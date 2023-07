Samsung Galaxy Z Fold 5: vista previa de dos minutos

El Samsung Galaxy Z Fold 5 se ha presentado en el Samsung Unpacked 2023, y representa una colección de pequeños pero importantes cambios en el teléfono plegable insignia de Samsung, tanto por dentro como por fuera, que se suman a un dispositivo que tiene mejor aspecto, mejor tacto y, en el breve tiempo que he pasado con él, parece funcionar quizá un poco mejor.

Visto en el contexto del nuevo niño de la ciudad, el Google Pixel Fold, la actualización del Fold de Samsung podría considerarse decepcionante. Samsung no ha hecho más ancha la pantalla de la funda, ni le ha dado el factor de forma más fácil de usar de una pantalla de smartphone normal. No ha cambiado mucho los materiales, e incluso las cámaras (debajo de la pantalla, la pantalla de cobertura y la matriz trasera) no han cambiado en absoluto respecto al año pasado. No sugeriría que el Samsung Galaxy Z Fold 5 se haya desarrollado en el vacío, pero también tengo claro que Samsung no lo creó pensando en el Pixel Fold.

Todo eso está bien, sin embargo, porque como digo en mi Reseña del Galaxy Z Fold 4, ese teléfono era un dispositivo encantador, y mi plegable favorito antes de la aparición del contrincante de Google. Como tal, no creí que necesitara una revisión a fondo, así que mi decepción puede ser más moderada que la de otros reseñadores, y los cambios que ha hecho Samsung son útiles y, en general, dan como resultado un smartphone mejor.

Empecemos por el cambio más obvio: a diferencia del Galaxy Z Fold 4, cuando cierras el Galaxy Z Fold 5 se cierra perfectamente y sin problemas, igual que el Google Pixel Fold. El hueco ha desaparecido. Además, la bisagra flexible se ha rediseñado un poco, y puede que incluso se note menos el pliegue de la pantalla flexible (digo "puede" porque aún no he comparado los dispositivos antiguo y nuevo uno al lado del otro).

Gracias a esa mejora, y también a que Samsung ha conseguido recortar 11 gramos de peso y casi medio milímetro de grosor, se trata de un dispositivo mucho más cómodo para la palma de la mano. Incluso antes de que me informaran de la pérdida de peso, pude notarlo cuando cogí el Z Fold 5 por primera vez.

El último Fold parecía sustancial, como una barra de caramelo densa; este simplemente parece mejor.

(Image credit: Future)

En el interior, Samsung ha realizado un trasplante de cerebro, actualizando el Z Fold 5 al Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nm de Qualcomm, que lo pone en línea con la gama Galaxy S23 de Samsung lanzada recientemente. Esto debería hacer que el Z Fold 5 fuera más rápido y, según mi breve experiencia, puedo decir que el teléfono responde bien.

En cuanto al diseño, Samsung lo ha dejado bastante bien, pero he notado una diferencia interesante. Aunque el conjunto de la cámara trasera es el mismo, la isla elevada de aluminio que lo rodea no lo es.

Samsung ha recortado unos milímetros la altura, dejando más al descubierto los tres ejes de las lentes, y el flash LED se ha desplazado fuera de la isla y se ha colocado a ras del cuerpo del teléfono, junto a las lentes. Esto significa que la isla es menos profunda y más corta, lo que la hace algo menos prominente; no estoy seguro de que tenga ningún impacto funcional, pero me gusta el nuevo aspecto.

Las dos pantallas -la principal de 7,6 pulgadas y la de la tapa de 6,2 pulgadas- son exactamente iguales que el año pasado, con las mismas resoluciones y frecuencias de actualización variables. El cuerpo de aluminio blindado, recubierto de Gorilla Glass Victus 2, tiene la misma clasificación IPX8. Las cámaras parecen funcionar igual que el año pasado, lo que no quiere decir que no sean buenas, pero Samsung no está abriendo nuevos caminos en el departamento de óptica y calidad de imagen.

