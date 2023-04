Reseña AMD Ryzen 9 7950X3D: el "equipo rojo" recupera el liderato con su mejor CPU

AMD Ryzen 9 7950X3D: Reseña en dos minutos

¿Cuántas veces has escuchado la frase "la espera valdrá la pena? Con el AMD Ryzen 9 7950X3D conocerás el significado de ella, pues después de la espera, todo valió la pena.

Presentada por primera vez a principios de 2022 con el AMD Ryzen 7 5800X3D, la tecnología 3D V-Cache de AMD ha demostrado ser un increíble valor añadido para el "equipo rojo" que hace que los chips de AMD sean seriamente competitivos incluso frente a los mejores procesadores de Intel.

Incluso con la variante sin 3D V-Cache del procesador estrella de AMD, el AMD Ryzen 9 7950X, obtenías un chip muy potente que era un digno rival para el i9-13900K, pero el rendimiento extra en juegos que aporta 3D V-Cache es algo que hay que ver en acción, y realmente es el arma no tan secreta de AMD aquí, especialmente si estás jugando a títulos de esports a 1080p, donde la velocidad del procesador es mucho más importante que tener la mejor tarjeta gráfica.

Aún más sorprendente fue la mejora del rendimiento creativo que 3D V-Cache aporta a la 7950X3D. Tuve que volver a probar el rendimiento de codificación de vídeo del 7950X3D tres veces para confirmar mis resultados porque eran inesperadamente excelentes, lo que lo convierte en el mejor procesador para trabajos de edición de vídeo que no se llama Threadripper.

Por si fuera poco, AMD se saca un conejo de la chistera con el 7950X3D y consigue exprimir un rendimiento significativamente mejor con un TDP más bajo que el 7950X o el 13900K.

Aun así, el Ryzen 9 7950X3D es un chip caro, ya que cuesta 699 dólares (unos $12,500 pesos mexicanos). Es el mismo precio que el Ryzen 9 7950X básico cuando se lanzó en septiembre de 2022, así que, por el lado positivo, no tendrás que pagar más por las características añadidas del 7950X3D. Sin embargo, al igual que el 7950X, tendrás que actualizar a una nueva placa base AM5 y memoria RAM DDR5 si aún no lo has hecho, lo que puede hacer que esta actualización sea relativamente cara para algunos.

Aun así, si se tiene todo en cuenta, se trata sin duda del mejor procesador disponible en estos momentos, sobre todo si eres un jugador de PC, y no creo que Intel pueda rivalizar con él en esta generación: 3D V-Cache es así de bueno.

AMD Ryzen 9 7950X3D: Precio y disponibilidad

(Image credit: Future)

El mismo precio que el Ryzen 9 7950X

Intel Core i9-13900K aún es más barato

La actualización aAM5 tal vez será más cara

El AMD Ryzen 9 7950X3D está disponible en todo el mundo desde el pasado 28 de febrero de 2023, y entró al mercado con un precio sugerido de 699$ dólares en EE. UU.. Mientras que en México se puede conseguir en aproximadamente $14,000 MXN.

Si se tiene en cuenta el coste de actualización a la nueva plataforma AM5, el Ryzen 9 7950X3D solo tiene sentido si se está actualizando desde un procesador AMD Zen 3 o Intel de 11ª generación o anterior, ya que será necesario comprar una configuración completamente nueva para obtener un procesador más reciente de cualquiera de las dos marcas. Sin embargo, si tienes un chip Intel de 12ª generación, dar el salto a la plataforma AM5 sólo por este procesador va a ser un movimiento muy caro.

Price score: 3.5 / 5

AMD Ryzen 9 7950X3D: Chipset y características

3D V-Cache llega aZen 4

Mayor eficiencia energética

En cuanto al chip en sí, no hay mucha diferencia entre este procesador y su hermano no 3D en términos de arquitectura, así que si quieres profundizar más en AMD Zen 4, echa un vistazo a la reseña de AMD Ryzen 9 7950X (en inglés) para obtener más información.

