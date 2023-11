realme GT5 Pro. Quiere posicionarse como el rey del teleobjetivo

Sin a lugar a dudas, el uso de las cámaras en los smartphones es básicamente indispensable hoy en día. Todo mundo busca que estas brinden la mejor calidad, precisamente para compartir el mejor contenido en redes sociales y sobretodo para los creadores de contenido, es una parte primordial.

Hace unos días, en China, la marca realme realizó un evento para dar a conocer y demostrar la calidad de su hardware óptico. Y es que el próximo flagship, realme GT5 Pro, incorpora el sistema de imagen de teleobjetivo de supernúcleo, pionero en un cambio revolucionario en la imagen de teleobjetivo.

Cabe recordar que la marca, tiene como slogan el "No Leap, No Launch". Esto quiere decir, que si no hay una innovación importante en sus dispositivos, no habrá un lanzamiento. Pero ahora, el realme GT 5 Pro se posiciona como un flagship de doble motor.

Las novedades en el realme GT5 Pro

(Image credit: realme México)

Además de ser el primero en incorporar la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 3, maximiza la experiencia de rendimiento e incorpora el teleobjetivo periscópico superligero IMX890 líder en la industria. Con la ayuda de Qualcomm y ArcSoft, el teléfono reestructura la arquitectura fundamental de la imagen y mejora de forma integral las capacidades de imagen, ganándose el título de "Nuevo Rey de la Imagen Teleobjetivo".

El teleobjetivo es un factor clave para definir la experiencia de imagen. El teleobjetivo periscópico es la solución óptima para conseguir una alta calidad de imagen y un gran aumento. realme GT5 Pro incorpora el teleobjetivo periscópico que capta más luz IMX890 optimizado conjuntamente, el teleobjetivo más potente del sector que mejora la imagen aun con poca luz y que cuenta con unas especificaciones equivalentes a las de una cámara principal. En cuanto al hardware, Sony IMX890 cuenta con un sensor súper grande de 1/1,56 pulgadas, que supera al OV64B en un 76% y al JN1 en un 104%. Con una apertura de f/2,6, admite zoom óptico 3x, OIS+EIS para una potente estabilización, enfoque omnidireccional de todos los píxeles y tecnología de recorte de bordes. La fotosensibilidad general se ha mejorado en un 215% en comparación con el JN1, lo que garantiza un excelente rendimiento en condiciones de poca luz y permite a los usuarios capturar fotos claras y de alta calidad en cualquier momento. El teleobjetivo IMX890 de periscopio superligero del realme GT5 Pro es actualmente el teleobjetivo más grande y sensible a la luz del sector.

Con chipset de última generación

(Image credit: realme México)

Un teléfono con cámara insignia excelente depende de un "núcleo" potente. realme GT5 Pro es el primero en combinar el Snapdragon 8 Gen 3 y el teleobjetivo IMX890 para ofrecer un sistema de imagen con teleobjetivo super-core líder en la industria. Para aprovechar al máximo el potencial del chip insignia y el teleobjetivo a nivel de cámara principal, realme colabora con Qualcomm para introducir el marco informático heterogéneo de imágenes super-core. Al procesar cada fotograma de imagen, el marco puede invocar instrucciones heterogéneas de múltiples procesadores para un procesamiento sincronizado. El resultado es un aumento del 44% en la velocidad de procesamiento de un solo fotograma y una reducción del 10% en el consumo de energía de la imagen.

Además, el sistema de imágenes supernúcleo de teleobjetivo de realme GT5 Pro admite por primera vez DOL-HDR en el segmento de teleobjetivo. A través de la estrategia de selección de fotogramas múltiples 2×6+1 y un rango dinámico ultraalto con HDR de latencia cero, aborda y optimiza eficazmente las escenas con un gran ratio de luz, preservando lo que ven los ojos y manteniendo la nitidez.

Durante el evento, Liu Shenghong, Director de Marketing de Producto de Qualcomm, declaró que Qualcomm ha mantenido una cooperación muy estrecha con realme. realme GT5 Pro es el primero en incorporar la plataforma móvil Snapdragon 8 de tercera generación, proporcionando a los usuarios una experiencia de rendimiento completamente nueva. Los tres ISP del chip insignia están equipados con excelentes capacidades de procesamiento. Combinado con el nuevo motor Qualcomm AI, el chip eleva la calidad de imagen a un nivel sin precedentes, permitiendo un rendimiento de imagen superior.

realme ha colaborado con ArcSoft para lanzar un motor de teleobjetivo superligero optimizado que potencia la innovadora tecnología de imagen de realme GT5 Pro. Para liberar todo el potencial del teleobjetivo periscópico superligero IMX890, ArcSoft está profundamente involucrado en todo el proceso de desarrollo de imágenes de realme GT5 Pro. A través de actualizaciones integrales en algoritmos emblemáticos, como la percepción semántica, la mejora de la calidad de imagen y la iluminación computacional, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia fotográfica más relajada, agradable y excelente, desde la captura de imágenes HDR vibrantes hasta la creación de texturas de luces y sombras bien definidas.

Se desconoce aún si este dispositivo de gama premium, llegará a nuestro país, pero en todo caso, les mantendremos informados.