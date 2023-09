Análisis de iOS 17: Acercando a los usuarios de iPhone

Muchas funciones, como Check In, no funcionan con Android

La actualización iOS 17 introduce características y funcionalidades completamente novedosas en dispositivos iPhone más antiguos, lo que enriquece el sistema operativo móvil de Apple. Con nuevas oportunidades de compartir, funciones esenciales de seguridad como Check In y mejoras generales, no existe motivo para posponer su instalación; transformará tu iPhone en un dispositivo totalmente renovado.

iOS 17: Cómo conseguirlo y qué teléfonos lo soportan

Every iPhone since the iPhone XS is eligible for iOS 17 (Image credit: Future)

Apple ha comunicado que iOS 17 ha finalizado su período de pruebas públicas y se encuentra disponible para su descarga. Si posees un iPhone lanzado en los últimos cinco años, ya tienes la opción de descargar iOS en tu dispositivo, y realmente es recomendable que lo hagas.

La actualización está disponible en la aplicación Ajustes, puedes acceder a ella yendo a la sección Ajustes Generales y luego seleccionando la opción Actualización de Software. Si has estado utilizando la versión beta pública de iOS 17, es probable que tu dispositivo ya se haya actualizado automáticamente a la versión final del software.

La actualización está disponible para todos los modelos de iPhone desde el iPhone Xr y el iPhone Xs, incluyendo la familia iPhone 11 y modelos más recientes. Si posees un iPhone SE (2020) o uno más reciente, también puedes acceder a iOS 17.

Lamentablemente, el iPhone X y los modelos anteriores no pueden recibir esta actualización. No obstante, Apple sigue liderando la industria de los teléfonos móviles en cuanto a soporte de software a largo plazo, ofreciendo cinco años completos de actualizaciones del sistema operativo. Esta es una de las principales razones por las cuales los mejores iPhones conservan su valor mejor que los principales teléfonos Android.

La actualización iPadOS 17 también se encuentra disponible para los modelos de iPad que han sido lanzados en los últimos cinco años. Además, iOS 17 está disponible de manera predeterminada en todos los nuevos iPhone 15.

iOS 17: Reseña en un minuto

(Image credit: Future / Philip Berne)

iOS 17 incorpora todo lo que uno podría desear en una actualización para un smartphone, y aún más. Aborda problemas que han estado afectando a los usuarios de iPhone durante años y responde a sus solicitudes. Introduce funciones nuevas, emocionantes y esenciales, y realza significativamente otras, en particular las relacionadas con el intercambio de contenido, que ahora se sienten como innovaciones frescas. En última instancia, iOS 17 brinda a los propietarios de iPhone una razón para sentirse satisfechos con su elección de dispositivo y les permite interactuar de nuevas maneras con otros usuarios de iPhone.

En iOS 17, se han introducido mejoras notables que abarcan desde características simples pero efectivas, como la pantalla StandBy que se muestra cuando estoy cargando el teléfono y no lo estoy utilizando, hasta características críticas como la función de seguridad Check In, que permite a mi padre recibir notificaciones de que mi hijo y yo hemos llegado sanos y salvos después de nuestro viaje de regreso a Nueva York, que duró cuatro horas. Además, se han realizado mejoras sutiles pero necesarias, como las mejoras en las opciones de búsqueda dentro de la aplicación Mensajes y la mejora en la función de autocorrección.

Aunque los entusiastas de la tecnología se emocionan con cada nueva actualización del sistema operativo, iOS 17 promete ser una experiencia divertida para todos los usuarios de iPhone. Ahora puedes crear un cartel de contactos y aventurarte en busca de nuevos amigos con iPhones. Puedes compartir tu estilo, tu música e incluso tus destrezas en juegos. Apple ha hecho que compartir sea fácil y entretenido con el nuevo gesto NameDrop, al tiempo que ha reforzado las medidas de seguridad al agregar más filtros para bloquear contenido no deseado y evitar que llegue a tus ojos.

(Image credit: Future / Philip Berne)

En esta actualización, las desilusiones son escasas. Aunque la aplicación parece ser muy prometedora, lamentablemente no estará disponible hasta una actualización posterior. Asimismo, hay algunas nuevas opciones que pueden suscitar interrogantes si deseas dejar un mensaje a alguien, ya que Apple ha reintroducido la función de contestador automático con la proyección de mensajes de voz en tiempo real. Sin embargo, en general, esta actualización será positiva para todos los usuarios de iPhone.