Quizá por eso el precio sigue siendo el mismo en Estados Unidos, 1.799 $, y no coquetea con la marca de los 2.000 $ (en el Reino Unido pasa de 1.749 £ a 2.049 £). No es barato, pero al igual que el Pixel Fold (y como se indica en nuestra Reseña del Google Pixel Fold), el Galaxy Z Fold 5 es en realidad dos productos en uno. Tienes un smartphone de 6,2 no demasiado pesado, y una tableta bonita y compacta que incluso funciona con el S Pen (no, no te dan uno en la caja).

Es demasiado pronto para decir si este plegable es un ganador, pero creo que Samsung ha conseguido dar un empujón a su principal teléfono fungible en la dirección correcta.

Samsung Galaxy Z Fold 5: Precio y disponibilidad

(Image credit: Future)

A partir de 1.799,99 $ / 1.749 £.

Sin aumento de precio en Estados Unidos

Lástima que el precio no incluya el S Pen compatible

Es, básicamente, dos dispositivos en uno

Samsung lanzó el Samsung Galaxy Z Fold 5, junto con el Galaxy Z Flip 5, el Galaxy Watch 6, el Watch 6 Classic y una colección de tabletas Galaxy Tab S9, el 26 de julio. Ya está disponible para reserva, y se enviará a partir del 11 de agosto. Encontrarás los mejores precios y ofertas en nuestro resumen de ofertas del Galaxy Z Fold 5.

A 1.799,99 $, el Galaxy Z Fold 5 es uno de los smartphones más caros del mercado. Incluso un iPhone 14 Pro Max de 1 TB te costará menos, 1.599 ¤. Pero eso es sólo un teléfono con una pantalla excelente. El Galaxy Z Fold 5 es un dispositivo dos en uno con una bonita pantalla de 6,2 pulgadas en el exterior y una pantalla flexible de 7,6 pulgadas que requiere una ingeniería de auténtica precisión en el interior. También tiene cinco cámaras.

Si ese precio de Estados Unidos suena familiar a los lectores de ese país, es porque es el mismo que el del año pasado, y eso son buenas noticias. No es exactamente el mismo teléfono, es más plano y más rápido. Básicamente, obtienes una pequeña actualización gratis.

Es una pena que Samsung no consiga incluir el S Pen compatible en ese precio. Es muy divertido utilizarlo en la pantalla principal del Z Fold 5 y realmente eleva su utilidad, así que ¿por qué no mostrar a la gente lo que se está perdiendo incluyéndolo en el precio?

En cualquier caso, esos precios serán en última instancia sólo una sugerencia; habrá ofertas y canjes que, basándonos en lo que hemos visto en años anteriores, podrían reducir el precio hasta la mitad. Sean cuales sean las ofertas que veamos, nadie debería pagar el precio completo de este smartphone.

12GB RAM / 256GB: $1,799 / £1,649 / AU$2,499

$1,799 / £1,649 / AU$2,499 12GB RAM / 512GB: $1,919 / £1,769 / AU$2,699

$1,919 / £1,769 / AU$2,699 12GB RAM / 1TB: $2,159 / £2,019 / AU$2,999

Samsung Galaxy Z Fold 5: Especificaciones

El Samsung Galaxy Z Fold 5 viene en tres variantes de almacenamiento: 256 GB, 512 GB y 1 TB, todas ellas con 12 GB de RAM. Esa RAM soporta la CPU móvil más potente del Z Fold 5, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, el mismo silicio a medida ligeramente sobreacelerado que impulsa la serie Galaxy S23 de Samsung.