En aras de la brevedad, me limitaré a las tres principales diferencias entre los dos chips. Para empezar, es obvio que hay 3D V-Cache en el 7950X3D, que pone una losa extra de memoria caché a través de uno de los troqueles de computación en el paquete de chips, añadiendo 64 MB de caché L3 a los ya sustanciales 80 MB que el 7950X tenía.

La caché es simplemente una forma muy directa de memoria de trabajo que el procesador mantiene cerca para las instrucciones y los datos que está utilizando en ese mismo momento. Cuanta más caché tenga un procesador, menos viajes a la RAM tendrá que hacer para obtener datos o instrucciones, lo que mejora enormemente el rendimiento de muchas tareas comunes. En general, más caché es mejor, y el 7950X3D tiene más caché que cualquier procesador de consumo disponible en la actualidad.

La otra diferencia es que no todos los núcleos tienen acceso a esta caché V adicional. Los 16 núcleos se reparten en dos troqueles: uno de ocho núcleos con acceso a la caché V-Cache 3D a una frecuencia de reloj inferior, y otro de ocho núcleos sin la caché adicional pero con una velocidad de reloj totalmente habilitada.

Los controladores del chip de AMD detectan automáticamente si un programa o juego se beneficiará de tener una frecuencia de reloj más rápida o acceso a más caché y asigna el proceso a los núcleos más adecuados para la tarea. En la práctica, esto parece funcionar muy bien entre bastidores sin ningún ajuste por parte del usuario más allá de la instalación de los controladores actualizados al instalar el chip, pero todavía puede haber algunas optimizaciones que necesitan ser resueltas, especialmente cuando se trata de pruebas de referencia, pero vamos a llegar a eso en un minuto.

Por último, la última gran diferencia es el menor TDP del 7950X3D en comparación con el 7950X (de 120 W a 125 W). Esto se debe principalmente a la menor frecuencia de los núcleos 3D V-Cache (así como a otras optimizaciones), lo que significa que la 7950X3D puede consumir menos energía en general para obtener el mismo o mejor rendimiento.

Chipset & features score: 5 / 5

AMD Ryzen 9 7950X3D: Rendimiento

(Image credit: Future)

El mejor rendimiento en videojuegos en su clase

Excelente rendimiento por vatio

Va por detrás del 7950X y el 13900K en las pruebas sintéticas, pero supera a todos los demás.

Hablando de rendimiento, vaya si es un buen procesador. No siempre alcanza la puntuación más alta en una prueba determinada, y a menudo puede quedarse entre un 5% y un 10% por detrás del 7950X o el i9-13900K en algunas pruebas de CPU sintéticas como CineBench R23 o Geekbench 5, pero eso podría atribuirse a la BIOS y los controladores de chipset anteriores a la versión que utilicé para las pruebas. Aunque no fuera el caso, nadie compra un procesador para realizar pruebas artificiales con él.

En lo que respecta al rendimiento real del 7950X3D, o bien aguantará el tipo frente a los otros dos chips insignia en pruebas como PCMark 10, o bien machacará a sus rivales gracias a su caché considerablemente mayor cuando juegue o codifique vídeo.

Swipe to scroll horizontally Puntuaciones de rendimiento sintético: 7950X3D vs 7950X Header Cell - Column 0 7950X3D 7950X Difference Geekbench individual 1,993 2,241 -11.08% Geekbench Multi 23,098 22,096 4.53% CineBench R23 individual 1,882 1,960 -3.96% CineBench R23 Multi 37,549 36,297 3.45% 3DMark Timespy CPU 14,699 14,584 0.79% PCMark 10 9,936 10,139 -2.01% PassMark 63,547 64,391 -1.31%

