Decenas de juegos fueron anunciados en el Future Games Show Spring Showcase

El Future Games Show Spring Showcase llegó con docenas de avances y anuncios en todo el panorama de los videojuegos.

El Spring Showcase se transmitió en vivo el pasado 23 de marzo de 2023 y reveló una amplia selección de nuevos juegos. Presentado por Cody Christian y Briana White (Cloud Strife y Aerith Gainsborough de Final Fantasy 7 Remake ), el programa duró 85 minutos y cubrió más de 45 títulos, así como una exhibición especializada de realidad virtual.

Algunos de nuestros favoritos incluyen el juego de disparos multijugador distópico HYENAS , el hechicero FPS Witchfire y el juego de estrategia postapocalíptico Miasma Chronicles . También vimos a Telltale Games anunciar su próximo título narrativo basado en el muy querido programa de ciencia ficción de Amazon titulado: The Expanse: A Telltale Series . También vimos contenido adicional anunciado para Dying Light 2 , así como un tráiler de elogios para satisfacer al constructor de ciudades de la estación espacial IXION.

La lista completa de tráilers y vistas previas se puede encontrar en el canal de YouTube de FGS (opens in new tab)que se lanzó al cierre de la feria de este año. Como es habitual en FGS, el escaparate se centró en títulos prometedores de la industria de los juegos y llamó la atención sobre algunas verdaderas gemas ocultas. Los que van a jugar montaje también ofreció avances de seis títulos: Sherlock Holmes: The Awakened, Voodolls, Bits and Bops, Stickmen Trenches, Trinity Fusion y Homeseek. Cada uno de estos también tiene una demo disponible ahora.

Revelando lo mejor

Siempre es refrescante ver que los títulos interesantes obtienen tiempo en el centro de atención, y Future Games Show Spring Showcase cumplió con esto a lo grande. Hubo muchos títulos que captaron nuestra atención. ArcRunner, un pícaro de acción cooperativa, mostró un hermoso mundo cyberpunk teñido de neón, mientras que el último tráiler de HYENAS mostró un nuevo personaje que usa cosplay para engañar a sus enemigos.

Miasma Chronicles promete un juego de estrategia similar a XCOM ambientado en un mundo postapocalíptico cubierto de un espeluznante miasma, que ofrece una nueva versión de la fórmula de estrategia. También nos impresionó Witchfire , que combina disparos, lanzamiento de hechizos y una estética medieval tardía para producir un FPS intrigante.

Hubo mucho más en Future Games Show Spring Showcase de lo que podemos cubrir con seguridad aquí, por lo que hemos elaborado una lista útil de todo lo que se reveló durante el programa junto con un enlace a cada uno de sus últimos avances, como se reveló en el programa.

El Future Games Show agregó una nueva sección a su lista este año. The VR Showcase cubrió una serie de revelaciones de VR. Estos incluyeron la experiencia cyberpunk VR Low-Fi y el simulador catártico de matar arañas Kill It With Fire VR . A continuación, enumeramos todos los títulos cubiertos en la presentación, así como sus nuevos avances.