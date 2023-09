iPhone 15 Plus: fecha de lanzamiento, precio, características y todo lo que necesitas saber

El iPhone 15 Plus se presentó junto con el iPhone 15, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max en el evento de Apple de septiembre, y este es el iPhone que debes comprar si quieres una pantalla grande sin un precio Pro.

También es un teléfono que tiene muchas mejoras en comparación con el iPhone 14 Plus, incluida una isla dinámica (Dynamic Island) en lugar de una muesca, un puerto USB-C en lugar de un puerto Lightning y significativamente más megapíxeles en su cámara principal, sin mencionar una conjunto de chips más potente.

Esos son los titulares, pero para conocer el resumen completo del iPhone 15 Plus, incluida su fecha de lanzamiento y cuánto cuesta, siga leyendo. Y para conocer todo lo demás que Apple muestra, diríjase a nuestro blog en vivo del evento Apple de septiembre.

Aquí hay algunos puntos clave:

Ahora tiene isla dinámica

Nueva cámara principal de 48MP

Una batería más grande y un chipset más rápido

iPhone 15 Plus Diseño

El iPhone 15 Plus no se parece mucho al iPhone 14 Plus desde la parte trasera, con una parte trasera de cristal, un marco de aluminio y un bloque de cámara de doble lente. Aunque los colores difieren, el iPhone 15 Plus está disponible en tonos rosa, amarillo, verde, azul y negro.

La creación del vidrio en la parte posterior también es un poco diferente, ya que utiliza vidrio con infusión de color con un acabado mate texturizado, pero el cambio principal está en el frente, ya que este año no hay muesca; en cambio, el iPhone 15 Plus tiene una Isla dinámica.

Más allá de eso, tiene clasificación IP68 como su predecesor, lo que significa que es resistente al polvo y al agua.

iPhone 15 Plus display

El iPhone 15 Plus tiene una pantalla OLED de 6.7 pulgadas con un brillo máximo de 2000 nits, frente a los 1200 nits del iPhone 14 Plus. Es grande, de ahí el Plus en el nombre, y es brillante.

Por supuesto, también tiene una isla dinámica en lugar de una muesca, que es el gran cambio aquí, y la pantalla está protegida por Ceramic Shield, como de costumbre.

iPhone 15 Plus Cámaras

Solo hay dos cámaras en la parte posterior del iPhone 15 Plus, pero se les ha prestado cierta atención, siendo el sensor principal uno nuevo de 48MP, en lugar de la cámara de 12MP de su predecesor.

Tiene una apertura de f/1.6 y estabilización de imagen óptica (OIS) por cambio de sensor, y también puede funcionar como una cámara de teleobjetivo tomando fotografías con zoom de calidad óptica 2x en 12MP.

También hay una cámara ultra ancha, la capacidad de tomar retratos mejorados y una cámara frontal TrueDepth con enfoque automático.

iPhone 15 Plus rendimiento

El iPhone 15 Plus debería tener un aumento de rendimiento en comparación con el modelo del año pasado, porque funciona con un chipset A16 Bionic. Esto no es nuevo, ya que el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max ya lo usan, pero es una mejora con respecto al A15 Bionic que usa el iPhone 14 Plus.

Apple no ha dicho cuánta RAM tiene el iPhone 15 Plus, por lo que tendremos que esperar hasta que alguien haya desmantelado el teléfono para saberlo, pero por lo que vale, las filtraciones sugirieron constantemente que tendría 6 GB, al igual que su antecesor.

iPhone 15 Plus Batería

No sabemos el tamaño de la batería del iPhone 15 Plus porque Apple nunca revela esa cifra, pero la compañía ha dicho que durará más que el modelo anterior y ofrecerá una duración de todo el día.

Ahora se carga a través de puerto USB tipo C (o carga inalámbrica), eliminando el cable Lightning.