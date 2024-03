Realme anuncia la llegada del realme C67 a México

Marquen sus calendarios para el 3 de abril, porque realme está a punto de revolucionar el juego de los smartphones en México con su última joya: el realme C67. Este no es un lanzamiento cualquiera; estamos hablando del nuevo peso pesado de la Serie C, que promete dejar huella con su impresionante cámara de 108MP+.

Desde su comienzo, la Serie C de realme ha sido el objeto de deseo de muchos, y no es para menos. Con 100 millones de unidades vendidas anivel mundial, esta serie ha sabido cómo conquistar corazones y bolsillos. Y ahora, con el lema "Make it real", realme se propone no solo alcanzar, sino superar nuestras expectativas. El realme C67 no es una excepción; es la encarnación de ese espíritu de "Calidad disfrutable para todos".

¿Recuerdan cuando el realme C33 nos dejó boquiabiertos con su cámara de 50MP? ¿O el elegante diseño del C35? Bueno, el C67 está aquí para decir "sostén mi cerveza". Con una cámara de 108MP que redefine lo que esperamos de la fotografía móvil, este dispositivo está listo para capturar cada detalle con una claridad asombrosa. Y no solo eso: su diseño sin soporte de plástico entre el cuerpo y la pantalla amplía nuestra visión a nuevos horizontes.

Smartphone de gama de entrada, con hermoso diseño y características muy buenas

(Image credit: realme México)

El realme C67 viene equipado con resistencia al agua y al polvo IP54, listo para acompañarte en cada aventura sin importar las condiciones. Y por si fuera poco, este campeón no solo brilla por fuera. Con un chipset Snapdragon 685 de 6nm y características premium como la mini cápsula 2.0, el C67 está listo para ofrecer una experiencia de usuario sin precedentes, combinando rendimiento, diseño e innovación.

Y para los aficionados a la fotografía, el C67 trae un zoom sin pérdida de 3X, llevando la captura de imágenes a un nivel superior. Este dispositivo no solo es competitivo en su rango de precios, sino que redefine lo que significa tener una buena relación calidad-precio en un smartphone.

Así que ya lo sabes, si buscas un dispositivo que combine lo mejor de la tecnología, diseño y fotografía, el realme C67 es tu mejor apuesta.

El realme C67 será lanzado oficialmente en nuestro país, el próximo 3 de abril.