Los usuarios de Android pueden sentirse desfavorecidos con esta situación. Apple ha incorporado nuevas funciones de intercambio que podrían hacer que los usuarios de Android se sientan aún más excluidos. Si ya te resultaba incómoda la diferencia de la burbuja verde en las conversaciones, imagina lo que sucederá cuando todos los pasajeros en un automóvil puedan agregar música a la lista de reproducción, siempre y cuando tengan un iPhone, a través de SharePlay.

Puede parecer curioso al principio, pero esta situación adquiere seriedad: Apple también limita a los teléfonos Android en la recepción de alertas a través de la valiosa función de seguridad Check In.

En resumen, esta es una de las actualizaciones más impresionantes de iOS que he presenciado en años, ya que ofrece a los propietarios de iPhone una serie de características emocionantes para explorar que superan lo que la mayoría de las actualizaciones anteriores han proporcionado. Ya sea que estés pensando en adquirir el nuevo iPhone 15 Pro Max o simplemente planees actualizar tu iPhone 11 Plus, definitivamente disfrutarás de esta actualización.

iOS 17 review: Modo StandBy

(Image credit: Apple)

Comenzando por la característica más elegante de iOS 17, StandBy brinda a mi iPhone una actividad útil cuando no lo estoy utilizando. También es una razón convincente para adquirir un soporte de carga, aunque el iPhone puede mantenerse en posición horizontal para que StandBy funcione. En mi caso, lo utilizo con un cable de carga estándar y un trípode móvil de Peak Design (similar al que se muestra en la imagen de arriba), y el resultado es excelente.

StandBy es esencialmente una configuración que consta de dos widgets Smart Stack colocados uno al lado del otro en la pantalla de bloqueo de tu dispositivo. Un Smart Stack es una colección de widgets que puedes deslizar, y tienes la opción de añadir widgets de Apple o de cualquier aplicación de terceros que tengas y que ofrezca widgets compatibles. Puedes seleccionar manualmente los widgets que deseas incluir o permitir que Apple te haga recomendaciones automáticas al respecto.

A pesar de ser un sistema básico que muestra reloj, calendario y notificaciones, StandBy presenta un diseño extremadamente pulcro y claro. Su visibilidad es excelente desde cualquier parte de la habitación, y cuando llega una notificación, te muestra el icono de la aplicación de manera prominente, manteniendo el contenido del mensaje oculto hasta que decidas leerlo.

StandBy mode works very well as a bedside clock (Image credit: Apple)

También tienes la opción de personalizar StandBy de diferentes maneras. Puedes configurarlo como un sencillo reloj sin widgets o incluso transformarlo en un álbum de fotos digital. Una característica que me agrada particularmente es la adaptación de StandBy para su uso como reloj de mesita de noche. Durante la noche, la pantalla se tiñe de un tono rojo intenso, evitando cualquier molestia a la visión nocturna. En el iPhone 14 Pro, StandBy mantiene la pantalla siempre encendida, mientras que en otros modelos de iPhone, buscará movimiento o esperará a percibir un toque suave antes de activar el reloj nocturno.

iOS 17: Compartir con AirDrop, NameDrop, CarPlay y más

(Image credit: Future / Philip Berne)

Durante mucho tiempo, ha sido factible compartir información y contenido con otros usuarios de iPhone, pero iOS 17 de Apple ha mejorado significativamente esta experiencia, y espero que inspire una renovada ola de intercambio entre amigos y usuarios de todo tipo. Ya sea que simplemente desees compartir tu información de contacto o compartir fotos, música, documentos y más, la nueva versión de iOS 17 revoluciona la forma en que se realiza este proceso.

Todo comienza con NameDrop, que es un gesto que facilita la compartición de información de contacto entre usuarios de iPhone. Basta con acercar tu iPhone a otro iPhone (o incluso a uno de los mejores Apple Watch) para que se establezca la conexión. Tu nuevo cartel de contactos aparecerá en pantalla, por lo que es importante tenerlo previamente configurado y listo para compartir. A partir de ahí, puedes iniciar el proceso de compartición.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Antes de adentrarnos en las características más atractivas, me gustaría abordar un tema importante. Algunas personas utilizan AirDrop de manera inapropiada para compartir imágenes no deseadas. Sin embargo, iOS 17 ha incorporado medidas de protección para contenido sensible, y esto comienza con los carteles de contactos. Si un cartel de contacto contiene imágenes explícitas, tienes la opción de recibir una notificación previa y la imagen aparecerá difuminada para tu seguridad y comodidad.

