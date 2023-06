visionOS: todo lo que necesitas saber sobre el sistema operativo de Vision Pro

Después de más de dos años de rumores y especulaciones , Apple finalmente reveló sus próximos auriculares VR, Vision Pro, en el evento WWDC 2023 de este año. El Vision Pro no es más que impresionante, con capacidades como generar una resolución 4K desde cada pantalla del tamaño de un sello y crear una "persona digital" con solo escanear su rostro.

Pero como Mike Rockwell, vicepresidente del Grupo de Desarrollo de Tecnología de Apple, afirma en el anuncio, “ninguna de [la] tecnología avanzada podría cobrar vida sin… visionOS”. Se describe como el primer sistema operativo diseñado específicamente para la "computación espacial".

Por ejemplo, visionOS viene con un Foveated Renderer, similar al PSVR 2. Lo que hace es aumentar la fidelidad visual de lo que sea que una persona esté mirando mientras desenfoca todo en su visión periférica.

Rockwell continúa describiendo el "motor 3D de múltiples aplicaciones" del sistema operativo que permite que "diferentes aplicaciones se ejecuten simultáneamente".

En el lugar de trabajo

Tan impresionante (o prolijo) como suena, es posible que te preguntes cómo se ve todo.

En su forma más básica, visionOS se parece mucho a cualquier otra plataforma de realidad virtual. Tienes grandes ventanales flotando en el espacio frente a ti. Girar la cabeza le permite ver las pestañas de cambio para que pueda pasar de Safari a Mensajes. Y cuando inicia Vision Pro, obtiene una variedad de aplicaciones para elegir. Cosas bastante simples.

Donde visionOS realmente brilla es en sus casos de uso individuales. Podrá enviar archivos de imágenes en 3D a través de mensajes, así como mostrar ese modelo justo frente a usted en todos los ángulos posibles. El sistema también responde a la luz natural que te rodea, por lo que los objetos 3D tendrán sombras acordes con el entorno en el que te encuentras. Puede ayudarte a comprender la escala y la distancia. Los profesionales pueden crear su propia configuración para el trabajo organizando las aplicaciones a su gusto.

El control en visionOS, en su mayor parte, se realizará con las manos, los ojos y la voz; sin embargo, las personas podrán conectar periféricos Bluetooth como el Magic Keyboard si prefieren una interacción más física.

Más allá del software propio, visionOS ejecutará aplicaciones de terceros de forma nativa en el lanzamiento. Esto incluye los gustos de Adobe Lightroom, Microsoft Teams y Zoom. Se desconoce si otras aplicaciones como Photoshop estarán presentes en el momento del lanzamiento.

Además, el sistema operativo está configurado para ejecutar aplicaciones educativas específicas. El que más nos impresionó es un software médico para ver renderizados del cuerpo humano. El video del anuncio muestra una vista ampliada del corazón humano, completo con ventrículos y la arteria pulmonar. Hay una aplicación de ingeniería para ayudar a las personas a visualizar ciertos fenómenos físicos, como el aire que fluye sobre un auto de carreras.

En la superficie, parece que Apple está lanzando su propia versión de Microsoft Hololens con todas las herramientas centradas en el trabajo. Pero tiene muchos más matices, ya que el gigante tecnológico se arriesga al incorporar algunas funciones de entretenimiento impresionantes.

Y en casa

En el lanzamiento, Disney Plus estará disponible junto con más de 100 juegos a través de la plataforma Apple Arcade. Puede expandir la pantalla VR a proporciones masivas como si estuviera en una sala de cine. Las películas en 3D también serán compatibles, por lo que si desea ver Avatar: The Way of Water como se pretendía, la opción existe. Los usuarios pueden tener la pantalla flotando en su habitación, pero si quieren algo más dinámico, el fondo se puede reemplazar con un entorno diferente como el espacio profundo o Mt Hood en Oregón.

Deseamos que Apple muestre más del lado de los juegos. Vimos que es posible expandir la pantalla de un juego a un tamaño más grande para que pueda obtener una mejor vista. Los jugadores no tendrán que jugar con las manos, ya que visionOS admitirá gamepads, es decir, el control del PS5 DualSense . Con suerte, el soporte se extenderá a otros periféricos como los JoyCons de Nintendo Switch.

Apple no tenía mucho en cuanto a títulos específicos. En todo caso, la compañía parecía más interesada en que sus auriculares y su sistema operativo se adhirieran más a brindar una experiencia en lugar de ser una computadora de juego de buena fe. El discurso de apertura reveló una aventura de realidad virtual de Star Wars en la que vuelas por el universo de The Mandalorian. Sin embargo, no hubo nada en términos de un duelo con sables de luz o algo lleno de acción.

Eso es prácticamente todo lo que hay que saber sobre visionOS, al menos en lo que respecta al usuario cotidiano. El resto se relaciona principalmente con el desarrollo de software. Al final del discurso de apertura, Apple reveló que el sistema operativo admitirá el motor de juegos Unity. Esto podría significar que la compañía está allanando el camino para que los desarrolladores entren y creen videojuegos para visionOS. Sin embargo, dado el historial irregular de Apple con los videojuegos, queda por ver si esto atraerá a algún desarrollador.

WWDC 2023 concluyó recientemente y se mostró una tonelada de MacOS Sonoma a una nueva Mac Pro.