Swipe to scroll horizontally Especificaciones Samsung Galaxy Z Fold 5 Samsung Galaxy Z Fold 5 Google Pixel Fold Oppo Find N2 Flip specs Dimensiones (plegado): 154.9 x 67 x 13.5mm 139.7 x 79.5 x 12.1mm 85.5 x 75.2 x 16.02mm Dimensiones (desplegado): 154.9 x 129.7 x 6.1mm 139.7 x 158.7 x 5.8mm 166.2 x 75.2 x 7.45mm Peso: 252.3g 283g 191g Pantalla principal: AMOLED de 7,6 pulgadas (2176 x 1812) OLED de 7,6 pulgadas (2208 x 1840) AMOLED de 6,8 pulgadas 21:9 (2520 x 1080) 120 Hz LTPO E6, protegida por UTG Pantalla de cubierta: AMOLED de 6,2 pulgadas (2316 x 904) OLED de 5,8 pulgadas (2092 x 1080) AMOLED de 3,26 pulgadas 17:9 (720 x 382) 60 Hz, protegida por Gorilla Glass 5 Chipset: Qualcomm's Snapdragon 8 Plus Gen 2 Google Tensor G2 MediaTek Dimensity 9000 Plus RAM: 12GB 12GB (LPDDR 5) 8GB (LPDDR5) Almacenamiento: 256GB / 256GB / 1TB 256GB / 512GB 256GB (UFS 3.1) OS: Android 13 Android 13 Android 13 w/ ColorOS 13 Cámara principal: 50MP f/2.2 48MP, f/1.7 50MP, f/1.8, 23mm, 86° FoV (Sony IMX890) Cámara ultra gran angular: 12MP f/2.2 10.8MP, f/2.2 8MP, f/2.2, 16mm, 112° FoV (Sony IMX355) Teleobjetivo: 10MP f/2.4 10.8MP f/3.05 Cámara frontal: 10MP f/2.2 9.5MP f/2.2 32MP, f/2.4, 21mm, 90° FoV (Sony IMX709) Cámara interior: 4MP f/1.8 8MP f/2.0 Batería: 4,400mAh 4,727mAh 4,300mAh Carga: 25W (wired) 30W (wired) 44W (wired) Colores: Ice Blue, Phantom Black, Cream Porcelain, Obsidian Astral Black, Moonlit Purple

Samsung Galaxy Z Fold 5: Diseño

Más fino y notablemente más ligero

El hueco ha desaparecido

Un cambio sutil pero bienvenido en el conjunto de la cámara

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

Nadie confundiría el Samsung Galaxy Z Fold 5 con un rediseño. Mantiene esa relación de aspecto plegado relativamente alta y estrecha, que me gustaba bastante en el Samsung Galaxy Z Fold 4 hasta que empecé a usar el Pixel Fold. El nuevo teléfono de Google tomó la pantalla plegable de 7,6 pulgadas y la volteó 90 grados para dar a la cubierta de la pantalla un poco más de anchura y un poco menos de altura.

Eso no hace necesariamente que el plegable de Samsung sea el dispositivo inferior. De hecho, aunque Samsung ha dejado intacta la mayor parte de la apariencia, ha hecho algunos cambios significativos en el cuerpo y el peso del teléfono.

Empecemos por el hecho de que, con 253 gramos, el Galaxy Z Fold 5 no sólo es 11 gramos más ligero que su predecesor, sino que es casi 30 gramos más ligero que el Pixel Fold. Desplegado, el Z Fold 5 es menos de un milímetro más fino que el Z Fold 4, pero la diferencia es en realidad mucho mayor porque este es el primer Z Fold que se pliega perfectamente cerrado, sin espacio entre los dos lados. El peso reducido y el nuevo perfil plano se combinan para hacer que la sensación en la mano del teléfono sea muy diferente a la de su predecesor: es un auténtico placer tanto plegarlo como sostenerlo.

