Beats Studio Buds+: Los innovadores auriculares inalámbricos de Apple con un estilo transparente revolucionario

Es un hecho confirmado: los esperados Beats Studio Buds Plus son reales y finalmente han llegado. Los primeros comentarios sugieren que la espera de dos años entre este modelo y su predecesor ha valido la pena.

Los auriculares recién lanzados proporcionan una mejora significativa en la cancelación de ruido (según Beats, 1,6 veces mejor), una función de modo Transparencia mejorada, una duración de batería más larga (nueve horas en los auriculares, 36 horas en total), compatibilidad con "Oye Siri" en dispositivos Apple, cambio automático entre dispositivos Android, y una nueva opción de almohadillas más pequeñas, similar a los AirPods Pro 2. Estos auriculares ya están disponibles para su pedido a partir de hoy, 17 de mayo.

Según un análisis realizado por iMore, los auriculares representan una mejora notable en comparación con los Beats Studio Buds originales, especialmente en términos de calidad de sonido y duración de la batería. También se menciona que estos auriculares presentan una mejor cancelación de ruido en comparación con el modelo anterior. Sin embargo, Tom's Guide se sintió decepcionado debido a la falta de carga inalámbrica y la ausencia de detección en la oreja.

Una característica destacada de estos nuevos auriculares son los colores disponibles para adquirirlos. Además de los clásicos y elegantes negro y dorado, se ofrece una opción nítida de marfil. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la audaz opción transparente que está generando mucho interés.

Estos auriculares tienen un encanto nostálgico y retro, en parte debido a su acabado brillante de plástico. A diferencia de los Nothing Ear (2), que son demasiado limpiamente transparentes, los Beats tienen un aspecto más similar a las opciones transparentes del Game Boy Color.

De acuerdo con The Independent, Beats decidió seguir adelante con el diseño transparente debido a la positiva respuesta que recibieron durante la presentación de los prototipos. Inicialmente, la intención del aspecto transparente era simplemente mostrar el cableado interno del producto, pero su aceptación fue tan favorable que decidieron mantenerlo como una opción de diseño.

¿Vale la pena comprar los Beats Studio Buds Plus?

Si examinamos los comentarios iniciales, está claro que los Beats Studio Buds Plus representan una mejora en todos los aspectos en comparación con su versión anterior. Una vez más, The Verge coincide en gran medida con otras reseñas que hemos visto, resaltando las mejoras, pero también señala que aún no ofrecen toda la tecnología de audio de Apple. Del mismo modo, en su propio análisis, Engadget también destaca que el sonido ambiental de los auriculares no es tan natural como el de los AirPods.

De acuerdo con los comentarios más recientes, parece que se han realizado mejoras en las llamadas de voz gracias a un nuevo hardware de micrófono mejorado. Sin embargo, en entornos ruidosos, los Beats Studio Buds Plus aún no alcanzan el rendimiento de otros auriculares en este aspecto. Además, aunque no ofrecen carga inalámbrica, se destaca una mayor duración de la batería en comparación con la versión anterior.