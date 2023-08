Troy Baker y Erika Ishii, serán los hosts del Future Games Show, en la gamescom 2023

El Future Games Show en Gamescom tendrá lugar el 23 de agosto y presentará más de 40 juegos en PS5, Xbox, Switch y PC. La transmisión de más de 70 minutos contará con emocionantes estrenos mundiales, el regreso de nuestro VR Showcase y una sección Ones to Play dedicada a juegos con demostraciones jugables (gameplays).



Paulatinamente, el Futue Games Show va tomando cada vez más relevancia en eventos tan destacados como lo es la gamescom y ahora, con invitados tan especiales como Troy Baker (la voz de Joel en The Last of Us) y Erika Ishii (la voz de Valkyrie en Apex Legends), buscan atraer a más gente.

Baker e Ishii te guiarán a través de todos los anuncios del programa, que tendrá lugar el miércoles 23 de agosto a las 11:00 PT / 14:00 ET / 19:00 BST / 20:00 CEST. Puedes verlo en YouTube , Twitch , Steam , Twitter , Facebook , TikTok y aquí en GamesRadar+ .

Verás más de 50 juegos de editores y desarrolladores, incluidos Frontier Developments, Raw Fury, Thunderful Games, Nacon y Crunching Koalas. Se mostrarán ocho estrenos mundiales junto con tráileres exclusivos.

Baker, quien interpreta a Joel en The Last of Us, Higgs en Death Stranding, y que además aparecerá en el próximo juego de rol musical Stray Gods, junto con el thriller de ciencia ficción Fort Solis, dice estar: "Muy emocionado de presentar el Future Games Show en gamescom ¡El 23 de agosto con Erika Ishii! Te traeremos las últimas noticias sobre videojuegos, tráilers y algunas exclusivas mundiales súper candentes. Así que, si quieres saber qué es lo próximo en el mundo de los videojuegos, ¡asegúrate de unirte a nosotros!

Ishii, más conocida por dar voz a Valkyrie en Apex Legends y que también prestó su talento vocal a personajes en Destiny 2 y Deathloop, dice sentirse: "Encantada de presentar el Future Games Show en gamescom el 23 de agosto con Troy Baker. Estamos presentando algunos de los juegos nuevos más populares que llegarán pronto a PS, Xbox, Switch, PC y VR. ¡Únete a nosotros!".