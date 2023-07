TODAY'S BEST DEALS

Samsung Galaxy Z Fold5

El Samsung Galaxy Z Fold5 consta de una serie de cambios pequeños, pero importantes, tanto por dentro como por fuera. La bisagra de gota de agua puede no parecer innovadora, pero aborda el mayor problema de la serie Fold. A saber, las dos mitades de la pantalla ahora pueden quedar completamente planas una encima de la otra, de modo que casi no puede entrar polvo ni suciedad entre ellas. Gracias a esta mejora y a su diseño más ligero (el Galaxy Z Fold 5 pesa 11 gramos menos), el conjunto resulta mucho más cómodo en la mano.

Aún así, en nuestra opinión, Samsung no ha mejorado lo suficiente. Las pantallas son del mismo tamaño, la tasa de refresco es la misma, la cámara bajo la pantalla interior sigue dando de que desear y la configuración de la cámara se ha mantenido desde el Samsung Galaxy S23, mientras que se obtiene un precio recomendado de nivel Ultra. La única novedad de la pantalla interior es el aumento del brillo, pero por desgracia es la única característica que se ha mantenido del Samsung Galaxy S23 Ultra.

El Samsung Galaxy Z Fold4 del año pasado era un buen plegable y, dado que su mayor competidor, el Google Pixel Fold, tiene una disponibilidad muy limitada, es posible que Samsung no haya sentido la necesidad de hacer actualizaciones gigantescas. Si quieres hacerte con el Pixel Fold en México, tendrás que esperar un poco más.

En cuanto al chipset, Samsung hizo una elección lógica por el Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, que se introdujo en la serie Samsung Galaxy S23. La carcasa Armor Aluminium en los lados también es la misma y la pantalla ahora está protegida por Gorilla Glass Victus 2. La clasificación IPX8 también es la misma que el año pasado (y el año anterior). Si bien todavía no hay un puntaje de resistencia al polvo, la nueva bisagra debería mantener la pantalla prácticamente libre de suciedad.

El Samsung Galaxy Z Fold5 sigue siendo el mejor plegable en esta categoría, pero me he estado perdiendo una innovación real que tenga un factor sorpresa durante dos años. Esperemos que Samsung tenga actualizaciones más emocionantes el próximo año.

Samsung Galaxy Z Fold5: precio y disponibilidad

Desde los $42,999 MXN

La preventa inicia el 26 de julio y las entregas el 11 de agosto

Por el precio se podría agregar un S Pen

Samsung lanzó el Samsung Galaxy Z Fold5 el 26 de julio junto con el Galaxy Z Flip5, Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic y la serie Galaxy Tab S9. Está disponible de inmediato en pre-venta y estará en los estantes de las tiendas a partir del en agosto.

Con un precio de venta recomendado de $42,999 pesos mexicanos, el Galaxy Z Fold5 es uno de los smartphones más caros del mercado. El Galaxy Z Fold5 sigue siendo un dispositivo dos en uno con una hermosa pantalla de 6,2 pulgadas en el exterior y una pantalla flexible de 7,6 pulgadas en el interior. También hay cinco cámaras en total.

Es una pena que Samsung no logre incluir el S Pen compatible en ese precio. El S Pen es muy útil para la pantalla más grande similar a una tableta y cuando gastas tanto dinero en un teléfono, esperas poder usarlo al máximo. Con la Galaxy Tab S9 solo obtienes un S Pen, ¿por qué no puedes hacer eso aquí?

12GB RAM / 256GB: $42,999. MXN

$42,999. MXN 12GB RAM / 512GB: $41,999. MXN (precio de preventa)

$41,999. MXN (precio de preventa) 12GB RAM / 1TB (Exclusivamente a través de Samsung): $48,999. MXN

Samsung Galaxy Z Fold5: Especificaciones

Swipe to scroll horizontally Especificaciones Samsung Galaxy Z Fold5 Samsung Galaxy Z Fold 5 Google Pixel Fold Dimensiones (cerrado): 154,9 x 67 x 13,5mm 139,7 x 79,5 x 12,1mm Dimensiones (abierto): 154,9 x 129,7 x 6,1mm 139,7 x 158,7 x 5,8mm Peso: 252,3g 283g Pantalla interior: 7,6 pulgadas (2176 x 1812) AMOLED 7,6 pulgadas (2208 x 1840) OLED Pantalla externa:: 6,2 pulgadas (2316 x 904) AMOLED 5,8 pulgadas (2092 x 1080) OLED Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2 for Galaxy Google Tensor G2 RAM: 12GB 12GB (LPDDR 5) Almacenamiento: 256GB / 256GB / 1TB 256GB / 512GB Sistema operativo: Android 13 Android 13 Cámara principal: 50MP f/2.2 48MP, f/1.7 Ultrawide: 12MP f/2.2 10.8MP, f/2.2 Telefoto: 10MP f/2.4 10.8MP f/3.05 Cámara frontal: 10MP f/2.2 9.5MP f/2.2 Cámara selfie interior: 4MP f/1.8 8MP f/2.0 Batería: 4.400mAh 4.727mAh Carga: 25W (kabel) 30W (kabel) Colores: Azul, blanco y negro Blanco y negro