La recién implementada protección de contenido sensible también te brinda seguridad al recibir fotos compartidas a través de AirDrop, en conversaciones de Mensajes, e incluso en las nuevas videollamadas de FaceTime en las que los interlocutores pueden dejar imágenes. Si alguien muestra contenido explícito en un "mensaje de voz" de FaceTime, iOS 17 te notificará antes de que seas expuesto a dicho contenido.

Una vez que hayas iniciado un NameDrop, tienes la opción de seleccionar qué dirección de correo electrónico o número de teléfono deseas compartir, o incluso puedes optar por recibir información sin compartir ningún dato tuyo. Además, según la situación en la que inicies el proceso de compartición, puedes incluso compartir más información que simplemente tus datos de contacto.

(Image credit: Apple)

Si tienes una imagen en la pantalla o estás navegando en Safari, activar un NameDrop te permitirá compartir instantáneamente lo que estás visualizando. Puedes enviar la misma página web o compartir esa imagen con la otra persona. En el caso de otras aplicaciones, puedes acceder al menú de opciones de compartir y compartir de forma rápida con tu nuevo contacto de iPhone.

Cuando se trata de compartir música, la experiencia es aún más impresionante. Puedes comenzar a compartir una canción y la otra persona la escuchará al mismo tiempo. No se trata simplemente de compartir un enlace a Apple Music o Spotify, sino de escuchar juntos la canción al mismo ritmo. Además, ambos tienen acceso a controles de reproducción de música, lo que les permite pausar o retroceder si es necesario.

Incluso tienes la posibilidad de agregar más personas a medida que las conoces, formando un grupo compartido de personas que escuchan las mismas canciones. Cada participante tiene la capacidad de controlar la reproducción. Esta función de compartir sincronizado se aplica tanto a música como a vídeos y juegos, siempre y cuando la aplicación sea compatible con las últimas capacidades de SharePlay.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Una de las aplicaciones más emocionantes de esta función podría encontrarse en el automóvil, con la integración de CarPlay, una de las novedades que llega a Apple Music con iOS 17. Se acabó el reinado del conductor como único controlador de la música en el coche. Ahora, cualquier persona en el vehículo con un iPhone con iOS 17 puede agregar canciones a la lista de reproducción del automóvil. Puedes permitir que los pasajeros se conecten utilizando el gesto NameDrop o proporcionarles un código QR en la pantalla que puedan escanear.

Este método de compartir música es compatible con Apple Music, incluso si no todos los participantes tienen una suscripción. Si el anfitrión tiene una suscripción, todos los demás pueden seleccionar canciones de la biblioteca de música.

Si deseas compartir algo más que música y canciones, AirDrop también ha mejorado su capacidad para compartir documentos y fotos. Si necesitas compartir un archivo grande, como una imagen de alta resolución de 48 MP o un vídeo en formato Pro Res, no es necesario que te quedes en el rango de una red Wi-Fi para completar la transferencia. AirDrop ahora es lo bastante inteligente como para enviar la parte restante del archivo a través de Internet si necesitas moverte.

iOS 17: Mejoras que veníamos pidiendo

Autocorrect has gotten better on iOS 17 (Image credit: Future / Philip Berne)

Hemos estado oyendo durante un tiempo, a través de filtraciones y sugerencias de Apple, que iOS 17 traería mejoras y funciones que los usuarios habían estado esperando durante años. Aunque no estamos seguros de cuáles de las actualizaciones se refieren, hay muchas mejoras significativas que seguramente serán un gran alivio para los usuarios de iPhone de larga data.

El teclado ha recibido una actualización con un motor de autocorrección mejorado. Según Apple, el iPhone corregirá las palabras de manera más precisa en el contexto de la oración. Además, ahora es más sencillo editar y modificar las correcciones automáticas si no son totalmente precisas.

Mensajes ahora funciona de forma nativa con los teléfonos Android ... es broma, toda esta actualización parece estar enfocada en despreciar Android, duro. Pero Mensajes ha recibido algunas mejoras que facilitan la búsqueda. Puedes añadir varios filtros en la búsqueda de personas, palabras clave o tipos de contenido. Si buscas una foto de un cumpleaños, puedes buscar "tarta" y fotos a la vez, por ejemplo.