Swipe to scroll horizontally Puntuaciones de rendimiento sintético: 7950X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7950X3D 13900K Difference Geekbench individual 1,993 2,169 -8.11% Geekbench Multi 23,098 23,648 -2.33% CineBench R23 individual 1,882 2,252 -16.43% CineBench R23 Multi 37,549 40,432 -7.13% 3DMark Timespy CPU 14,699 20,744 -29.14% PCMark 10 9,936 10,157 -2.18% PassMark 63,547 52,923 20.08%

En cuanto a las pruebas sintéticas, hay muy poca diferencia entre el 7950X3D y el 7950X. Ambos chips son fenomenales en la multitarea y, aunque el 7950X obtiene sistemáticamente mejores puntuaciones en un solo núcleo que el 7950X3D, este último rinde mejor en la multitarea que su homólogo sin caché 3D V-Cache.

En cuanto al Intel Core i9-13900K, también supera al 7950X3D en rendimiento mononúcleo, siendo el 7950X3D un 12% más lento que el 13900K de media. La diferencia entre los dos se estrecha en el rendimiento multinúcleo, con el 7950X3D funcionando un 5% más lento de media en multinúcleo.

En las pruebas de rendimiento más "generales", como PCMark 10, no hay mucha diferencia, y las pruebas de CPU Time Spy de 3DMark y PassMark tienen puntuaciones bastante divergentes en direcciones opuestas, por lo que es más probable que sean valores atípicos que otra cosa.

Si nos basamos sólo en estas cifras, se podría pensar que el 7950X3D está contra las cuerdas, pero la situación cambia por completo cuando se pasa de las pruebas sintéticas directas al rendimiento creativo y de juego.

Swipe to scroll horizontally Puntuaciones de rendimiento creativo: 7950X3D vs 7950X Header Cell - Column 0 7950X3D 7950X Performance Difference Blender Monster 283 279 1.44% Blender Junkshop 176 171 3.14% Blender Classroom 138 135 2.45% PugetBench para Adobe Photoshop 1411 1352 4.36% PugetBench para Adobe Premiere 1362 1389 -1.94% HandBrake 1.6 (FPS) 124 91 36.76% HandBrake 1.6 (Tiempo, Segundos) 143 194 -26.40% VRay 5 CPU 27,723 29,693 -6.63%

Swipe to scroll horizontally Puntuaciones de rendimiento creativo: 7950X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7950X3D 13900K Difference Blender Monster 283 290 -2.41% Blender Junkshop 176 166 6.02% Blender Classroom 138 135 2.22% PugetBench para Adobe Photoshop 1411 1528 -7.66% PugetBench para Adobe Premiere 1362 1483 -8.16% HandBrake 1.6 (FPS) 124 92 34.78% HandBrake 1.6 (Tiempo, Segundos) 142 192 -25.32% VRay 5 CPU 27,723 26,693 3.85%%

El Ryzen 9 7950X3D prácticamente iguala al 7950X en las pruebas de Blender y Adobe Photoshop y Adobe Premiere, aunque se queda un poco atrás en VRay 5 (aunque no mucho). Donde realmente brilla es con HandBrake 1.6. Esta es una de las pruebas creativas que utilizamos para medir su rendimiento real en una carga de trabajo creativa, especialmente una que depende en gran medida de la CPU.

Aquí, el 7950X3D codifica un archivo de vídeo de origen 4K en 1080p@30 a 124 fotogramas por segundo, que es lo más rápido que he visto jamás a un chip que no sea un AMD Threadripper. Es casi un 35% más rápido que el Intel Core i9-13900K, ampliamente considerado como el mejor procesador de consumo para creativos que existe, y un 36% más rápido que el Ryzen 9 7950X. Esta última comparación es la más fascinante, ya que muestra muy claramente cuánto puede afectar al rendimiento la memoria caché adicional.