Para lograr la mencionada proeza del plegado, Samsung ha rediseñado la bisagra Flex. No parece muy diferente de la bisagra del Z Fold 4, pero aparentemente los cambios son en gran medida internos. He notado una acción de plegado suave y agradable; es silenciosa, ligeramente resistente, y es casi imposible cerrar de golpe este teléfono. A diferencia del Pixel Fold, el Z Fold 5 tiene un labio ligeramente elevado y engomado alrededor del borde exterior de la pantalla principal, que parece servir de amortiguador contra cualquier chasquido espectacular.he Main Screen, which seems to serve as a buffer against any dramatic snaps.

(Image credit: Future)

La cubierta de la pantalla y la parte trasera mate están recubiertas de Gorilla Glass Victus 2, que tiene un aspecto y un tacto encantadores.

Aunque no he podido comparar directamente el Galaxy Z Fold 5 con el Z Fold 4, puedo decirte que el botón, el altavoz, el puerto de carga USB-C, el micrófono y las perforaciones de ventilación prácticamente no han cambiado. Aparte de la acción de plegado mejorada, la única diferencia visual son los cambios en el conjunto de la cámara trasera.

(Image credit: Future)

Samsung no ha cambiado las lentes, pero sí la isla de aluminio que las rodea. Es menos profunda y verticalmente más corta, lo que significa que ahora las lentes parecen sobresalir un poco más del cuerpo. El flash LED está ahora situado junto a las lentes y a ras del cuerpo.

Como antes, el teléfono tiene clasificación IPX8 para resistir el polvo y una caída prolongada en el agua.

Sustentabilidad

Las pequeñas piezas del Z Fold 5 están hechas de plástico reciclado y recuperado de los océanos (incluso la caja es en gran parte reciclada), y el cristal incluye algo de material reciclado. Todo esto forma parte del impulso de Samsung hacia la sostenibilidad, pero aunque es bueno saberlo, hasta que uno de los teléfonos de Samsung sea reciclado en un 50% o más, probablemente no moverá la aguja. Para ser justos, Samsung está haciendo tanto, y quizá más, que algunos competidores, pero nadie ha descubierto todavía cómo fabricar un dispositivo entero con 45 latas recicladas y unas cuantas botellas de plástico.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5: Pantallas

Si te gustaron las pantallas del Z Fold 4, te gustarán estas

No hay cambios en la resolución ni en el tamaño de las pantallas

La eliminación del hueco puede haber disminuido la gravedad del pliegue

(Image credit: Future)

Samsung no ha alterado sustancialmente los tamaños de pantalla del Galaxy Z Fold en unas cuantas generaciones, y el Galaxy Z Fold 5 sigue el ejemplo. En el exterior está la atractiva pantalla AMOLED de 6,2 pulgadas, con sólo una cámara selfie perforada que estropea su alcance de borde a borde. Es nítida, brillante y sensible. Al igual que el último Galaxy Z Fold, esta pantalla ofrece una frecuencia de actualización variable de 1-120 Hz.

Con una resolución de 2316 x 904, la pantalla destaca por ser mucho más estrecha que la de un smartphone tradicional. Hasta la llegada del Pixel Fold de Google, yo diría que este es el precio de entrada: Si quieres un teléfono plegable con una tableta suficientemente alta en su interior, debes aceptar una pantalla de cubierta más estrecha. Naturalmente, Google le dio la vuelta a esa ecuación volteando 90 grados su pantalla plegable de 7,6 pulgadas, lo que le da a su pantalla de cubierta más anchura y menos altura. Por ahora, y sin haber tenido mucho tiempo para probar el nuevo Galaxy Z Fold 5, tengo que decir que prefiero la pantalla de cubierta más ancha.

