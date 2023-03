La Sonos Era 100 es una gran actualización de la Sonos One, con un pequeño detalle

Lástima que no agregue más canales de cine en casa

El efecto estéreo no es su fuerte

La Sonos Era 100 cuenta con muchas de las cosas que queríamos para un sucesor de la Sonos One, y suena realmente genial. Pero es una pena que el precio la haga menos accesible que la Sonos One, y que no sea más una actualización en papel para un sistema de cine en casa, de esta marca.

La Sonos Era 100 es la nueva bocina de Sonos para reemplazar a la Sonos One, que se lanzará el 28 de marzo (también en México) y tuvimos la oportunidad de escucharloa en acción durante una demostración. Tendremos una revisión más completa de la Sonos Era 100 más adelante cuando hayamos podido probarla durante más tiempo bajo nuestros propios términos, pero puedo decirles ahora mismo que parece una gran actualización, aunque con un precio de $5,999 MXN también tiene un precio más alto que la Sonos One, que es de $4,999 MXN

Sin embargo, la Sonos Era 100 incluye algunas funciones muy esperadas en comparación con su predecesora. (La Sonos One permanecerá a la venta hasta agotar existencias, pero Sonos no fabricará más, dijo la compañía). En particular, la Era 100 ofrece una opción de entrada jack de 3,5 mm (vía adaptador), así como soporte de audio Bluetooth estándar a un altavoz Sonos de tamaño mediano por primera vez, lo que la convierte en la bocina más pequeña y flexible que la compañía ha fabricado.

Todo es diferente cuando se trata de sonido también, por supuesto. El objetivo de Sonos con la Era 100 era ofrecer sonido estéreo desde una sola unidad eliminando la idea de que había un "punto ideal" para escucharlo y agregar más graves; el último de estos es algo que siempre lamentamos que no existiera para laSonos One, a pesar de ser el mejor altavoz inalámbrico para la mayoría de las personas. Incluso en la música acústica, no obtienes el efecto completo sin bajos agradables.

La Sonos Era 100 presenta un nuevo woofer ovalado para graves y medios, y dos tweeters en ángulo encima, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Los tweeters tienen un ángulo de 100 grados entre ellos, y cada uno tiene un marco de guía de ondas delante que dispersa el sonido en 180 grados por tweeter. Eso significa que los tweeters tienen una distribución de sonido total de 270 grados entre ellos, según Sonos.

Hands-on de la Sonos Era 100: Primeras impresiones

(Image credit: Future)

A pesar del pequeño tamaño, el sonido es impresionante, pero Sonos siempre ha sido desctado en ello. De las pistas que escuchamos, podemos decirles que Sonos logró su objetivo de agregar más graves a la Era 100. Es un cambio importante con respecto a la Sonos One, y tener una base de graves mucho más rica agrega mucha energía a las pistas. Pero este tipo de bajo también hace que instrumentos como pianos y violonchelos suenen más reales.

Es un dispositivo pequeño, por lo que los graves no retumbarán en tú habitación exactamente: los fanáticos del dubstep incondicional estarán encantados de saber que aún puedes emparejar la Era 100 con la Sonos Sub o la Sonos Sub Mini para obtener más graves.

El resto del sonido de la Era 100 también es encantador, y parece especialmente nítido con los detalles: nada de lo que escuchamos pareció tan suave a menos que se suponía que debía hacerlo. Preocupa un poco que los tonos medios-altos se destaquen lo suficientemente bien cuando también hay una buena cantidad de graves. Tengo la sensación de que las voces pueden haberse inundado un poco en la mezcla. Sin embargo, no estábamos eligiendo las pistas y no era una demostración exhaustiva, así que nos reservaremos el juicio hasta que podamos probarla a fondo.

Cuando se trata de la difusión del sonido y el objetivo del estéreo desde una sola caja, diremos que la expansión del audio fue realmente impresionante, y sin duda pareció más grande que un altavoz. Pero es más como si estuviera dando a los instrumentos espacio adicional para respirar que realmente ofreciendo una separación estéreo, incluso siendo bastante central. Y eso está bien, tampoco es que otros oradores hayan descifrado esto.

