Samsung acaba de hacer oficial su próximo evento Galaxy Unpacked: esto es lo que sabemos

Tras innumerables filtraciones e informes sobre teléfonos plegables, smartwatches, auriculares e incluso un anillo inteligente, Samsung acaba de anunciar su próximo evento Galaxy Unpacked. Todas las miradas estarán puestas en la ciudad del amor, París, y, a juzgar por la invitación, en dispositivos plegables.

Samsung presentará oficialmente sus nuevos productos el 10 de julio de 2024, con un evento que comenzará a las 9 a.m. ET / 6 a.m. PT / 2 p.m. BT. Como en anteriores eventos Galaxy Unpacked, se retransmitirá en directo.

Teniendo en cuenta todas las filtraciones y que Samsung suele utilizar su Unpacked de verano para desvelar los últimos teléfonos plegables Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip, tenemos una idea bastante aproximada de lo que veremos.

Se esperan teléfonos plegables y mucha IA Galaxy

Sólo por la invitación compartida por Samsung, vemos algo que se despliega por delante y por el centro - insinuando ya sea el Galaxy Z Fold, que se pliega de un teléfono estándar a una tableta, o el Z Flip, que es un teléfono plegable moderno.

Proyecta una interesante sombra de estrellas parecidas al logotipo Galaxy AI de Samsung por su conjunto de funciones impulsadas por IA, como la edición de imágenes, el resumen en notas e incluso la generación de texto para mensajes.

La invitación no insinúa mucho más, pero sabemos que habrá un evento Galaxy Unpacked el 10 de julio de 2024 y que se retransmitirá en directo en Samsung.com.

El vídeo teaser nos da un poco más, y puedes verlo más arriba. Vemos esa imagen plegable girando, mostrando la Torre Eiffel en la primera primavera, insinuando la ubicación de Galaxy Unpacked, y luego mostrando el logotipo Galaxy AI.

Esperamos que Samsung muestre el Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Flip 6, que esperamos que tengan diseños similares a los del año pasado, con un rendimiento más rápido gracias al último chip Qualcomm Snapdragon y un grupo de funciones Galaxy AI. Si buscas mejores cámaras, es probable que el Flip 6 reciba más mejoras de hardware que el Fold 6.

Además de los teléfonos plegables, Samsung debería presentar nuevos wearables, como un smartwatch, un anillo inteligente e incluso unos auriculares. Si los informes más recientes son ciertos, deberíamos ver el sucesor del Galaxy Watch 6, con un modelo estándar o Pro en el horizonte, pero este podría ser el año en que también tengamos un Galaxy Watch Ultra.

El Galaxy Ring ya ha sido anunciado. Se mostró por primera vez en el Galaxy Unpacked de enero de 2024, donde Samsung presentó la familia Galaxy S24. TechRadar incluso tuvo la oportunidad de probar un prototipo. Parece que la primera incursión de Samsung en un nuevo formato de wearable está a sólo unas semanas de distancia.

Por último, pero no menos importante, es probable que Samsung se esté preparando para llevar su conjunto de funciones Galaxy AI a sus earbuds, y podría ser similar a la integración que vimos debutar Nothing con los earbuds Ear (a) que se integran con ChatGPT. Los próximos auriculares Galaxy Buds de Samsung podrían incluir Google Gemini si se produce algún tipo de asociación basada en la IA, teniendo en cuenta la estrecha colaboración que mantienen ambas empresas.

Por supuesto, nada es oficial hasta que Samsung lo haga oficial... por suerte ya sólo faltan unas semanas. El 10 de julio sabremos exactamente qué va a presentar Samsung y, si ya estás interesado, el gigante tecnológico tiene una oferta para ti.