Samsung Galaxy Z Fold5: Diseño

Más delgado y ligero

Gracias a su nueva bisagra se pliega completamente

En primera instancia, no ha cambiado mucho el Samsung Galaxy Z Fold5. Sin embargo, al mirarlo de lado, se puede ver que ya no hay hueco entre las dos mitades de la pantalla gracias a la nueva bisagra. Además, el flash se ha retirado del bloque de la cámara y se ha colocado junto a él.

Cuando tuvimos el Galaxy Z Fold 5 en nuestras manos, notamos que era ligeramente más ligero que el año pasado. Ahora pesa 253 g, lo que lo hace 11 g más ligero que la generación anterior. En comparación, el Galaxy S23 Ultra pesa 234 gramos y el iPhone 14 Pro Max pesa 240 gramos. Samsung está ahora muy cerca del peso de un smartphone medio de gama alta. Como ahora el teléfono se pliega completamente, también parece un poco más compacto.

La nueva bisagra se siente tan sólida como el año pasado. Todavía se puede abrir el Galaxy Z Fold 5 en diferentes ángulos para que se convierta en su propio soporte. También se pueden oír los finos cepillos de la bisagra que barren la suciedad.

Por último, tanto la cubierta de la pantalla como la parte trasera están protegidas con Gorilla Glass Victus 2 y los laterales con Armor Aluminium. Todo ello es, de nuevo, resistente al agua IPX8, por lo que unas gotas de agua (o incluso un chapuzón en el fregadero) no deberían causar ningún problema.

Samsung Galaxy Z Fold 5: Pantalla

Mismas pantallas de la generación pasada Galaxy Fold4

El brillo de la pantalla interior aumento a 1.700 nits

La línea del pliegue aún permanece visible

Samsung realmente no ha cambiado los tamaños de pantalla del Galaxy Z Fold durante un par de generaciones y el Galaxy Z Fold5 no es la excepción. Por fuera, vemos la pantalla AMOLED de 6,2 pulgadas con frecuencia de refresco adaptativa. Puede subir hasta 120Hz y bajar a 1Hz en contenido estático para ahorrar energía.

La pantalla del interior también es la misma que la del anterior Galaxy Z Fold. Es una Dynamic AMOLED flexible de 7,6 pulgadas con una resolución de 2176 x 1812 (374ppi) y una tasa de refresco adaptativa de 1-120Hz. Lo que ha aumentado, sin embargo, es el brillo. Ahora alcanza los 1.700 nits, igual que el Galaxy S23 Ultra. En una sala de demostración, por supuesto, no se notará mucho, pero si la pantalla se comporta como la del S23 Ultra, se podrá leer bien a plena luz del sol.

Una vez más, "vemos" la cámara selfie de 4MP debajo de la pantalla con la que realmente no deberías tomarte selfies. Hazlo (por favor) con la cámara selfie de 10MP en la pantalla de portada.

Todo, desde los mapas hasta las fotos, los vídeos y las aplicaciones, se ve muy bien. La línea de pliegue debería ser supuestamente menos visible (en parte debido a la nueva bisagra), pero está lejos de ser invisible. Todavía se nota el pliegue y, en cuanto dejas de mirar directamente a la pantalla, también lo ves.

Samsung Galaxy Z Fold5: Cámara

Cámara principal de 50MP, 12MP-ultrawide, 10MP-tele objetivo (3x zoom)

Las mismas cámaras del Galaxy S23

Seguimos en espera de la cámara ultra gran angular

El Samsung Galaxy Z Fold 5 tiene una plétora de cámaras: tres en la parte trasera, una en la pantalla de la cubierta y otra oculta bajo la pantalla interior. Todas son las mismas que en el Galaxy Z Fold 4 y, como cada año, Samsung sigue diciendo que el rendimiento es mejor gracias al nuevo chipset y a todo tipo de trucos de IA.

