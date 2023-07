Reseña: Samsung Galaxy Watch 6 – Un excelente reloj, pero una actualización repetitiva

Samsung Galaxy Watch 6: Reseña de un minuto

El Samsung Galaxy Watch 6, presentado en el Samsung Unpacked 2023, va camino de convertirse en otro smartwatch estelar de la marca surcoreana, y podemos comprobarlo tras solo una hora jugando con él. La rápida tasa de refresco de la pantalla y el tiempo de respuesta de las aplicaciones que pudimos utilizar hacen que la experiencia general sea fluida, y el diseño es agradable, tanto externa como internamente, gracias a Wear OS 4 y a la interfaz One UI 5 Watch de Samsung. Vemos claramente que puede desbancar al Samsung Galaxy Watch 5 del primer puesto de nuestra lista de mejores relojes inteligentes.

Incluye algunas funciones nuevas e ingeniosas. En particular, se ha aumentado la potencia de procesamiento y la RAM, y Samsung Wallet se ha ampliado para poder incluir documentos que no sean tarjetas, como billetes de avión.

Una nueva opción de entrenamiento personalizado te permite organizar entrenamientos de varias fases, y una aplicación de sueño rediseñada lo convierte, en palabras de Samsung, en "el mejor dispositivo del mercado para monitorizar tu sueño", lo cual es una gran afirmación. Usar el reloj como visor fotográfico también es muy divertido y seguro que atraerá algunos "ooohs" en las reuniones familiares.

Sin embargo, aún no hemos probado la longevidad de este reloj, que va a ser el verdadero problema. Puede que la duración de la batería haya mejorado gracias a un procesador más eficiente, pero si el reloj no dura ni dos días va a ser extremadamente frustrante utilizarlo para esa monitorización nocturna del sueño que es la mejor de su clase. Por lo demás, poco más ha cambiado respecto a su predecesor, lo que convierte al Watch 6 en un dispositivo excelente de forma aislada, pero en una actualización en gran medida iterativa.

Samsung Galaxy Watch 6: Especificaciones

Swipe to scroll horizontally Component Samsung Galaxy Watch 6 (40mm) Samsung Galaxy Watch 6 (44mm) Dimensiones 38.8mm x 40.4mm x 9.0mm 42.8 x 44.4 x 9.0mm Peso 28.7g 33.3g Pantalla 1.3 pulgadas, 432 x 432 px super AMOLED 1.5 pulgadas, 480 x 480 px super AMOLED Bisel Aluminum armor, graphite Aluminum armor, graphite GPS GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo Batería Hasta 40 horas Hasta 40 horas Conexión Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Resistencia contra el agua 5ATM+IP68 5ATM+IP68

Samsung Galaxy Watch 6: Precio y disponibilidad

40mm en US tiene un precio desde los 299 dólares

En México, el modelo de 40 mm tiene un precio desde 5,999 MXN.

El Samsung Galaxy Watch 6 se anunció en el evento Unpacked de Samsung celebrado el 26 de julio en Seúl, junto con el Samsung Galaxy Watch 6 Classic, el Samsung Galaxy Z Flip5, el Galaxy Z Fold5 y la serie Galaxy Tab S9.

El Galaxy Watch 6 está disponible en cuatro variedades diferentes, y eso antes de tener en cuenta el modelo alternativo Classic (consulta nuestro análisis práctico del Samsung Galaxy Watch 6 Classic para conocer nuestras primeras impresiones sobre este dispositivo). Hay dos tamaños: 40 mm y 44 mm, cada uno de ellos con Bluetooth y LTE, el último de los cuales permite acceder a Internet sin necesidad de teléfono.

En México, los modelos de 40 mm cuestan $5,999 MXN (sólo Bluetooth), mientras que los de 44 mm cuestan $6,499 MXN dólares (sólo Bluetooth).

Estos precios sitúan a los distintos Samsung Galaxy Watch 6 más o menos en el mismo nivel que los correspondientes Apple Watch y Google Pixel Watch, dependiendo obviamente de los tamaños, modelos y ofertas disponibles.

Samsung Galaxy Watch 6: Diseño y pantalla

Nuevo procesador Exynos W930

Funcionalidad de cambio de correa rediseñada

Pantalla Super AMOLED

El Samsung Galaxy Watch6 tiene un bisel ligeramente más fino que el Watch 5, lo que también ha obligado a modificar ligeramente la carcasa. Sin embargo, el tamaño de la pantalla y la funcionalidad de los botones siguen siendo idénticos, por lo que el reloj tiene un aspecto muy similar al de su predecesor. Esto no es malo: la línea Samsung Galaxy son relojes atractivos con la elección correcta de la esfera, y la pantalla super AMOLED es excelente, con transiciones suaves y una alta frecuencia de actualización.

La pantalla del reloj sigue siendo un punto fuerte, desde las pequeñas animaciones de entrenamiento disponibles en los anteriores Samsung Galaxy Watch hasta el uso del reloj como visor para tomar selfies y fotos de grupo cuando el teléfono está apoyado sobre una mesa u otra superficie. No sólo puedes usar el reloj como disparador remoto, sino que puedes ver una pequeña imagen de lo que ve la cámara para asegurarte de que la composición es la que quieres. Es un truco ingenioso, y me sorprendió lo bien que se veía la vista de la cámara picture-in-picture en el reloj cuando lo probé con el Samsung Galaxy Z Fold5. El cambio entre aplicaciones fue fluido y bastante sensible, aunque la nube principal de aplicaciones típica de los relojes Wear OS parece bastante cansada, ya que Apple ha cambiado sus mejores modelos de Apple Watch para mostrar la pila de widgets para sus funciones más utilizadas.