La pantalla interior también es la misma que la del último Galaxy Z Fold. Es una AMOLED dinámica flexible de 7,6 pulgadas con una resolución de 2176 x 1812 (374ppi) y una frecuencia de actualización adaptativa de 1-120 Hz. También tiene la misma cámara de 4 MP bajo la pantalla, de indudable utilidad. Era fan de esta pantalla en el último Z Fold, y ya puedo decir que ésta también me va a gustar. Todo, desde mapas a fotos, y desde vídeos a múltiples aplicaciones, se veía muy bien en ella. Creo, aunque no puedo confirmarlo, que el pliegue plano y la nueva bisagra pueden haber dado lugar a un pliegue ligeramente menos perceptible. En cualquier caso, normalmente no lo notarás mientras usas el teléfono.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5: Cámaras

El conjunto de cámaras de la parte trasera es el mismo que el año pasado

De hecho, todas las cámaras son iguales

Las impresiones iniciales parecen suficientemente buenas

(Image credit: Future)

El Samsung Galaxy Z Fold 5 tiene abundantes cámaras: tres en la parte trasera, una en la cubierta de la pantalla y otra más oculta bajo la pantalla principal. Todas ellas son las mismas que en el Galaxy Z Fold 4, lo que significa que cualquier mejora fotográfica que veas se debe al nuevo y más potente procesamiento de imágenes que permite el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Las cámaras son:

Cámara de la tapa de la pantalla: Cámara selfie de 10 MP f/2,2, tamaño de píxel: 1,22μm, FOV: 85 grados

Cámara de la pantalla principal: 4 MP bajo la pantalla f/1,8, tamaño de píxel: 2,0μm, FOV: 80 grados

Cámara trasera: 12MP ultra gran angular f/2,2, tamaño de píxel: 1,12μm, FOV: 123 grados

Cámara trasera: Gran angular de 50 MP con AF de doble píxel y OIS, f/1,8, tamaño de píxel: 1,0μm, FOV: 85 grados

Cámara trasera: 10MP teleobjetivo f/2,4, OIS, tamaño de píxel: 1,0μm, FOV: 36 grados, zoom óptico 3x

Samsung Galaxy Z Fold 5 manos a la obra

(Image credit: Future)

Desde el punto de vista de las especificaciones, la mayoría de ellas son comparables a la colección de cámaras del Google Pixel Fold, con la notable excepción de la cámara de 4 MP de la pantalla principal, ya que el Pixel Fold ofrece 8 MP, aparentemente más útiles.

El Galaxy Z Fold sólo ofrece un zoom óptico 3x, frente al 5x del Pixel Fold, pero Samsung ha ido más allá con el zoom digital (lo llama Zoom Espacial), ofreciendo 30x frente a los 20x del Pixel Fold.

Sin embargo, es demasiado pronto para evaluar la destreza fotográfica del Galaxy Z Fold 5 frente al Pixel Fold; después de todo, sólo he pasado un par de horas con el dispositivo. Dicho esto, me he abierto camino a través de todas las cámaras. Son lo bastante rápidas y las imágenes que tomé, incluidas fotos con Zoom óptico y Espacial, selfies, fotos en Modo Retrato con la cámara principal (puedes configurarla para que la pantalla de la tapa sea tu visor), fotos con gran angular y más, todas tenían buen aspecto.

También hay una pequeña e ingeniosa actualización de software. Ahora, si quieres utilizar la pantalla de cobertura como algo más que un simple visor y como una cámara totalmente funcional, puedes activar todos los controles fotográficos de la pantalla principal. La función no está activada por defecto y está un poco escondida, pero creo que vale totalmente la pena utilizarla.

Imágen 1 de 4 Wide angle camera (Crédito de la imagen: Future) Main Camera (Crédito de la imagen: Future) 3X optical zoom camera (Crédito de la imagen: Future) 30X Space Zoom (Crédito de la imagen: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5: Rendimiento y audio

Samsung lleva el último procesador Qualcomm al Fold

Buena cantidad de RAM

El Samsung Galaxy Z Fold 5 lleva la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, la misma CPU que encontrarás en la serie Galaxy S23. Es una versión ligeramente más rápida (overclockeada a 3,36 GHz) de la CPU móvil estándar que se encuentra, por ejemplo, en el OnePlus 11. Independientemente del nivel de almacenamiento que elijas, la CPU está respaldada por 12 GB de RAM. Eso debería significar que puedes abrir un montón de aplicaciones, jugar a juegos, transmitir vídeo y, básicamente, estresar el teléfono sin comprometer el rendimiento.

