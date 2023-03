La funda de tu iPhone 14 no se adaptará a los iPhone 15

Si tienes un teléfono de la gama iPhone 14 y esperabas utilizar la misma funda para un modelo equivalente de iPhone 15, puede que no tengas suerte, ya que parece que las fundas actuales no se ajustan a la mayoría de los próximos móviles.

Así se desprende de una prueba realizada por el sitio japonés Macotakara (opens in new tab) (según 9to5Mac (opens in new tab)), que compró algunas unidades ficticias de la serie iPhone 15 en el sitio de venta Alibaba y les intentó poner las fundas diseñadas para los modelos iPhone 14.

Lo que se encontró (como se puede ver en el vídeo a continuación) fue que, debido a las carcasas de la cámara ligeramente más grandes en algunos casos, y alrededor de 1mm de tamaño extra a algunos de los cuerpos, la mayoría no encajan. En el caso de las unidades de prueba del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, los botones de volumen también tenían una forma ligeramente diferente, por lo que las fundas no encajaban bien.

Ya hemos oído que estos modelos podrían tener un único botón físico de volumen (opens in new tab), lo que podría explicar el cambio. También hemos oído que el bloque de cámaras podría ser más grande (opens in new tab), al menos en algunos modelos de este año, por lo que esta prueba coincide con las filtraciones existentes.

El único modelo de iPhone 15 que parece encajar en las carcasas de su predecesor es el iPhone 15 Plus, ya que no presenta cambios en las dimensiones ni en el tamaño del bloque de la cámara. Dicho esto, estas unidades falsas muestran el esperado cambio a puertos USB-C para cada modelo de iPhone 15, por lo que algunas carcasas existentes pueden no tener el tamaño de corte correcto para ello.

Macotakara también probó estas unidades ficticias con protectores de pantalla para teléfonos de la serie iPhone 14, y descubrió que aparentemente no funcionarán con ninguna unidad iPhone 15.

En el caso del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, eso no es ninguna sorpresa, ya que se rumorea ampliamente que van a cambiar de una muesca a una Dynamic Island (opens in new tab). Pero en el caso del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, al parecer se debe a que las pantallas son ligeramente más pequeñas que antes. Nos atreveríamos a adivinar que esto podría deberse a unos biseles más pequeños (opens in new tab), que ya se habían filtrado anteriormente.

(Image credit: Macotakara)

¿Podemos confiar en estas unidades de prueba?

Aunque hay algunos detalles interesantes, debemos tomar todo esto con cautela. Macotakara es un sitio de confianza con un historial de filtraciones más o menos bueno, pero no podemos hablar de la calidad de los teléfonos de prueba.

A menudo, esos modelos son bastante acertados, ya que a veces se basan en información oficial proporcionada a los fabricantes de accesorios para ayudarles a diseñar accesorios antes del lanzamiento de un teléfono. Pero a veces pueden basarse simplemente en filtraciones y rumores.

E incluso si estos diseñadores trabajan con información real, ¿quién sabe con qué precisión se habrán construido las carcasas? En este caso, sólo hay 1 mm de diferencia entre los próximos teléfonos y la línea iPhone 14, así que es posible que las unidades falsas no estén lo bastante ajustadas.

Aun así, los resultados obtenidos por Macotakara coinciden en gran medida con los de anteriores filtraciones, por lo que es muy posible que se trate de modelos exactos del iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra (opens in new tab), como podría llamarse).