OnePlus 11T: Preparándonos para el próximo gran lanzamiento

OnePlus ha presentado recientemente el OnePlus Ace 2 Pro en el mercado chino, un teléfono que impresiona por sus notables especificaciones y un diseño que evoca al OnePlus 11. Aunque su predecesor, el OnePlus Ace Pro, tuvo inicialmente un enfoque exclusivo en China, el año pasado se lanzó mundialmente como el OnePlus 10T.

El OnePlus Ace 2 Pro viene cargado con especificaciones sobresalientes, entre las que destaca una pantalla OLED de 6,74 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, capaz de alcanzar hasta 1.200 nits de brillo en condiciones de luz solar directa. Además, incorpora una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 150 W, una mejora significativa en comparación con los 100 W que ofrecía el OnePlus 11 en su carga.

En lo que respecta a las cámaras, el OnePlus Ace 2 Pro presenta una cámara principal IMX890 de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), una cámara ultragran angular de 8 MP y una tercera cámara equipada con un sensor de 2 MP. Aunque estas especificaciones son impresionantes, se observa una diferencia en comparación con el OnePlus 11, que ofrece una cámara principal de 50 MP, una cámara ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 32 MP, todos respaldados por el ajuste de color Hasselblad.

Es evidente que OnePlus ha puesto su enfoque en ofrecer un teléfono de alto rendimiento y calidad, como es característico de la marca. Sin embargo, las diferencias en las características de la cámara entre el OnePlus Ace 2 Pro y el OnePlus 11 reflejan las distintas estrategias que la empresa emplea para diferentes mercados y modelos de dispositivos.

El teléfono incorpora un procesador Snapdragon 8 Gen 2, en combinación con una capacidad de memoria RAM que puede llegar hasta los 24 GB. En contraste, el Samsung Galaxy S23 Ultra ofrece un límite máximo de 16 GB en este aspecto. Esto implica que seguramente podrás utilizar sin dificultades todas las aplicaciones y juegos más populares, así como incluso aquellos de nicho, en el dispositivo Ace 2 Pro.

A diferencia del OnePlus 11, que fue bien recibido como un paquete integral, el Ace 2 Pro opta por elevar las especificaciones en ciertos aspectos mientras realiza ajustes en otros (por ejemplo, sin la inclusión del Gorilla Glass Victus 2). Aunque no se puede considerar un teléfono de gama superior, definitivamente posee un atractivo innegable.

Pero, ¿por qué no hay modelos T?

El año pasado, el OnePlus Ace Pro se presentó en todo el mundo bajo el nombre de OnePlus 10T, lo que sugiere que el siguiente modelo, el OnePlus Ace 2 Pro, podría haber sido llamado OnePlus 11T. Sin embargo, los planes para este año podrían diferir. Según informes, OnePlus ha manifestado su intención de no lanzar un OnePlus 11T este año como parte de un esfuerzo para simplificar su gama de productos. Además, la compañía ha indicado que no producirá más teléfonos con la etiqueta 'Pro' en sus líneas insignia.

A principios de este año, un representante de OnePlus explicó: "A partir de nuestra línea de 2023, estamos racionalizando nuestra cartera de buques insignia en América del Norte (y a nivel global) eliminando nuestra línea 'Pro'. En nuestra perspectiva, no es necesario añadir el término 'Pro' a un dispositivo que ya posee cualidades profesionales". Es relevante destacar que la declaración de OnePlus se centró en la serie 'Pro' y no mencionó explícitamente la serie 'T'. Aunque esto podría parecer ambiguo, la empresa no ha rechazado definitivamente la posibilidad de un OnePlus 11T en su declaración escrita. Esto podría sugerir que un modelo OnePlus 11T aún podría estar en consideración para mercados específicos, excluyendo los Estados Unidos.

En caso de que el OnePlus Ace 2 Pro llegue a los mercados internacionales bajo la denominación OnePlus 11T, representaría una excelente opción para quienes planean actualizar sus dispositivos en 2023 y todavía no poseen uno de los modelos de teléfono de élite. OnePlus también ha lanzado un OnePlus Nord 3 y un OnePlus Nord CE 3, lo que indica que existe una demanda por diversos dispositivos de la marca.