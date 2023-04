Reseña: AMD Ryzen 7 7800X3D

El AMD Ryzen 7 7800X3D es un excelente sucesor del mejor procesador para juegos de la última generación, que no tiene nada que envidiar al mejor procesador de Intel y se sitúa en un sólido segundo puesto frente al AMD Ryzen 9 7950X3D. Sin embargo, no es barato, y si quieres hacer algo más que jugar, sin duda hay mejores. Pero como chip V-Cache 3D más accesible, este debería ser el primer chip al que acudas si buscas actualizarte a una sólida construcción de gama media.

AMD Ryzen 7 7800X3D: Reseña en dos minutos

El AMD Ryzen 7 7800X3D tiene retos muy difíciles de superar después de que el gran aclamado 5800X3D se lanzara el año pasado y arrasara en la escena de los juegos de PC, pero afortunadamente para todos los implicados, es más que una simple actualización de nueva generación.

El 7800X3D es uno de los chips para juegos más potentes que he probado, superando fácilmente al mejor procesador de Team Blue, el Intel Core i9-13900K, en una serie de títulos a pesar de tener menos núcleos y un boost clock más lento. Incluso se acerca bastante al tipo de fps que vi en mi análisis del AMD Ryzen 9 7950X3D, lo que es aún más impresionante si se tiene en cuenta que el 7950X3D tiene mucha más caché V 3D, además del doble de núcleos de procesamiento y una mayor velocidad de reloj.

Aún más impresionante es la cantidad de rendimiento que la 7800X3D es capaz de exprimir de una cantidad de energía bastante sorprendentemente baja, haciendo de este chip posiblemente el más eficiente energéticamente que he probado de esta última generación de procesadores.

Sin embargo, hay límites a lo que 3D V-Cache puede hacer, y una vez que la configuración de los gráficos en la gama alta a ultra - especialmente en resolución 4K - la ventaja de 3D V-Cache casi desaparece ya que incluso la mejor tarjeta gráfica se esfuerza por mantener el ritmo. Así que si estás tratando de jugar a 4K con la configuración máxima permitida, es probable que no vayas a ver una gran mejora sobre algo como el AMD Ryzen 7 7700X o incluso el 5800X3D.

El otro gran inconveniente de este chip es que la caché 3D V parece ir en detrimento del rendimiento en otros aspectos, ya que el Ryzen 7 7800X3D queda por detrás del Ryzen 7 7700X en casi todas las categorías de rendimiento, aparte de los juegos. Si necesitas un procesador que sea capaz de jugar duro a la vez que es un campeón de la productividad, vas a tener que invertir más y hacerte con una de las alternativas al Ryzen 9 3D V-Cache.

Si tienes un presupuesto más limitado y no puedes adquirir uno de los chips más caros, tendrás que decidir qué es más importante: jugar o todo lo demás. Si te decides por los juegos, el AMD Ryzen 7 7800X3D no te decepcionará.

AMD Ryzen 7 7800X3D: Precio y disponibilidad

(Image credit: Future/John Loeffler)

$469 USD MSRP (£390 / AU$675)

Disponible el 6 de abril de 2023

El AMD Ryzen 7 7800X3D está disponible a partir del 6 de abril de 2023, con un MSRP de EE.UU. de 469.

De esta última clase de chips 3D V-Cache, el Ryzen 7 7800X3D es el más barato, mientras que el Ryzen 9 7950X3D se vende por 699 dólares y el Ryzen 9 7900X3D por 599 dólares.

Esto también sitúa al Ryzen 7 7800X3D un 20% más barato que el Intel Core i9-13900K y un 12% más caro que el Core i7-13700K con el que aparentemente compite.

Como todos los chips AMD Zen 4, sin embargo, este requerirá que actualices a la plataforma AM5, por lo que necesitarás una nueva placa base si no tienes ya una configuración Zen 4 Ryzen serie 7000. También necesitarás una nueva memoria RAM DDR5, por lo que la actualización podría ser más cara que la del propio chip. Dicho esto, lo mismo ocurre con Intel Alder Lake y Raptor Lake, por lo que si estás actualizando desde un chip Intel de la serie 11000 o anterior, vas a pagar mucho dinero para hacer la actualización de cualquier manera.

