fácilmente en los pequeños escritorios o mesas del transporte público.

Reseña de la MacBook Air de 15 pulgadas (2023): También considera

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 15 pulgadas (2023) MacBook Air (M2, 2022) Dell XPS 13 Plus Precio: $1,299 / £1,399 / AU$2,199 $1,199 / £1,249 / AU$1,899 $1,299 / £1,399 / AU$2,339 CPU: Apple M2 (8-core) Apple M2 (8-core) Intel Core i7-1280P (14-core) Gráficos: GPU Integrada de 10 núcleos GPU Integrada de 10 núcleos Intel Iris Xe RAM: 8GB memoria unificada 8GB memoria unificada 16GB LPDDR5 Pantalla: 15.3-pulgadas, 2880 x 1864 Liquid Retina display, 500 nits de brillo, wide color P3 gamut 13.6-pulgadas, 2,560 x 1,664 Liquid Retina display (LED retroiluminado, IPS, 500 nits de brillo, wide color P3 gamut) 13.4-pulgadas, 3,456 x 2,160, 60Hz, OLED, Touch, Anti-Reflect, 400 nit Almacenamiento: 256GB SSD 256GB 512GB Puertos: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), conector audífono 3.5mm, MagSafe 3 2x Thunderbolt 3 (USB-C), Conector audífono 3.5mm, MagSafe 3 charging port 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) Conexión inalámbrica: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Cámara: 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam 720p, 30 FPS HD Peso: 1.51kg 1.24kg 1.26kg Dimensiones: 340 x 212 x 15.6mm 30.41 x 21.5 x 1.13cm; W x D x H 29.54 x 19.91 x 1.52 cm

Si nuestra reseña de la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) te hace considerar otras opciones, aquí tienes dos laptops a tener en cuenta...

Apple MacBook Air (13 pulgadas, M2, 2022) La continuación de uno de los mejores portátiles jamás lanzados, el MacBook Air 2022 es esbelto y elegante. Viene con la misma CPU M2 que el modelo de 15 pulgadas, así que si quieres el mismo rendimiento pero con un diseño más pequeño y portátil, éste es el que necesitas.

Dell XPS 13 Plus Su diseño elegante y delgado, combinado con una magnífica pantalla OLED, una gran calidad de sonido y un teclado sin rejilla, encarna el lujo inherente a un Ultrabook. Sin embargo, también es propenso al sobrecalentamiento, y la barra táctil es molestamente inaccesible.

Cómo probamos la MacBook Air de 15 pulgadas (2023)

(Image credit: Future)

Pasamos cuatro días utilizando la MacBook Air de 15 pulgadas (2023)

Editamos vídeos 4K y lo utilicé como mi laptop de trabajo diario

Ejecuté nuestro conjunto habitual de pruebas de rendimiento estandarizadas

Apple me envió la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) unos días después de su anuncio oficial en la WWDC 2023. Como ocurre con otros lanzamientos de Apple, la fecha en que llega a manos de los clientes no es mucho después de su anuncio, y eso significó que tuve cuatro días completos para probar la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) para que pudieras leer este análisis antes de comprarla.

Durante esos cuatro días, utilicé exclusivamente la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) como portátil principal, trabajando en esta RESEÑA y en otros compromisos laborales, así como navegando por Internet, editando películas y fotos caseras y jugando a algunos juegos.

También ejecuté nuestro conjunto de pruebas para comprobar el rendimiento de la MacBook Air de 15 pulgadas (2023) en diversos casos de uso, y la comparé con la MacBook Air de 13 pulgadas (2022), la MacBook Pro de 14 pulgadas (2023) y la MacBook Pro de 13 pulgadas (2022), con las que tengo una amplia experiencia.

Reseñado por primera vez en junio de 2023