Una nota interesante es que ahora será más fácil para todos obtener el mejor sonido posible de la Sonos Era 100, porque viene un nuevo tipo de sintonización TruePlay. Sonos llama a esto 'Quick Tuning', y aún se realiza desde la aplicación Sonos, pero a diferencia de la sintonización normal de TruePlay, se puede realizar tanto desde Android como desde iOS. En este nuevo modo de sintonización, se reproduce un sonido y los micrófonos del Era 100 escuchan el sonido y sintonizan la habitación en consecuencia.

Sonos dice que esto es más efectivo que la sintonización 'Auto TruePlay' en Sonos Move, pero no tan efectiva como la clásica sintonización TruePlay en la que mueves un iPhone por la habitación.

No tuvimos la oportunidad de escuchar el sonido de reproducción del Sonos Era 100 a través de la entrada de línea o Bluetooth, pero Sonos aclaró que mientras el altavoz Era 100 esté sonando, cualquier cosa que esté enchufada se puede compartir entre otros altavoces de Sonos. , para que puedas llevar el sonido de uno de los mejores tocadiscos a la cocina.

Sonos también dijo que la versión de Bluetooth es 5.0 en el lanzamiento, pero que se actualizará a 5.2 en el futuro, lo que abre la posibilidad de compatibilidad con Bluetooth LE Audio de alta calidad , pero la compañía no lo confirmó.

También puedes conectar un adaptador a la Era 100 que agrega una conexión Ethernet, así como una conexión USB-C que se puede usar como entrada de línea digital, pero el adaptador viene por separado.

Hands-on de la Sonos Era 100: Teatro en casa

(Image credit: Future)

El principal mercado para la Era 100 es la gente que quiere altavoces inalámbricos de tamaño reducido. Pero al igual que el Sonos One, el Era 100 se puede usar en una configuración de cine en casa, agregando sonido envolvente para Sonos Ray , Sonos Beam o Sonos Arc, aunque no pude probar esto.

Con dos controladores en ángulo, esperábamos que la Sonos Era 100 pudiera agregar más canales de sonido envolvente a una configuración de cine en casa de Sonos, empujando las cosas a 7.1.2, en lugar del 5.1.2 que obtiene actualmente de una barra de sonido de Sonos con altavoces traseros. Pero ese no es el caso: Sonos dice que los parlantes Era 100 actúan como unidades mono cuando están en modo de cine en casa, por lo que aún obtiene 5.1.2. (Agregar dos unidades Sonos Era 300 en el modo de cine en casa actualiza la configuración a 7.1.4 cuando se usa con Sonos Arc).

Tenemos la esperanza de que Sonos esté siendo un poco tímido aquí, y todavía habrá un mejor efecto de dirección para los sonidos laterales y traseros de la Era 100. Cuando probamos la Era 300 en el modo de teatro en casa, descubrimos que podía agregar más de dos canales adicionales. Pero solo una prueba completa lo revelará.

Otros ajustes a tener en cuenta en la construcción de la Sonos Era 100 son que ahora está hecho de un 40 % a un 50 % de plástico reciclado en promedio, que consume mucha menos energía cuando está inactivo que la Sonos One, y que también ha sido diseñado para ser desarmado y reparado

Hands-on de la Sonos Era 100: Conclusiones

Estamos muy entusiasmados con la Sonos Era 100 en general: muchas de las funciones se parecen a la lista de verificación de lo que queríamos ver en ella. Pero estamos decepcionados de que se haya vuelto menos asequible, especialmente porque la Sonos One SL más barata no se queda, pero la Sonos Five es más cara. Con suerte, habrá una Sonos Era 100 SL en el futuro para bajar un poco el precio.

Tal vez Sonos piense que la mayoría de las personas estarían satisfechas con Sonos Roam si quisieran un altavoz Sonos por menos de $4,000MXN, y bien puede ser correcto, pero ese no habría sido nuestro caso.

Lo que no quiere decir que la Era 100 no parezca valer su precio, especialmente porque es más flexible; claramente será uno de los mejores altavoces de Sonos hasta el momento. Es una pena que quizá esté fuera del alcance de más personas.