Swipe to scroll horizontally Puntuaciones de rendimiento de juego: 7950X3D vs 7950X Header Cell - Column 0 7950X3D 7950X Performance Difference Returnal (Min FPS) 127 103 23.62% Returnal (Promedio FPS) 274 238 14.99% Total War: Warhammer III Battle (Min FPS) 464 410 13.17% Total War: Warhammer III Battle (Avg FPS) 555 496 11.79% F1 2022 (Min FPS) 427 338 26.33% F1 2022 (Promedio FPS) 560 464 20.69% Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS) 440 325 35.23% Tiny Tina's Wonderland (Promedio FPS) 523 393 33.34%

Swipe to scroll horizontally Puntuaciones de rendimiento de juego: 7950X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7950X3D 13900K Performance Difference Returnal (Min FPS) 127 85 50.69% Returnal (Promedio FPS) 274 169 61.93% Total War: Warhammer III Battle (Min FPS) 464 532 -12.78% Total War: Warhammer III Battle (Promedio FPS) 555 611 -9.25% F1 2022 (Min FPS) 427 340 25.59% F1 2022 (Promedio FPS) 560 448 25.00% Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS) 440 443 -0.79% Tiny Tina's Wonderland (Promedio FPS) 523 525 -0.31%

Esta diferencia es aún más evidente cuando se trata del rendimiento en juegos. Comparado con el 7950X, el 7950X3D rinde como si estuviera una o dos generaciones por delante de su homólogo sin caché 3D V-Cache, con un rendimiento de juego entre un 20% y un 25% mejor a 1080p. Del mismo modo, cuando se trata del Intel Core i9-13900K, el 7950X3D es entre un 16% y un 19% más rápido de media, pero algunos juegos tienen un rendimiento sustancialmente mejor, y el 7950X3D nunca está tan por detrás del 13900K cuando ocasionalmente pierde.

Obviamente, la CPU es solo un componente en la ecuación del rendimiento de los juegos de PC, y los resultados de estas pruebas se basan en juegos ejecutados con la calidad gráfica más baja a 1080p con una tarjeta gráfica extremadamente sobrepotenciada (una RTX 4090) para reducir cualquier cuello de botella de fps que obtendrás de la GPU.

Si aumentas la calidad gráfica a los ajustes máximos y la resolución a 4K, ni siquiera la RTX 4090 podrá seguir el ritmo de ninguno de estos procesadores, y la ventaja de 3D V-Cache se reduce considerablemente y, al final, te encontrarás bloqueado por la GPU independientemente de la CPU que estés usando.

Por tanto, es importante entender que no es el único elemento importante para el rendimiento de los juegos y que, para muchos jugadores, puede que ni siquiera sea el más importante. Pero está ahí, y su impacto puede ser sustancial. A los jugadores de esports les encantará el 7950X3D, ya que este chip rinde mejor en las condiciones exactas que se utilizan con más frecuencia en los títulos competitivos de esports.

(Image credit: Future)

Swipe to scroll horizontally Consumo y temperatura: 7950X3D vs 7950X Header Cell - Column 0 7950X3D 7950X Performance Difference Consumo mínimo de energía (W) 26.561 16.521 60.77% Consumo máximo de energía (W) 136.414 211.483 -35.50% Temperatura mínima (°C) 36.9 38.0 -2.89% Temperatura máxima (°C) 89.1 93.6 -4.81%

Swipe to scroll horizontally Consumo y temperatura: 7950X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7950X3D 13900K Performance Difference Consumo mínimo de energía (W) 26.561 2.882 821.62% Consumo máximo de energía (W) 136.414 332.001 -58.91% Temperatura mínima (°C) 36.9 32.0 15.31% Temperatura máxima (°C) 89.1 93.0 -4.19%

Lo más destacable del 7950X3D es que, si bien los últimos procesadores de Intel han sido sobresalientes, su rendimiento se debe mucho más a la potencia que se le arroja al problema, literalmente, que a algún tipo de magia tecnológica entre bastidores.

En términos de consumo, el mínimo que he registrado para el 13900K es de unos escasos 2,882 W, y podría rondar esta cifra durante horas si no estás utilizando el ordenador gracias a su diseño big.LITTLE de bajo consumo. Mientras tanto, el 7950X3D sigue consumiendo algo más de ocho veces más que el modelo de referencia.