La aplicación de Mensajes también simplificará la gestión de los mensajes con contraseñas de un solo uso, una característica muy conveniente que probablemente utilizarás con frecuencia.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Lamentablemente, la aplicación de Mensajes se ha convertido en una especie de punto central para Apple y todas tus interacciones. Por ejemplo, si deseas compartir un nuevo Safety Check In, debes hacerlo a través de Mensajes. Además, si deseas configurar un pago recurrente utilizando Apple Pay, Apple ha incorporado esta función, pero es parte de Mensajes. En general, la mayoría de lo que compartes con tus contactos se administra ahora a través de Mensajes como parte de tus conversaciones.

El dilema radica en que existen numerosas nuevas funciones para compartir, y algunas de ellas pueden ser un poco difíciles de encontrar. Por ejemplo, la función Check In está ubicada bajo el ícono "más" en la aplicación Mensajes. Debes tocar el ícono más y luego seleccionar "Más" para encontrar Check In, a pesar de que es una función nueva importante y útil (hablaremos más sobre ella más adelante).

(Image credit: Future / Philip Berne)

Los entusiastas de Android a menudo disfrutan señalando cuando iOS finalmente se pone al día con las características que Android ha tenido durante mucho tiempo. Por lo tanto, es posible que a los usuarios de iPhone les resulte un poco difícil jactarse de las nuevas funciones de widgets en vivo, que realmente pueden realizar acciones como marcar elementos en una lista de tareas pendientes o reproducir una canción en una aplicación de transmisión. De manera similar, Android ha permitido durante mucho tiempo la descarga de mapas sin conexión para una navegación más rápida o para navegar sin tener acceso al servicio celular, y finalmente Mapas de Apple ha incorporado esta práctica característica.

iOS 17: Importantes novedades en materia de salud y seguridad

(Image credit: Future / Philip Berne)

Algunas de las mejoras más destacadas que llegan con iOS 17 contribuirán a la satisfacción y la seguridad de los usuarios de iPhone, e incluso podrían ser de utilidad en situaciones potencialmente peligrosas. La nueva función de Check In es muy efectiva para mantener informados a tus seres queridos sobre tu estado y garantizar tu seguridad. Además, las mejoras en el Modo Bloqueo pueden proporcionarte protección contra amenazas, incluso en casos de hackeos respaldados por el Estado.

Si estás a punto de emprender un viaje en coche, una carrera nocturna o simplemente deseas que alguien realice un seguimiento de tu ubicación durante un período determinado, puedes activar un Check In a través de Mensajes. Al hacerlo, seleccionas un destino o un período de tiempo específico. Cuando llegues a tu destino, la persona designada recibirá una notificación. Del mismo modo, al finalizar el período de tiempo establecido, confirmas tu estado mediante tu iPhone, lo que permite a la persona receptora saber que todo está bien.

(Image credit: Future / Philip Berne)

¿Qué sucede en caso de que las circunstancias se tornen adversas? Si experimentas un retraso en tu trayecto hacia el destino, tu teléfono te solicitará que confirmes tu estado. Si el retraso supera los 15 minutos, el teléfono emitirá una alerta. En caso de que se exceda la hora programada y no hayas llegado, se notificará a la persona designada como destinataria.

Lo que reciban dependerá de la configuración de tu Check In, pero puedes enviar detalles como tu ubicación, el nivel de carga de la batería de tu dispositivo y la intensidad de la señal del servicio celular en tu teléfono. Esto puede servir al destinatario para evaluar si hay razones para preocuparse o si, por ejemplo, tu teléfono se ha quedado sin batería, lo que indicaría que sería conveniente contactarte de otra manera.

Además, tienes la opción de compartir información adicional. Puedes proporcionar la ruta completa que siguió tu teléfono desde el inicio del Check In y la última ubicación donde se desbloqueó la pantalla de tu dispositivo. Si cuentas con un Apple Watch, también se enviará la última ubicación en la que se quitó el reloj.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Tanto Apple como Android ofrecen un Modo de Bloqueo, pero el Modo Bloqueo de Apple en iOS 17 es significativamente más avanzado, representando un cambio drástico. Si tienes preocupaciones acerca del robo o la piratería de tu teléfono, puedes activar el Modo Bloqueo. Mientras que en Android, este modo limita el uso de tu huella dactilar, en iOS 17, el Modo Bloqueo ofrece una protección aún más sólida, incluso contra programas espía como Pegasys, que es vendido por NSO Group a diversas agencias de espionaje estatales.

