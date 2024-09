Olvídate de los AirPods, la bocina del Apple Watch 10 ya puede reproducir música

Con el lanzamiento del Apple Watch 10, Apple ha anunciado que sus altavoces finalmente se pueden usar para reproducir tu música y podcasts favoritos, lo que te da una copia de seguridad para cuando tus AirPods favoritos se quedan sin carga (o si los dejaste en casa).

El altavoz en sí no es nuevo (los Apple Watch más antiguos podían emitir algo de audio), pero hasta esta generación no había sido posible usar esos altavoces para reproducir música directamente desde servicios como Apple Music y otros mejores servicios de transmisión de música.

Sin embargo, esta nueva generación de Apple Watch es la primera que permite al propio Watch reproducir música directamente desde servicios como Apple Music y otros mejores servicios de transmisión de música sin necesidad de un dispositivo externo.



Todavía no hemos podido probar esta función por nosotros mismos, pero si bien sin duda será mejor que no tener música, no esperamos que los parlantes bastante pequeños del Apple Watch se acerquen al rendimiento de los mejores. auriculares por ahí. Como dijimos anteriormente, piense en esta opción como una copia de seguridad en lugar de su primer puerto de escala.