Por otro lado, cuando se ejecuta un juego como Total War: Warhammer III, la eficiencia energética del 13900K se dispara y el procesador empieza a consumir más de 330W. Esto permite que el 13900K consiga hasta 68 fps más que el 7950X3D (o 532 fps mínimos para el 13900K frente a los 464 fps mínimos del 7950X3D), pero literalmente necesita casi 2,5 veces más potencia para conseguirlo.

Y eso para el mejor rendimiento en juegos que el 13900K obtuvo frente al 7950X3D entre los juegos que probamos. En un juego como Returnal, que es un sofisticado tipo bullet-hell rouge con mucha física de proyectiles que hay que calcular en cada fotograma, el 7950X3D puede superar al 13900K hasta en un 61% y hacerlo con mucha menos potencia.

Swipe to scroll horizontally Rendimiento promedio: 7950X3D vs 7950X Category 7950X3D 7950X Average of Performance Differences pruebas sintéticas 21,815 22,636 -1.37% Pruebas creativas 4,460 4,685 5.80% FPS de juego mínimo 364 294 24.59% FPS de juego promedio 478 398 20.20% Mejora general del rendimiento 9.55% (All tests)

Swipe to scroll horizontally Rendimiento promedio: 7950X vs 13900K Category 7950X3D 13900K Average of Performance Differences Pruebas sintéticas 21,815 21,761 -6.46% Pruebas creativas 5,182 5,049 4.09% FPS de juego mínimo 364 350 15.68% FPS de juego promedio 478 438 19.35% Mejora general del rendimiento 5.61% (All tests)

A la hora de hacer una valoración general del rendimiento relativo de estos chips, es mejor fijarse en las mejoras de rendimiento medibles entre chips en diferentes pruebas. De este modo, se obtiene una media mucho más sensata que si se promedian las puntuaciones absolutas, ya que una prueba de CPU con un resultado muy elevado puede distorsionar gravemente la media final.

Según esta medida, el Ryzen 9 7950X3D supera al 7950X en aproximadamente un 10% y al 13900K en aproximadamente un 6% cuando promedio todos los grados de diferencia entre los tres chips, en todas las pruebas. Pero incluso así, el rendimiento claramente superior del 7950X3D puede quedar algo oculto, ya que Intel se beneficia especialmente de unas puntuaciones sintéticas mucho más altas en las pruebas de rendimiento que no se traducen claramente en un rendimiento real en el que el 7950X3D es simplemente mejor procesador en general.

Tampoco se puede descartar el rendimiento por vatio que se obtiene con el Ryzen 9 7950X3D, que es al menos el doble de lo que se obtendría con el Intel Core i9-13900K y aproximadamente un 55% mejor que el 7950X.

Sencillamente, AMD hace mucho más con mucha menos potencia que cualquiera de los procesadores insignia de la competencia, y no tienes por qué aceptar un menor rendimiento como contrapartida. En la práctica, la mayoría de las veces se obtiene un procesador sustancialmente más rápido, especialmente para juegos, por lo que es muy difícil negar al AMD Ryzen 9 7950X3D lo que se merece.

Es sencillamente la mejor CPU para juegos por rendimiento que se puede comprar en el mercado de consumo y no es probable que eso cambie durante el resto de esta generación de procesadores, como mínimo.

Performance: 5 / 5

¿Deberías comprar el AMD Ryzen 9 7950X3D?

Swipe to scroll horizontally AMD Ryzen 9 7950X3D Attributes Notes Rating Costo No hay aumento de precio respecto al 7950X, pero sigue siendo una actualización potencialmente costosa 3.5 / 5 Chipset y características 3D V-Cache y menor TDP lo convierten en un chip a tener en cuenta 5 / 5 Rendimiento Este procesador ofrece el mejor rendimiento de su clase, que probablemente no será superado en esta generación. 5 / 5

Cómpralo si...

