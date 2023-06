El M2 Ultra de Apple es casi tan rápido como la CPU más rápida de AMD según Geekbench

Han salido a la luz las primeras pruebas de rendimiento del chip Apple M2 Ultra, gracias a algunos afortunados clientes que adquirieron los nuevos Mac Pro y Mac Studio en el momento del lanzamiento y ya han recibido sus pedidos.

Los resultados disponibles en la conocida plataforma de pruebas GeekBench muestran dos conjuntos de resultados recopilados en máquinas con una frecuencia inferior a 3 GHz o alrededor de esa frecuencia, y en máquinas con una frecuencia superior a 3,5 GHz.

Los resultados más recientes se obtuvieron en un M2 Ultra con una frecuencia de 3,63 GHz y 24 núcleos (16 de eficiencia y ocho de rendimiento), con aproximadamente 4 MB de caché L1+L2 y 192 GB de memoria interna. Se observan algunas variaciones significativas en el rendimiento (un solo núcleo y multinúcleo) incluso entre las CPU a 3,6 GHz, pero los valores promedio rondan los 2.800 y 21.000 puntos respectivamente.

En comparación, el procesador más rápido de Intel, el Core i9-13900KS con 24 núcleos, alcanza alrededor de 3.500/23.600 puntos en el mismo benchmark, mientras que el procesador más rápido de AMD, el Ryzen 9 7950X3D con 16 núcleos, llega a la marca de 3.000/20.000 puntos. Esto indica que lo que sea que Apple esté haciendo le está ayudando a ponerse al día con el campo x86.

Por supuesto, se puede señalar que el 7950X3D no es un procesador de estación de trabajo y que la gama de productos ThreadRipper/Epyc/Xeon de Intel y AMD puede ser más adecuada para profesionales creativos y científicos (nota: no ayuda el hecho de que no haya muchos números Geekbench Epyc sin virtualización disponibles).

De manera similar, los resultados de Compute (que miden el rendimiento en vídeo) sitúan al M2 Ultra por encima de los 220.000 puntos en el uso de la API Metal, y alrededor de los 130.000 puntos utilizando OpenCL. En comparación, el 7950X3D de AMD ofrece hasta 380.000 puntos en OpenCL en Linux, siendo Intel ligeramente inferior (alrededor de 360.000 puntos).

¿Apple se está poniendo al día?

Ahora que contamos con dos generaciones completas de procesadores Apple, podemos realizar cálculos y extrapolarlos para tener una idea aproximada de lo que podría ser el M3 y las generaciones posteriores. En la actualidad, no hay un límite máximo establecido, ya que Apple tiene la capacidad de ajustar el número de núcleos (GPU, CPU y motor neuronal) y la velocidad de reloj para alcanzar un nivel de rendimiento específico.

Si bien Geekbench solo proporciona una parte del rendimiento total, ofrece una tendencia general prometedora. Según los números desenterrados por MacRumors, los nuevos Mac Pro son un 100% más rápidos que el Mac Pro más potente equipado con la CPU Intel Xeon W de 28 núcleos en esta prueba de referencia.

Por primera vez, el Mac Pro y el Mac Studio están en igualdad de condiciones en términos de rendimiento y hardware. Sin embargo, el Mac Pro sigue siendo considerablemente más costoso que el Mac Studio, con una diferencia de hasta el 75%. En efecto, los clientes del Mac Pro tendrán que pagar una "tarifa" fija de 3.000 dólares por la icónica carcasa en forma de "rallador de queso", las seis ranuras de expansión PCIe y la fuente de alimentación de 1,4Kw.