Precio: 4 / 5

AMD Ryzen 7 7800X3D: Chipset y características

(Image credit: Future/John Loeffler)

V-Cache 3D de 104 MB

Caché apilada CCD única

Frecuencias de reloj inferiores a las del Ryzen 7 7700X

Swipe to scroll horizontally AMD Ryzen 7 7800X3D specs Header Cell - Column 0 AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core i7-13700K AMD Ryzen 7 7700X Nucleos de rendimiento 8 8 8 nucleos de ediciencia 0 8 0 Hilos 16 24 16 Frecuencia Base (GHz) 4.20 3.40 5.40 Frecuencia Máx (GHz) 5.00 5.40 5.40 L3 Cache (MB) 104 54 40 Consumo TDP (W) 120 125 105

El AMD Ryzen 7 7800X3D cuenta con la misma caché V-Cache apilada que los modelos 7900X3D y 7950X3D que se lanzaron a finales de febrero, lo que significa que, además de la propia matriz del procesador, el 7800X3d contiene una placa de silicio adicional que añade 64 MB de memoria caché L3 a los 40 MB ya presentes en el Ryzen 7 7700X.

Sin embargo, a diferencia del 7950X3D que probé, el 7800X3D no divide su chip de cálculo en dos módulos de procesamiento (CCD). En el caso del 7950X3D, esta división permite que la mitad de los núcleos de procesamiento del 7950X3D tengan acceso a la nueva V-Cache 3D a costa de la frecuencia de reloj, mientras que la otra mitad de sus núcleos de procesamiento no tienen acceso a la V-Cache, pero disponen de las frecuencias de reloj completas para los núcleos Zen 4.

El controlador del chipset de AMD gestiona qué núcleos son los más adecuados para tareas específicas, de modo que los juegos que se benefician de V-Cache, por ejemplo, se colocan en los núcleos V-Cache, mientras que otras aplicaciones se lanzan a los núcleos de frecuencia completa.

Por desgracia, esto no se aplica a la 7800X3D, que sólo tiene ocho núcleos con acceso a V-Cache. Esto se traduce en una frecuencia base inferior de 4,20 GHz, en comparación con los 4,5 GHz del 7950X3D y el 7700X, y una frecuencia de aumento de sólo 5,0 GHz, en comparación con los 5,7 GHz y 5,4 GHz del 7950X3D y el 7700X, respectivamente. También es inferior a la velocidad máxima del Core i7-13700K, que alcanza los 5,40 GHz a partir de una frecuencia base de 3,40 GHz.

Ojalá pudiera decir que no se nota la diferencia, pero sí se nota, aunque no es demasiado evidente y la compensación por el rendimiento extra en juegos compensa con creces la menor velocidad de reloj.

En cuanto al consumo de energía, oficialmente la 7800X3D tiene un TDP de 120 W, pero ni siquiera se acercó a esta cifra en mis pruebas, utilizando a menudo un tercio menos de la potencia nominal. Una vez que se actualicen los controladores oficiales tras el lanzamiento de este chip, espero que se aproveche más el potencial de potencia disponible, pero puede que no sea mucho más y, sinceramente, no lo necesita. Consigue un rendimiento fenomenal con mucha menos potencia que los chips de la competencia, así que ¿para qué estropear algo tan bueno?

Por último, la 7800X3D se puede overclockear de forma limitada con el software Ryzen Master de AMD, pero eso es todo. Intentar overclockear manualmente el chip estableciendo un voltaje o una frecuencia objetivo es una gran forma de freír tu chip hasta un final permanente, y por 469 dólares, simplemente no merece la pena intentar experimentar aquí.

Chipset y características: 4 / 5

AMD Ryzen 7 7800X3D: Rendimiento

(Image credit: Future/John Loeffler)

Rendimiento excepcional en juegos

Increíble eficiencia energética

El rendimiento no relacionado con los juegos se queda atrás, al igual que el rendimiento de los juegos de gama alta

En lo que respecta al rendimiento real, hay pocos chips que vayan a igualar el rendimiento en juegos del AMD Ryzen 7 7800X3D, aunque es más fácil eclipsarlo en otros aspectos.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks Sintéticos: 7800X3D vs 5800X3D Header Cell - Column 0 7800X3D 5800X3D Diferencia Geekbench Single 1,888 1,596 18.27% Geekbench Multi 13,052 10,103 29.19% CineBench R23 Single 1,700 1,409 20.68% CineBench R23 Multi 17,877 14,601 22.44% 3DMark Timespy CPU 12,648 11,206 12.87% PCMark 10 9,184 8,210 11.86%