Quieres la mejor CPU de consumo del mercado Siendo realistas, el único procesador que puede superar al 7950X3D en el mundo real serían los chips de estación de trabajo de potencia industrial que cuestan varias veces más.

Eres jugador de esports

Aunque todos los jugadores de PC obtendrán algún beneficio de este chip con independencia de su configuración, los jugadores de esports que se ciñan a configuraciones bajas y resolución 1080p verán aumentos sustanciales de FPS gracias a este chip.

Quieres incursionar en algún tipo de trabajo creativo

Mientras que la mayoría de los profesionales creativos serios van a optar por un chip de estación de trabajo como AMD Threadripper, aquellos que tal vez no tengan financiación a escala industrial o que simplemente quieran hacer algún trabajo de modelado 3D o edición de vídeo en el lado para la diversión (o algo de dinero extra) harán bien con este chip.

No lo compres si...

Tienes un presupuesto ajustado

Este es el procesador de consumo más caro de AMD, y es realmente para el conjunto de jugadores entusiastas, por lo que los compradores con un presupuesto más ajustado deberían considerar mirar al Ryzen 7800X3D cuando se lance en abril de 2023.

Eres más un usuario de uso casual

Este chip no sólo es caro, sino que además tiene un montón de características muy específicas por las que estás pagando mucho dinero. Si solo necesitas un nuevo procesador para un PC de trabajo o familiar, este chip es absolutamente exagerado y estarás malgastando tu dinero en funciones que nunca usarás o que ni siquiera necesitarás.

Si buscas un CPU para overclock profesional

A diferencia del Ryzen 7 5800X3D de última generación, el 7950X3D permite un overclocking limitado y controlado a través de la utilidad Ryzen Master de AMD, pero estamos hablando de preajustes en lugar de establecer voltajes específicos, algo que no podrás hacer con este chip.

También considera

Swipe to scroll horizontally AMD Ryzen 9 7950X3D especificaciones vs sus competidores Header Cell - Column 0 AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X Intel Core i9-13900K Pricio $699 (about £650 / AU$1,150) $699 / £649 / AU$1,139 $589 / £699 / AU$929 Núcleos de rendimiento 16 16 8 Núcleos de eficiencia 0 0 16 Hilos 32 32 32 Reloj base (GHz) 4.50 4.50 3.00 Reloj de impulso (GHz) 5.70 5.70 5.80 Cache (MB) 144 80 68 TDP (W) 120 175 125 Motherboard Socket AM5 AM5 LGA 1700

Si nuestra reseña del AMD Ryzen 9 7950X3D te ha hecho considerar otras opciones, aquí tienes dos procesadores a tener en cuenta...

(opens in new tab) Intel Core i9-13900K

El i9-13900K, actualmente el mejor procesador del arsenal de Intel, no es ninguna broma. En términos de rendimiento bruto, rivaliza libra por libra con los mejores procesadores AMD y lo hace a un precio de venta al público más bajo. Aquí la reseña: Intel Core i9-13900K

(opens in new tab) AMD Ryzen 9 7950X

Antes del AMD Ryzen 9 7950X3D, este era el procesador estrella de Team Red, y es sin duda uno de los más potentes que AMD ha fabricado nunca. Puede que le falte 3D V-Cache, pero con la llegada al mercado del 7950X3D, este chip está sufriendo recortes de precio en todos los ámbitos, lo que lo convierte en una gran opción si no quieres gastar dinero en el procesador de consumo más caro del mercado. Aquí la reseña: AMD Ryzen 9 7950X

¿Cómo probamos el AMD Ryzen 9 7950X3D?

(Image credit: Future)

Pasé casi dos semanas probando el AMD Ryzen 9 7950X3D

Realicé pruebas comparativas entre este chip y los procesadores insignia de la competencia.

Experimenté mucho con este chip

Probar un procesador es posiblemente uno de los procesos más complicados de todos los componentes que reviso, porque hay muchas cosas que medir y cuantificar.

