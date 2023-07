Alexa y Amazon hacia un futuro tecnológico sostenible

La tecnología y el medio ambiente son dos temas que están estrechamente conectados con la sociedad actual. Con el paso de los años, la tecnología ha sido responsable de muchos avances en materia ambiental, como nuevos materiales o innovaciones que ayudan a hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía, mejorando la sostenibilidad en favor del planeta. Pero eso no es todo, también ha sido clave para mejorar nuestra calidad de vida al integrarla en nuestro día a día y poder contribuir así con pequeñas acciones para la conservación del medio ambiente.

Amazon y Alexa desempeñan un papel importante al ayudar a las personas a llevar una vida más sostenible al permitir hacer más eficientes las tareas de la vida diaria al tiempo que cuidas el planeta. Por ejemplo, al hacer tu casa inteligente, Alexa te ayuda a automatizar las tareas del hogar y controlar tus dispositivos inteligentes compatibles, como prender y apagar luces y hasta tu televisión, tan solo usando tu voz o incluso a través de rutinas de automatización. Esta gestión de tus dispositivos a través de Alexa ayuda a reducir el consumo de energía de manera significativa en tu hogar al evitar que tus aparatos o luces permanezcan encendidos cuando no es necesario.

Esto lo puedes hacer simplemente diciendo “Alexa, apaga la sala” o creando Rutinas desde tu app de Alexa para que los focos de tu casa se apaguen automáticamente a determinada hora o al decir un comando de voz como “Alexa, ya me voy” y así asegurarte de que cuando salgas de casa no hayas dejado nada encendido. Otra forma de ahorrar energía con ayuda de Alexa es integrando enchufes inteligentes compatibles a tu hogar, los cuales te ayudarán a prender y apagar tus dispositivos o electrodomésticos conectados como cafeteras o ventiladores, así como los mismos Smart Plugs, para que estos ya no consuman energía cuando no los estés utilizando, evitando el gasto energético en “stand-by” o “modo fantasma”.

También, Alexa te puede ayudar a programar recordatorios para tareas relacionadas con la sostenibilidad como reciclar, compostar, reducir el consumo de agua y llevar bolsas reutilizables al supermercado. Puedes decir “Alexa, recuérdame meter mis residuos orgánicos a la composta los jueves” o pedirle un consejo diciendo “Alexa, ¿cuál es el consejo verde del día?”.

Por otra parte, en Amazon y Alexa estamos comprometidos con el bienestar del planeta, muestra de ello es que desde el diseño de nuestros dispositivos y sus empaques buscamos que estos sean más sustentables, razón por la cual hemos incorporado materiales reciclados en su fabricación. Este es el caso de la última generación de Echo Dot, el cual 50% del plástico y 95% de la tela con el que está elaborado es material reciclado posconsumo, mientras que el 100% del material de su empaque es reciclable. Además de utilizar materiales sustentables, estos dispositivos cuentan con un modo de bajo consumo para conservar la energía de forma inteligente durante los periodos de inactividad y ofrecer un ahorro de energía durante la vida útil del dispositivo.

Asimismo, el Echo 4ta Generación, Echo Studio y Echo Show 10, cuentan con un concentrador Zigbee, protocolo de casa inteligente que permite controlar nuestros dispositivos usando hasta 40% menos de energía en comparación con la tecnología Wi-Fi tradicional. También, en Amazon enviamos actualizaciones inalámbricas automáticas continuamente a todos nuestros dispositivos existentes para que sigan siendo útiles para los clientes por muchos años, ya que construir dispositivos con una larga vida puede reducir significativamente la huella de carbono de cada producto. De igual forma, buscamos facilitar a los clientes descubrir y comprar productos más sostenibles mediante el etiquetado que tienen una o más certificaciones de sostenibilidad.

En Amazon sabemos que aún queda mucho por hacer en materia de sostenibilidad, pero seguimos ideando nuevas formas en las que Alexa y los dispositivos de nuestra familia ayuden a los clientes a alcanzar una vida más eco-friendly. Por ello, innovamos constantemente para afrontar los retos actuales y venideros para lograr un futuro tecnológico sostenible para todos.