Frente al Ryzen 7 5800X3D, el Ryzen 7 7800X3D obtiene un rendimiento mononúcleo y multinúcleo sustancialmente mejor, mejorando respecto a la generación anterior entre un 12% y un 29% en las pruebas sintéticas.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks Sintéticos: 7800X3D vs 13700K Header Cell - Column 0 7800X3D 13700K Diferencia Geekbench Single 1,888 2,028 -6.94% Geekbench Multi 13,052 19,405 -32.74% CineBench R23 Single 1,700 2,067 -17.74% CineBench R23 Multi 17,877 30,547 -41.48% 3DMark Timespy CPU 12,648 17,823 -29.03% PCMark 10 9,184 9,864 -6.89%

Swipe to scroll horizontally Becnhmarks Sintéticos: 7800X3D vs 7700X Header Cell - Column 0 7800X3D 7700X Diferencia Geekbench Single 1,888 2,013 -6.23% Geekbench Multi 13,052 13,528 -3.52% CineBench R23 Single 1,700 1,832 -7.17% CineBench R23 Multi 17,877 19,776 -9.60% 3DMark Timespy CPU 12,648 13,192 -4.12% PCMark 10 9,184 9,593 -4.27

Cuando se trata de su hermano AMD más cercano, el Ryzen 7 7800X3D no lo hace tan mal, pero se queda atrás. Frente al Ryzen 7 7700X, el 7800X3D es entre un 4% y un 10% más lento en todos los aspectos. Teniendo en cuenta que el 7800X3D es más caro, si buscas un chip de productividad o que no sea para juegos, elige el 7700X en lugar del 7800X3D.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks creativos: 7800X3D vs 5800X3D 7800X3D 5800X3D Diferencia en rendimiento VRAY 5 CPU 14,222 11,231 26.63% Blender Monster 133 104 27.45% Blender Junkshop 81 65 24.62% Blender Classroom 65 49 32.65% PugetBench for Adobe Photoshop 1,317 1,048 25.67% PugetBench for Adobe Premiere 1,058 936 13.03% HandBrake 1.6 (FPS) 79 60 30.69% HandBrake 1.6 (Time) 3:43 4:51 -23.48%

En el apartado creativo, la 7800X3D también mejora sustancialmente el rendimiento de su predecesora, entre un 13% y un 32% en cargas de trabajo creativas como el renderizado 3D o la codificación de vídeo.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks Sintéticos: 7800X3D vs 13700K Header Cell - Column 0 7800X3D 13700K Diferencia en rendimiento VRAY 5 CPU 14222 19461 -26.92 Blender Monster 133 185 -28.24 Blender Junkshop 81 112 -27.46 Blender Classroom 65 81 -19.42 PugetBench for Adobe Photoshop 1317 1446 -8.92 PugetBench for Adobe Premiere 1058 1307 -19.05 HandBrake 1.6 (FPS) 79 103 -23.16 HandBrake 1.6 (Time, Seconds) 3:43 2:51 30.14

Swipe to scroll horizontally Benchmarks Sintéticos: 7800X3D vs 7700X Header Cell - Column 0 7800X3D 7700X Diferencia de Rerndimiento VRAY 5 CPU 14222 14938 -4.80 Blender Monster 133 132 0.76 Blender Junkshop 81 87 -6.90 Blender Classroom 65 68 -4.41 PugetBench for Adobe Photoshop 1317 1370 -3.87 PugetBench for Adobe Premiere 1058 1130 -6.37 HandBrake 1.6 (FPS) 79 82 -3.66 HandBrake 1.6 (Time, Seconds) 3:43 3:35 3.80

No es de extrañar que el 7700X supere ligeramente al 7800X3D en rendimiento creativo, ya que el 7800X3D es entre un 3% y un 6% más lento que su homólogo de ocho núcleos sin caché 3D V-Cache.

(Image credit: Future/John Loeffler)

Podría parecer que el AMD Ryzen 7 7800X3D está contra las cuerdas en este momento frente a sus rivales de la misma generación, pero el rendimiento en juegos es donde las cosas realmente cambian para el 7800X3D, y de una manera muy grande.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks Juegos: 7800X3D vs 7950X3D Header Cell - Column 0 7800X3D 7950X3D Diferencia en Rendimiento Returnal (Min FPS, 1080p, lowest) 111 127 -13.22% Returnal (Avg FPS, 1080p, lowest) 224 274 -18.15% Total War: Warhammer III Battle (Min FPS, 1080p, lowest) 464 464 -0.11% Total War: Warhammer III Battle (Avg FPS, 1080p, lowest) 552 555 -0.54% F1 2022 (Min FPS, 1080p, lowest) 434 427 1.64% F1 2022 (Avg FPS, 1080p, lowest) 550 560 -1.79% Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS, 1080p, lowest) 416 440 -5.46% Tiny Tina's Wonderland (Avg FPS, 1080p, lowest) 494 523 -5.71% Counterstrike: Global Offensive (Avg, 1080p, lowest) 864 888 -2.70%

