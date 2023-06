Secret Invasion. Antes de verla, te recomendamos veas estas 7 películas y series de Marvel

Entering the MCU vault before Secret Invasion arrives like...

Ya casi podemos saborerar Secret Invasion. La próxima serie de Marvel, el primer programa de televisión por episodios que se lanza en Disney Plus en 10 meses, debuta en el servicio de transmisión el miércoles 21 de junio. Y, si eres como nosotros, estarás ansioso por sumergirte en el primer proyecto de Marvel Cinematic Universe (MCU) dirigido por Nick Fury.

Sospechamos, entonces, que te estárás preguntando qué películas y programas de MCU necesitas ver para comprender la premisa y la historia general de Secret Invasion. A continuación, reunimos cinco de las películas más importantes de Marvel, más otras dos producciones (series), que incluyen puntos importantes de la trama de MCU, antes de que llegue el próximo proyecto de la quinta fase de Marvel.

Spoilers a continuación de múltiples películas y programas de televisión del MCU lanzados entre 2008 y 2023. Procede bajo tú propio riesgo.

Iron Man (2008)

Iron Man's post-credits scene introduced Nick Fury to audiences worldwide. (Image credit: Marvel Studios)

La película que puso en marcha el gigante cinematográfico de Marvel, Iron Man, es la primera vez que conocemos la versión de acción en vivo de Samuel L. Jackson del engreído Nick Fury. De acuerdo, el director de SHIELD en ese momento no tiene un papel importante que desempeñar aquí, pero la inclusión de Iron Man en esta lista es importante para las otras entradas de películas y programas de televisión que siguen.

Apareciendo en la escena poscréditos película, se ve a Fury en un cameo que complace a la multitud. Emergiendo de las sombras en la sala de estar de Tony Stark (Robert Downey Jr), Fury le informa al filántropo playboy multimillonario favorito de todos que Iron Man no es el único "superhéroe en el mundo". Fury también se burla de algo llamado "La iniciativa de los Vengadores", que muy bien nos lleva a...

The Avengers (2012)

The Avengers was the first time we really saw Nick Fury in action. (Image credit: Marvel Studios)

Habiendo aparecido en otras películas de la Fase 1 de MCU, como Thor y Capitán América: El primer vengador, Fury obtuvo una mayor participación en el centro de atención en el primer evento de película cruzada en la historia de MCU.

Al ayudar a liderar a los héroes más poderosos de la Tierra en su batalla contrael r el poder Loki y su ejército Chitauri, Fury aporta bravuconería y liderazgo vital en igual medida. Es Fury quien reúne a los Vengadores después de la gran pérdida que sufren a manos de Loki: el embaucador asgardiano también asesina al agente Coulson (muy querido por todos), a mitad de la película.

También es Fury quien pone al Consejo Mundial de Seguridad en su lugar por la amenaza que los Vengadores representan para la población mundial, algo que se ha demostrado en Avengers: Era de Ultrón . Aún así, escuchar la respuesta ruda de Fury a sus preocupaciones (en ese momento) provocó una sonrisa y demostró que tenía el temple para quitarle el calor a sus cargas superpoderosas.

Captain America y el Soldado del Invierno (2014)

Captain America: The Winter Soldier sowed divisions between Steve Rogers and Nick Fury. (Image credit: Marvel Studios)

Ese fue el caso, de todos modos, hasta que el idealista Steve Rogers chocó con Fury en Capitán América y el Soldado del Invierno de 2014 .

No dispuesto a comprometer sus creencias sobre lo que realmente es un mundo libre, Rogers argumenta en contra de la visión de Fury (y, por poder, de SHIELD como entidad) de mantener el mundo a salvo a través de la lente del miedo. "Esto no es libertad, esto es miedo", dice Rogers después de que Fury le presenta el Proyecto Insight, un trío de helicópteros vinculados a satélites cuyo armamento de largo alcance puede detener cualquier amenaza terrorista, criminal o intergaláctica. antes de que comiencen. O Fury dice, antes de que HYDRA, que se infiltró en SHIELD décadas antes, los tenga en sus manos, pero esa es una historia para otro momento.

Capitán América 2 terminó siendo la primera película de MCU en la que Fury tuvo un papel secundario importante. Claro, jugó su papel en Los Vengadores , pero El soldado de invierno fue la película de Marvel que mostró su impresionante conjunto de habilidades (incluida la evasión de la captura de un volcado jeep), así como los defectos evidentes de su carácter. Esos siendo, siendo arrogante y obstinado en sus ambiciones que él falló en notar al enemigo dentro de sus propios muros. En resumen, Capitán América y El Soldado de Invierno fue la película en la que Fury evolucionó desde un personaje de apoyo en gran medida de fondo a un jugador tridimensional de pleno derecho en el patio de recreo cinematográfico de Marvel.

Avengers: Infinity War (2018)

Nick Fury was Blipped out of existence in Avengers: Infinity War's mid-credits scene. (Image credit: Marvel Studios)

Después de El Soldado del Invierno, Fury pasó los siguientes años en el UCM. Aparte de una breve aparición en Avengers: Age of the Ultron, el exjefe de SHIELD no aparecía en muchas películas basadas en la Tierra, incluida la desastrosa disolución de los Avengers en Capitán América: Civil War .

