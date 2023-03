Huawei P60: últimos rumores y todo lo que sabemos hasta ahora

A Huawei P50 Pro from the back, in someone's hand

En muchos sentidos, Huawei es uno de los fabricantes de smartphones más interesantes y destacados. Como tal, siempre vale la pena prestar atención a sus nuevos flagships, de los cuales es probable que llegue como parte de la serie Huawei P60.

La próxima línea parece que incluirá el propio Huawei P60, junto con el Huawei P60 Pro y quizás el Huawei P60 Ultra o el Huawei P60 Pro Plus. También podría haber un Huawei P60E más asequible, pero aún no se sabe mucho de él.

Podrían lanzarse a principios de 2023, por lo que probablemente no haya que esperar mucho para su llegada.

A continuación, encontrarás todo lo que hemos oído hasta ahora acerca de la serie Huawei P60, incluyendo la fecha de lanzamiento probable de la línea, el precio y las especificaciones.

Latest news A leak suggests the Huawei P60 series could land on March 23.

Detalles

¿De qué se trata? Los próximos flagships de Huawei

Los próximos flagships de Huawei ¿Cuándo sale a la venta? Probablemente el 23 de marzo

Probablemente el 23 de marzo ¿Cuál es su precio? No está claro, pero se espera un precio superior

Huawei P60: fecha de lanzamiento y precio

The Huawei P60 Pro could have a similar price to the Huawei P50 Pro (Image credit: Future)

Según una filtración publicada en el sitio chino Weibo, la serie Huawei P60 se presentará en marzo. En aquel momento no dijeron exactamente cuándo, pero ahora han vuelto a publicar que el lanzamiento tendrá lugar el 23 de marzo.

Así que esa es nuestra mejor suposición por ahora, aunque esta fuente no tiene tanto historial como otras.

Tampoco podemos buscar pistas en modelos anteriores, ya que Huawei no se ha atenido a un ciclo de lanzamientos anual, con el Huawei P50 aterrizando allá por agosto de 2021.

Sin embargo, vale la pena señalar que el lanzamiento de agosto fue sólo para China, con otros países no conseguir el teléfono hasta por lo menos enero de 2022, y algunas regiones tienen que esperar hasta marzo de 2022. Por lo tanto, es muy posible que la serie Huawei P60 no se lance en todo el mundo hasta meses después de su presentación en China.

También se trata de teléfonos que no aterrizarán en Estados Unidos, ya que Huawei no tiene realmente presencia allí, y hay muchas posibilidades de que tampoco lo hagan en Australia. Afortunadamente los estaremos esperando en México.

En cuanto al precio, aún no hay noticias, pero como referencia, el Huawei P50 Pro se vendía por 1.099,99 £ (unos 1.345 $ / $23,586 MXN). El Huawei P50 estándar no se vende en las regiones que cubrimos, pero en China cuesta a partir de 4.488 yenes (unos 660 dólares/ 11,956 MXN), por lo que los precios de los nuevos teléfonos podrían ser similares.

Huawei P60: diseño y pantalla

Una mirada más cercana al posible diseño de la serie Huawei P60 - y específicamente el Huawei P60 Pro - ha venido de renders creados por alguien que se hace llamar Hoilndi. Se basan en información filtrada previamente, por lo que no son oficiales.

En cualquier caso, puedes ver uno a continuación, y muestran una pantalla plana con una cámara perforada centrada en la parte delantera, mientras que en la parte trasera hay un bloque de cámara con una posición bastante típica (aunque no es un diseño típico, con un anillo dorado alrededor de la lente central).

La parte trasera -que presumiblemente es de cristal- también parece curvarse ligeramente hacia el marco.

(Image credit: HoiINDI)

Si bien no tomaríamos estas imágenes como un hecho, ya que hemos visto imágenes similares en otros lugares, con el filtrador @RODENT950 compartiendo renders comparables en Twitter.