Si comparamos la 7800X3D con la 7950X3D, la 7800X3D consigue estar muy cerca de igualar el rendimiento de juego de la 7950X3D en una serie de títulos. A 1080p en su configuración más baja, la 7800X3D es sólo un 18,15% más lenta que la 7950X3D de media al jugar a Returnal, pero sólo un 2,7% más lenta al jugar a Counterstrike: Global Offensive con la configuración más baja a 1080p. En el caso de CS:GO, esa es en realidad una forma muy común de jugar al juego para maximizar su tasa de fotogramas, con en ambos casos alcanza casi 900 fps.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks Juegos: 7800X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7800X3D 13900K Diferencia en Rendimiento Returnal (Min FPS, 1080p, lowest) 111 129 -14.34% Returnal (Avg FPS, 1080p, lowest) 224 256 -12.50% Total War: Warhammer III Battle (Min FPS, 1080p, lowest) 464 521 -11.04% Total War: Warhammer III Battle (Avg FPS, 1080p, lowest) 552 594 -7.15% F1 2022 (Min FPS, 1080p, lowest) 434 348 24.71% F1 2022 (Avg FPS, 1080p, lowest) 550 464 18.53% Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS, 1080p, lowest) 416 249 67.18% Tiny Tina's Wonderland (Avg FPS, 1080p, lowest) 494 417 18.35% Counterstrike: Global Offensive (Avg, 1080p, lowest) 864 583 48.29%

Si comparamos el Ryzen 7 7800X3D con Intel Core i9-13900K, obtendremos un procesador de nivel inferior que puede conseguir hasta 281 fps más en CS:GO, lo que convierte al 7800X3D en un chip muy atractivo para los jugadores de esports con un presupuesto más limitado.

El peor rendimiento de la 7800X3D frente a la 13900K fue Returnal, donde promedió alrededor de un 12,5% menos de fps, aunque consiguió una impresionante puntuación de 224 fps. Por su parte, la 7800X3D se enfrentó a la 13900K por una decisión técnica en Total War: Warhammer III (552 fps para la 7800X3D frente a los 594 fps de la 13900K), mientras que superó ampliamente al procesador más potente en F1 2022 y Tiny Tina's Wonderland.

En total, el Ryzen 7 7800X3D obtuvo un promedio de 537 fps en comparación con los 463 fps promedio del i9-13900K, o alrededor de un 16% más de fps en general. No está nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta que el Ryzen 7 7800X3D también obtuvo una media mínima de unos 356 fps frente a los 312 fps mínimos de media del i9-13900K, o lo que es lo mismo, un 14% más rápido en lo que se refiere a rendimiento constante en juegos.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks Juegos: 7950X3D vs 7800X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7950X3D 7800X3D 13900K Returnal (Min FPS, 2160p, Highest) 65 60 62 Returnal (Avg FPS, 2160p, Highest) 116 93 94 Total War: Warhammer III Battle (Min FPS, 2160p, highest) 79 78 78 Total War: Warhammer III Battle (Avg FPS, 2160p, highest) 103 103 103 F1 2022 (Min FPS, 2160p, highest) 89 84 88 F1 2022 (Avg FPS, 2160p, highest) 123 99 100 Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS, 2160p, highest) 73 103 105 Tiny Tina's Wonderland (Avg FPS, 2160p, highest) 164 132 133 Counterstrike: Global Offensive (Avg, 2160p, highest) 487 489 493

Por supuesto, todo esto se va al garete en el momento en que subes los ajustes gráficos al máximo a 4K, con todos los juegos que probé con GPU bloqueándose más o menos a la misma velocidad de fotogramas juego a juego. La 7950X3D consiguió un par de victorias en esta métrica, pero sólo en un par de juegos y sólo por un par de docenas de fps más o menos.

La 7800X3D, por su parte, va prácticamente a la par con el i9-13900K a 4K, con ajustes ultra, en todos los juegos.