Las cámaras tienen el siguiente aspecto:

Cámara para selfies en la pantalla de la cubierta: 10MP f/2.2

Cámara selfie debajo de la pantalla interna: 4MP f/1.8

Cámara principal: 50MP con AF de doble píxel y OIS, f/1.8

Ultraancho: 12MP f/2.2

Telefoto: 10MP con zoom 3x y OIS, f/2.4

Sorpresa: el Samsung Galaxy Z Fold5 utiliza las mismas cámaras que el año pasado, ¿quién lo hubiera imaginado? Por supuesto, Samsung dice que son las mismas cámaras que en el Galaxy S23 que a su vez adoptó las cámaras del Galaxy S22. Ni siquiera necesitaba ver necesariamente la cámara de 200 MP del Galaxy S23 Ultra, pero ¿es mucho pedir la cámara de 108 MP del Galaxy S22 Ultra por $42,999 pesos mexicanos?

No podemos decir mucho sobre la calidad final de la cámara basándome en la demo. Pero teenemos la fuerte sospecha de que el rendimiento va a estar en línea con el del año pasado. El trío de cámaras de la parte trasera ya ha demostrado su eficacia en anteriores smartphones Samsung, y combinado con el Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, pude tomar una serie de fotos en rápida sucesión sobre las que se realizó inmediatamente el posprocesamiento.

Samsung Galaxy Z Fold5: Rendimiento y Software

Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy ofrece el mejor rendimiento que Android puede ofrecer

One UI 5.1.1 con Android 13 ofrece pocas novedades

Las actualizaciones de Android de cuatro años y las actualizaciones de seguridad de cinco años siguen siendo líderes del sector

El Samsung Galaxy Z Fold5 está equipado con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, la misma CPU que se encuentra en el Galaxy S23. Es una versión ligeramente más rápida (overclockeada a 3,36GHz) de la versión estándar que se encuentra en el OnePlus 11, por ejemplo. A esto le acompañan 12GB de RAM, por lo que realmente ninguna tarea es demasiado. Incluso tiene la capacidad de jugar a algunos juegos con ray-tracing.

No pude realizar una prueba de estrés, pero todo indica que el rendimiento está en línea con el Galaxy S23. Samsung también ha adoptado el sistema de refrigeración por cámara de vapor del S23 en el Z Fold 5 (y Z Flip 5). Esto debería evitar el sobrecalentamiento para que obtengas un rendimiento constante sin contratiempos durante sesiones de juego prolongadas.

El rendimiento del teléfono se hace evidente cuando se utiliza el S Pen comprado por separado (y más delgado). Definitivamente, no utilices el S Pen de otro smartphone (o tableta) Samsung, ya que este S Pen tiene una punta especial que no raya la pantalla flexible.

De hecho, el estuche en el que se puede guardar el S Pen se ha hecho más fino. Samsung señaló que todavía existe un grupo bastante numeroso de usuarios de Galaxy Note. Sin embargo, esa serie fue descontinuada después del Galaxy Note 20 Ultra en el verano de 2020. Esos smartphones seguirán recibiendo la actualización a Android 14 y su última actualización de seguridad en verano de 2025. Con este enfoque en el S Pen, Samsung quiere atraer a algunos usuarios de Note a la serie Z Fold.

El Galaxy Z Fold5 ejecuta OneUI con Android 13. Ahora tiene un aspecto familiar y la multitarea se ha mejorado ligeramente. Ahora es más fácil arrastrar y soltar elementos de una aplicación a otra. Además, puedes configurar grupos de aplicaciones para que se abran al mismo tiempo en un lugar fijo de la pantalla.

También hay buenas noticias para los fans de GoodNotes, una popular aplicación de notas que hasta ahora sólo estaba disponible en iOS. La aplicación estará ahora disponible en Android y está optimizada para funcionar con el Galaxy Z Fold 5 con S Pen. Por último, como es habitual, Samsung promete cuatro años de actualizaciones de Android (hasta Android 17) y cinco años de actualizaciones de seguridad (hasta julio de 2028).

Samsung Galaxy Z Fold 5: Batería

Con la tendencia de "pequeñas mejoras", ¿se imaginan un cambio en la batería? La respuesta es no, la batería del Z Fold5 sigue siendo de 4.400 mAh. Sigue siendo de 4.400 mAh, lo que debería bastar para un día de uso medio. Sin embargo, este smartphone está pensado para usuarios potentes, por lo que todo el mundo esperaba una batería más grande. Sin embargo, la capacidad no es lo único que determina la duración de la batería, pero tras una breve demo no podemos decir mucho al respecto.

Por último, Samsung solo suministra un cable USB-C con el Z Fold 5, pero no un adaptador. El teléfono sí admite carga rápida de 25W y carga inalámbrica de 15W. Con el cargador adecuado de 25W, tendrías alrededor del 50% de carga después de 30 minutos. De hecho, aquí también queríamos una actualización a (al menos) 45W. Eso ya se añadirá a la lista de deseos del año que viene.