Con el nuevo silicio viene la promesa de un rendimiento más rápido. Aún no he realizado pruebas de rendimiento o estrés con el Galaxy Z Fold 5, pero puedo decirte que en el breve tiempo que pasé con él, el teléfono respondió bien y parece capaz de manejar fácilmente todo, desde la fotografía a la navegación web, el vídeo y la multitarea.

(Image credit: Future)

Las capacidades de rendimiento del teléfono se ponen de manifiesto cuando utilizas un S Pen opcional (y ahora más fino), diseñado para no rayar la fina cubierta de plástico de la pantalla de cristal flexible. Lo utilicé para acceder a la aplicación Notas y luego hacer un par de garabatos rápidos, y la rápida respuesta en milisegundos que ayudó a la tinta digital a seguir el ritmo de mis trazos con el lápiz físico.

Para el audio, el Galaxy Z Fold 5 tiene un par de altavoces estéreo que acaban en lados opuestos del teléfono desplegado. He reproducido algunos vídeos de YouTube y, en mi breve experiencia, el sonido me ha parecido alto y con garra.

El teléfono admite tanto una SIM física como una eSIM, y es compatible con WiFi 6e y Bluetooth 5.3; también está preparado para 5G.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5: Software

El plegable de Samsung ejecuta la superposición de Android 13 OneUI. A estas alturas ya me resulta familiar, y como no tuve mucho tiempo con el teléfono me centré en probar la multitarea, que te permite cargar hasta tres aplicaciones en la gran pantalla de 7,6 pulgadas. Es muy sencillo añadir e intercambiar aplicaciones: abres una y luego seleccionas y arrastras otras aplicaciones desde el dock. Puedes colocar una aplicación grande de ancho completo y dos pequeñas aplicaciones cuadradas encima en una cuadrícula.

Hay un botón en la cubierta superior izquierda que, si lo seleccionas, hace un ciclo con tus tres aplicaciones a través de las tres posiciones de la cuadrícula. Es divertido y puede ser útil.

(Image credit: Future)

Las aplicaciones que se ejecutan en la pantalla principal grande se pueden cambiar a la cubierta cuando cierras el teléfono, pero sólo si indagas en la configuración. Me di cuenta de esto cuando quise que Google Maps siguiera funcionando con mis indicaciones al cerrar el teléfono. Al principio, sólo había una pantalla en blanco, pero un representante de Samsung me mostró dónde seleccionar qué aplicaciones seguirían ejecutándose en la pantalla de portada.

Samsung promete cuatro generaciones de actualizaciones de OneUI y cinco años de actualizaciones de seguridad. Básicamente, deberías poder conservar este teléfono plegable sin problemas durante mucho tiempo, suponiendo que la pantalla plegable aguante (debería ser capaz de sobrevivir a 200.000 pliegues).

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5: Duración de la batería

Por si aún no lo habías adivinado, Samsung no ha mejorado la batería del Z Fold 5. Sigue siendo de 4.400 mAh. Sigue siendo de 4.400 mAh, algo menos que los 4.821 mAh del Pixel Fold, pero aún no me atrevería a decir que el Galaxy Z Fold 5 tendrá una batería de menor duración. No se trata sólo de la capacidad de la batería, sino también de cómo gestiona el teléfono el consumo de energía.

Samsung no enviará un adaptador de carga con el Z Fold 5, pero sí el cable USB-C. El teléfono admite carga por cable e inalámbrica -Samsung dice que puedes llegar al 50% de carga en 30 minutos con un cargador de 25 W- y carga inversa Powershare. Estas especificaciones no han cambiado desde la última salida del Z Fold.