Sin embargo, eso fue hasta los eventos que destrozaron el universo de Avengers: Infinity War . Después de que Thanos (Josh Brolin) adquiera con éxito las seis Gemas del Infinito, chasquee los dedos y elimine la mitad de toda la vida en el MCU. Desafortunadamente, Fury es una de las miles de millones de víctimas de Mad Titan. Apareciendo en un aguijón a la mitad de los créditos, vemos a Fury, más la segunda al mando Maria Hill (Cobie Smulders), observan con horror cómo los aviones caen del cielo, los autos chocan entre sí y la gente comienza a desaparecer. No pasa mucho tiempo antes de que Hill y Fury se conviertan en cenizas por el cataclísmico chasquido de dedos de Thanos, pero no antes de que Fury use un buscapersonas para pedir ayuda a uno de los seres más poderosos de la Tierra. ¿Quién es ese exactamente? Bien...

Capitana Marvel (2019)

Captain Marvel is set in the 1990s, allowing Jackson to play a younger, less experienced version of Fury. (Image credit: Marvel Studios)

Con la Capitana Marvel de 2019 ambientada a principios de los 90, Jackson pudo repetir su papel de Fury, aunque con efectos visuales reducidos, y desempeñar un papel importante en la forma en que se desarrolla la trama de esta película.

De todas las películas de nuestra lista, el debut en el MCU de Capitana Marvel es la más importante para ver antes de Secret Invasion. La película de la fase 3 de Marvel es la primera en presentar también a los Skrulls, una raza alienígena de cambiaformas que son, en su mayor parte, los principales antagonistas de Secret Invasion (es más complicado que eso, pero decir mucho más estropearía la narrativa de la serie).

Por mucho que Capitana Marvel ofreciera una ruta hacia el MCU para la superheroína titular, también establece los ritmos clave de la historia de Secret Invasion. Del mismo modo, nos brinda suficiente información sobre la historia de fondo de Fury, incluidos los eventos que lo llevaron a formar SHIELD y establecer la 'Iniciativa Vengadores', cómo perdió su ojo izquierdo y por qué fue uno de los aliados más cercanos de los Skrulls hasta hace poco.

Una vez que haya visto esas cinco películas, descubra cómo ver todas las películas de Marvel en orden mientras está aquí, es posible que desee obtener más detalles sobre Fury y los Skrulls que se dirigen a Secret Invasion. A continuación se muestran dos producciones adicionales para transmitir como contexto adicional:

Spider-Man: Lejos de Casa (2019)

Nick Fury appears in Spider-Man: Far From Home... or does he? (Image credit: Marvel Studios)

A primera vista, parece que Fury, que regresó a Avengers: Endgame cuando el supergrupo revirtió los efectos del chasquido de dedos de Thanos, juega un papel pequeño pero integral en la segunda película de Spider-Man que se desarrolla en el UCM.

Pero hay más aquí de lo que *ejem* se ve a simple vista. Como aprendemos en una de las escenas posteriores a los créditos de la película, Nick Fury y Maria Hill que han aparecido no son los Fury y Hill que conocemos después de todo. En cambio, son los Skrulls conocidos como Talos (Ben Mendelsohn) y su esposa Soren (Sharon Blynn) quienes se han hecho pasar por la pareja en la Tierra desde hace algún tiempo.

Bien, entonces, ¿dónde están los verdaderos Fury y Hill? Hasta Secret Invasion , no estamos seguros del paradero de este último. Sin embargo, Fury está supervisando la creación de una nueva organización en los últimos segundos del segundo aguijón posterior a los créditos. Titulado SABER, el nuevo esfuerzo de Fury es una fuerza espacial intergaláctica que patrulla el universo en busca de cualquier cosa que pueda representar una amenaza para la Tierra (esto habría sido muy útil al final de Eternals, ¿eh, Nick?). Eso es lo último que vemos de Fury hasta Secret Invasion también.

WandaVision (2022)

WandaVision is tied to Secret Invasion through the Skrulls. (Image credit: Marvel Studios)

De acuerdo, si Fury no aparece en WandaVision, uno de los mejores proyectos de la cuarta fase de Marvel, o en la entrada final de esta lista (ver más abajo), ¿por qué incluir esta serie?

Sí, adivinaste, todo tiene que ver con la escena de mitad de créditos de WandaVision. Durante la limpieza de Westview después de la batalla basada en la magia de Wanda y Agatha Harkness, un individuo misterioso se acerca a la agente de ESPADA Monica Rambeau, que obtiene sus propios superpoderes en la serie. Este personaje le pide a Mónica que la siga al teatro destruido de Westview para informarle sobre su misión.

Una vez que están solos, el agente se revela como un Skrull. Le dicen a Mónica que "le gustaría conocerte", antes de señalar hacia el cielo. Esencialmente, el Skrull anónimo se refiere a Fury, que desea conocer a Monica y reclutarla de SABRE. Sabemos que esto es lo que sucede gracias a The Marvels , la última película del MCU de 2023, cuyo primer tráiler mostraba a Monica trabajando para Fury y SABER. Entonces, así es como WandaVision y The Marvels se relacionan con Secret Invasion , al que se ha hecho referencia como el primer evento cruzado oficial de Marvel (aunque, como mencionamos anteriormente, la película The Avengers podría tener algo que decir al respecto).

Para obtener más cobertura de Marvel, lea nuestra guía sobre las mejores películas de Marvel. Alternativamente, descubra todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de Loki antes de su lanzamiento en octubre de 2023.