Swipe to scroll horizontally Temperatura y Consumo Min y Max Registrado Header Cell - Column 0 7950X3D 7800X3D 5800X3D Min Power Draw (W) 26.561 16.783 0.300 Max Power Draw (W) 136.414 75.652 117.199 Min Temperature (°C) 36.900 32.3 47.1 Max Temperature (°C) 89.100 79.9 90.8

Swipe to scroll horizontally Temperatura y Consumo Min y Max Registrado Header Cell - Column 0 7700X 13900K 13700K Min Power Draw (W) 17.341 2.882 8.227 Max Power Draw (W) 143.910 332.001 282.028 Min Temperature (°C) 32.1 32.000 30.000 Max Temperature (°C) 91.0 93.000 94.000

Lo más sorprendente del rendimiento de juego del Ryzen 7 7800X3D es su eficiencia. Todas las puntuaciones que obtuve en mis pruebas nunca empujaron más de 80 W de potencia a través del chip, y a menos de 80 grados Celsius, no necesitarás una solución de refrigeración bestial para este procesador.

Puedes modificar el perfil de rendimiento hasta cierto punto en la utilidad Ryzen Master si necesitas un poco más de rendimiento no relacionado con los juegos, pero la eficacia de esto requerirá muchas más pruebas por mi parte de las que tengo tiempo de hacer en este análisis. Personalmente, ni siquiera me gustaría forzarlo más de lo que está, ya que la perspectiva de un procesador que funcione a menos de 100 W combinado con una GPU más reciente que funcione a menos de 200 W me hace pensar en mini PC para juegos.

Si lo que quieres es mayor rendimiento, no dudes en optar por el Ryzen 9 7950X3D o el Core i9-13900K. Esos procesadores te darán todo eso y más, pero si lo que buscas es un PC para juegos de bajo perfil y bajo consumo que no sea un asco, AMD ha creado exactamente el procesador que estabas buscando y, aunque no es barato, como propuesta de valor es insuperable como procesador para juegos.

Rendimiento: 4.5 / 5

¿Deberías comprar el AMD Ryzen 7 7800X3D?

(Image credit: Future/John Loeffler)

Swipe to scroll horizontally AMD Ryzen 9 7950X3D Atributos Notas Rating Valor El procesador más económico de los nuevos 3 procesadores con 3D V-Cache chips. 4 / 5 Chipset y características La caché 3D V-Cache es genial, pero tiene un costo en la frecuencia del procesador. 4 / 5 Rendimiento Un chip de gama media para juegos que rinde muy por encima de sus posibilidades, pero que tiene dificultades en tareas ajenas a los juegos. 4.5 / 5 Total Row 3 - Cell 1 4.167 / 5

Cómpralo si...

Los mayores beneficios de 3D V-Cache van a estar en el extremo inferior del espectro gráfico, así que si es ahí donde estás, este chip es fantástico.

Te preocupa la eficiencia energética Este procesador utiliza mucha menos energía que los otros de la competencia para obtener un rendimiento de juego competitivo o incluso superior, lo que es una ventaja para todos.

Aunque este procesador no es barato, está muy lejos de su hermano mayor de 700 dólares, por lo que ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y precio.

No lo compres si...

Juegas con los ajustes más altos en 4K Las ventajas de este procesador disminuyen rápidamente a medida que aumentas la configuración gráfica y la resolución.

Tienes un presupuesto ajustado Aunque es el más barato de los tres nuevos procesadores AMD 3D V-Cache, sigue siendo un procesador caro.

Cómo probamos el AMD Ryzen 7 7800X3D

(Image credit: Future/John Loeffler)

He pasado casi dos semanas probando el AMD Ryzen 9 7800X3D

Realicé pruebas comparativas entre este chip y los procesadores de la competencia.

He jugado mucho con este procesador

Para probar el Ryzen 7 7800X3D, lo sometí a pruebas de rendimiento durante aproximadamente dos semanas, ejecutando varias pruebas sintéticas y cargas de trabajo reales, junto con procesadores de la competencia para obtener puntuaciones comparables. Me aseguré de utilizar el mismo hardware siempre que fuera posible para garantizar que se pudieran realizar las comparaciones más directas.

Además de las pruebas sintéticas, utilicé este procesador como chip principal de juegos durante unos días para medir de manera informal el rendimiento en el mundo real, al tiempo que tomaba nota de los juegos en los que el rendimiento era especialmente excepcional en cualquier sentido.

Por último, tomé todos los datos que había recopilado y comparé las puntuaciones medias de cada procesador probado en este análisis con su precio de venta al público, vigente en el momento de redactar este artículo, para medir la relación calidad-precio de este procesador.