Compartidos a través de numerosos tuits, estos renders muestran el Huawei P60 Pro -y quizás otros modelos, aunque todos se parecen mucho- en varios colores, como negro, naranja, azul, rosa y blanco.

P60 series cameras 🤔 P60: imx789 + 858 uw + 351 zoom triple camera sestem with Variable aparture. P60 Pro : imx789 & 888 + 858 + OV64B quad camera system with dual frame variable aparture. pic.twitter.com/60tj0yqeipJanuary 13, 2023 See more

La mayoría de ellos muestran un anillo dorado para la cámara, pero no todos. Sin embargo, aunque la fuente original de algunos de estos renders no está del todo clara, @RODENT950 dice específicamente que algunos son conceptos basados en imágenes filtradas de fundas para los smartphones.

Eso significa que los detalles podrían no ser del todo correctos, pero la forma del núcleo de los teléfonos (y los bloques de la cámara) deberían ser exactos, suponiendo que las carcasas (en la imagen de abajo) sean legítimas. Más allá de estas imágenes, diversas fuentes también han sugerido que algunos o todos los dispositivos de la serie tendrán la certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

P60 series case pic.twitter.com/Q8gyeet0FiJanuary 3, 2023 See more

En cuanto a la pantalla, el Huawei P60 Pro tendrá una pantalla OLED de 6,6 pulgadas y 1440 x 3200 píxeles con una frecuencia de actualización de 120 Hz, según MyDrivers. Sin embargo, no hay noticias sobre las especificaciones de la pantalla del Huawei P60 estándar ni del rumoreado modelo de gama alta, que podría llamarse P60 Ultra o P60 Pro Plus.

Huawei P60: cámara y batería

The Huawei P50's Dual matrix camera (Image credit: Huawei)

Según el leaker @RODENT950, el Huawei P60 tiene una cámara trasera de triple lente con un sensor principal IMX789 de 52MP, una cámara ultra gran angular IMX858 de 50MP y un sensor IMX351 de 16MP, que suponemos que probablemente se utilizará con un teleobjetivo.

La misma fuente afirma que el Huawei P60 Pro tiene una cámara principal IMX888 de 50MP, una ultra gran angular IMX858 de 50MP y una cámara teleobjetivo de 64MP con sensor OV64B.

Según los informes, ambos teléfonos podrían tener una apertura variable en su lente principal, como se vio en el Huawei Mate 50 Pro, y el Huawei P60 Pro podría tener una cámara selfie de 32MP.

Los detalles sobre la cámara selfie del teléfono vainilla - o cualquiera de las especificaciones de la cámara del P60 Ultra - son menos claros.

En cuanto a la batería, el Huawei P60 Pro tiene una batería de 5.000 mAh con carga por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W, según la misma fuente que proporcionó las especificaciones de la cámara del teléfono (a través de MyDrivers). El sitio ha escrito en el mismo artículo 5.500 mAh, pero es probable que se trate de un error tipográfico, ya que las imágenes de las hojas de especificaciones muestran 5.000 mAh.

As with so much else about the Huawei P60 series, the battery specs of the other models remain a mystery for now.

Huawei P60: especificaciones y características

Según la misma fuente que la mayor parte de esta información (@RODENT950), la serie Huawei P60 utilizará un chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Eso ya está un poco anticuado, ya que se espera que la mayoría de buques insignia de 2022 usen el más reciente Snapdragon 8 Gen 2. Aun así, sigue siendo una opción de gama alta.

Decepcionante, pero no sorprendente, según los informes, esta es una versión 4G del chipset, por lo que al igual que otros teléfonos Huawei recientes, probablemente no habrá soporte 5G aquí.

Al parecer, estos teléfonos tendrán capacidad para comunicaciones de emergencia por satélite, lo que parece ser la nueva gran novedad en telefonía móvil, aunque no está claro si esta función estará disponible fuera de China.

Tampoco está claro qué RAM, almacenamiento o software tendrán estos teléfonos, aunque desde luego no tendrán acceso a Google Play Store, ya que ningún teléfono Huawei moderno lo tiene.