Se dice que el procesador Exynos W930 ofrece una velocidad de reloj un 18% más rápida, y el Watch incorpora 2 GB de RAM frente a los 1,5 GB del Watch 5. Espero que el reloj funcione más rápido y de forma más eficiente en el día a día gracias a la mayor capacidad de procesamiento, lo que a su vez supondrá una menor carga para la batería, cuyo tamaño ha aumentado ligeramente hasta los 425 mAh en el modelo de 44 mm y los 300 mAh en el de 40 mm. No es una batería pequeña, pero los relojes de Samsung, al igual que los de Apple y Google, son realmente poco eficientes en comparación con los Fitbits y los mejores relojes Garmin, a los que les sacarás una semana de uso como mínimo. Al menos el Galaxy Watch 6 tiene carga rápida basada en WPC.

La función de cambio de correa es más fácil que nunca, siempre que tengas unas miniaturas decentes para presionar y soltar la correa. Esto hace que sea extremadamente sencillo cambiar las correas sobre la marcha, por ejemplo, de la correa de piel para el día (que queda genial) a la correa deportiva de silicona. Con dos tamaños, una gama de colores y una variedad de correas, hay amplias opciones para tener tu Galaxy Watch, a tu manera. Me encantó la correa de cuero negro con el reloj negro de 44 mm: la palabra "ejecutivo" me vino a la mente cuando me la puse, y consideraría llevar mi Galaxy Watch con esta correa en un entorno formal, lo cual no es algo que pueda decir de la mayoría de smartwatches.

Samsung Galaxy Watch 6: Características

Nuevas funciones de salud y forma física

Aplicación de sueño rediseñada

El reloj está repleto de funciones, la mayoría de las cuales no pude probar durante mi sesión práctica; después de todo, no iba a echarme una siesta o salir a correr cuando tenía tan poco tiempo con el dispositivo. La función de entrenamiento del sueño sigue siendo similar a la del Samsung Galaxy Watch 5 y 5 Pro, y en esos dispositivos es excelente: después de dormir con tu reloj durante varias semanas, se te asignará un "animal del sueño" o cronotipo, y recibirás consejos de entrenamiento del sueño basados en ese análisis.

Los cambios en el Watch 6 significan que verás tus puntuaciones de sueño, el animal del sueño, el entrenamiento y más en el reloj directamente en lugar de tener que sumergirte en la aplicación de tu teléfono, para que puedas acceder a más cosas de tu sueño en el reloj inmediatamente después de despertarte. No suena muy diferente a la función Morning Report de Garmin, y me encantaría ver algo así implementado aquí.

En cuanto a la forma física, los entrenamientos personalizados te permiten crear entrenamientos de varias etapas que puedes recorrer pulsando un botón para pasar a la siguiente etapa, perfecto para triatletas. Las alertas de frecuencia cardiaca alta y las notificaciones de zona de frecuencia cardiaca a mitad del ejercicio son nuevas, aunque no pude probarlas.

Pude probar la función de composición corporal, que utiliza el mismo proceso de análisis de impedancia bioeléctrica que una báscula inteligente para medir los porcentajes de músculo esquelético y grasa de tu cuerpo. El año pasado comparé el Samsung Galaxy Watch 5 Pro con una báscula inteligente y me pareció bastante preciso, y parece que volverá a serlo. Sin embargo, tuve algunos problemas para que funcionara en el reloj más pequeño de 40 mm, ya que me pedía continuamente que me subiera el reloj más por la muñeca; estaba a medio camino de mi antebrazo antes de que se activara, un problema que no tuve en el de 44 mm.

Por lo demás, el reloj está repleto de posibilidades gracias a la integración con Google Play, para que puedas descargar todas tus aplicaciones favoritas de Wear OS, lo que da al Samsung Galaxy Watch 6 un montón de posibilidades. WhatsApp, por ejemplo, puede utilizarse independientemente del teléfono. Si se sincroniza con un reloj Samsung y la aplicación Samsung Health, va a brillar de verdad con una transferencia de datos perfecta. Sin embargo, parece que tu reloj Samsung seguirá sin compartir automáticamente tus datos con Google Fit, lo que supuso una decepción el año pasado.

Samsung Galaxy Watch 6: Veredicto anticipado

Basándome en mi breve y restringido tiempo de uso, el Samsung Galaxy Watch6 está en camino de ser otro sólido dispositivo 4/5. Es un reloj Wear OS bien diseñado, atractivo y fácil de usar para los usuarios de Samsung que quieran controlar su salud, su forma física, su sueño y profundizar en la comunicación a través de la muñeca. Toma la brillantez de la línea existente y se basa en ella muy bien, aunque en esta primera etapa no parece que se ha corregido lo suficiente de los pocos defectos del reloj 5 para merecer ese elusivo cinco estrellas.