Como mencioné, hay una diferencia significativa, y me gusta cómo Apple describe su eficacia: "... diseñado para las pocas personas que, debido a su identidad o actividades, podrían ser el objetivo de algunas de las amenazas digitales más avanzadas. La mayoría de las personas nunca serán blanco de ataques de este tipo". En iOS 17, esta función también es compatible con tu Apple Watch y WatchOS 10.

iOS 17: Una dirección cuestionablemente retro para llamadas y mensajes

¿Alguna vez has tenido un contestador automático en tu hogar? Supongo que muchos usuarios jóvenes de iPhone nunca han experimentado escuchar a alguien dejar un mensaje antes de decidir si responder o no a una llamada, pero con iOS 17, puedes revivir esa experiencia retro. Tienes la opción de enviar una llamada al buzón de voz, escuchar el mensaje mientras la persona lo deja y luego interrumpir el proceso para hablar con ella si lo deseas.

(Image credit: Future / Philip Berne)

No estoy segura de si era una solicitud popular, pero espero que la gente lo aproveche. En una nota similar, ahora también tienes la opción de dejar mensajes de voz en FaceTime. Si estás utilizando tu iPhone, puedes grabar un mensaje de vídeo breve para que la otra persona lo vea posteriormente. Si estás realizando una llamada FaceTime desde tu Apple Watch (sí, es una función que está disponible), puedes dejar un mensaje de audio.

Otro ajuste en iOS 17 afecta a Siri y cómo interactúas con ella. Ya no es necesario comenzar con un "Oye, Siri". Ahora simplemente puedes decir "Siri" antes de hacer tu pregunta o solicitud. Por ejemplo, puedes decir "Siri, ¿cuánto dinero tiene Mike Tyson?" y recibirás los resultados sin la necesidad de decir "Oye" primero.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Siri también está presente durante las llamadas telefónicas, y si deseas hacerle una pregunta mientras estás en una llamada, puedes hacerlo.

Aunque esta función puede ser útil, en ocasiones Siri puede resultar intrusivo, y la idea de que el asistente escuche las llamadas telefónicas puede generar cierta inquietud. No tengo dudas sobre la protección de mi privacidad, ya que se trata de Apple, pero en lo personal, preferiría tener que presionar un botón en lugar de sentir que Siri está siempre escuchando mis conversaciones.

iOS 17: Lo que viene - Aplicación Journal

(Image credit: Apple)

Una de las características más intrigantes que estoy ansioso por probar en iOS 17 aún no ha sido lanzada. Se trata de la nueva aplicación Diario, la cual Apple ha anunciado que estará disponible para su descarga en algún momento en el futuro. Dado el historial de Apple, es difícil predecir cuándo exactamente esto ocurrirá, ya que podría ser en semanas o incluso meses.

Journal es una aplicación realmente emocionante por varias razones. En primer lugar, me atrae la idea de mantener un diario, pero a menudo me resulta difícil empezar, y aquí es donde entra en juego Journal. La aplicación aprovecha tu iPhone y todo lo que has hecho con él para sugerirte contenido para tu diario, e incluso puede proporcionarte ideas para tus entradas.

Lo fascinante es de dónde obtiene estos datos: de prácticamente cualquier fuente. Parece que no existen restricciones en cuanto a cómo Apple sugiere que Journal recopile información para crear una narrativa de tu día. Esto podría incluir datos evidentes, como las fotos que has tomado o los lugares que has visitado según Mapas. Además, Apple menciona que Journal será capaz de detectar cuándo has realizado ejercicio o cuándo has escuchado por primera vez un nuevo álbum de uno de tus artistas favoritos.

Journal será capaz de identificar tus interacciones sociales, detectar cuándo te encuentras cerca de personas conocidas y conocerá tus preferencias musicales y tus actividades. También estará al tanto de tu ubicación y de tus contactos. En resumen, la aplicación Journal tiene el potencial de crear una representación bastante completa de tu día una vez que esté disponible en iOS 17.