Gracias a mi amplia formación en informática, tengo una idea muy clara de lo que ocurre en el interior de un procesador y de cómo se supone que debe responder y rendir, así como de qué herramientas son las más adecuadas para medir este tipo de métricas, ya que es lo que he estado haciendo durante casi una década de una forma u otra.

Utilizo las siguientes pruebas para medir facetas específicas del rendimiento de un procesador, tal y como se describe.

Las pruebas sintéticas de uno o varios núcleos comprueban el rendimiento de determinados conjuntos de instrucciones y operaciones del procesador, como los cálculos en coma flotante, con herramientas como GeekBench, Cinebench y PassMark.

comprueban el rendimiento de determinados conjuntos de instrucciones y operaciones del procesador, como los cálculos en coma flotante, con herramientas como GeekBench, Cinebench y PassMark. El rendimiento creativo es una medida del rendimiento del procesador en varias cargas de trabajo creativas populares como Handbrake, Blender y Adobe Photoshop. En la medida de lo posible, desactivo explícitamente las operaciones aceleradas por la GPU o pruebo el renderizado utilizando la CPU por sí sola.

es una medida del rendimiento del procesador en varias cargas de trabajo creativas populares como Handbrake, Blender y Adobe Photoshop. En la medida de lo posible, desactivo explícitamente las operaciones aceleradas por la GPU o pruebo el renderizado utilizando la CPU por sí sola. El rendimiento en juegos mide lo bien que el procesador calcula operaciones de juego como la física dentro del juego ejecutando varias herramientas de pruebas integradas en juegos como Returnal, Total War: Warhammer III y F1 2022. En todos los casos, ejecuto los benchmarks con los ajustes gráficos más bajos disponibles a 1080p y utilizando la tarjeta gráfica más potente que tengo disponible (en este caso, una Nvidia RTX 4090) y con 32 GB de RAM DDR5 para aislar las operaciones reales de la CPU que estoy probando sin tener que preocuparme por la interferencia de una gestión excesiva de la memoria o los gráficos.

mide lo bien que el procesador calcula operaciones de juego como la física dentro del juego ejecutando varias herramientas de pruebas integradas en juegos como Returnal, Total War: Warhammer III y F1 2022. En todos los casos, ejecuto los benchmarks con los ajustes gráficos más bajos disponibles a 1080p y utilizando la tarjeta gráfica más potente que tengo disponible (en este caso, una Nvidia RTX 4090) y con 32 GB de RAM DDR5 para aislar las operaciones reales de la CPU que estoy probando sin tener que preocuparme por la interferencia de una gestión excesiva de la memoria o los gráficos. Las herramientas de pruebas de estrés como Cinebench R23 llevan al procesador a sus límites de ingeniería en términos de uso de energía y temperatura de funcionamiento, y las utilizo para asegurarme de que cada chip se lleva al 100% de utilización de la CPU bajo carga para determinar la cantidad mínima y máxima de energía que utiliza el procesador (medida en vatios) y la temperatura mínima y máxima registrada (medida en grados Celsius).

Todas estas pruebas se realizan utilizando el mismo banco de pruebas de hardware con los mismos componentes en la medida de lo posible, incluidos los mismos módulos de RAM, tarjeta gráfica, disipador de CPU y SSD M.2, para garantizar que los resultados de las pruebas reflejen las diferencias en la arquitectura y el rendimiento de un procesador, en lugar de reflejar un cuello de botella en una tarjeta gráfica o SSD diferente, lo que hace que las puntuaciones de los distintos procesadores sean comparables.

Por último, me aseguro de que, para cada procesador, vuelvo a probar los procesadores de la competencia que ya he probado y analizado, y utilizo las últimas actualizaciones disponibles de la BIOS de la placa base, de Windows y de los controladores. De este modo me aseguro de que no haya habido optimizaciones, correcciones o parches de seguridad que puedan cambiar significativamente el resultado de una prueba determinada, y siempre utilizo los resultados más actualizados a la hora de hacer comparaciones.

First reviewed February 2023