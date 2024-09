Tendremos mañana 24 de septiembre, nueva edición de State of Play de PlayStation

Sony ha confirmado que la próxima presentación State of Play tendrá lugar mañana, martes 24 de septiembre, y ofrecerá "noticias y actualizaciones sobre más de 20 próximos juegos de PS5 y PS VR2 de estudios de todo el mundo".

El anuncio, que se hizo en X/Twitter , fue acompañado por una nueva publicación en el blog de PlayStation que también confirma que será un y será un programa de "más de 30 minutos". Más allá de lo anterior, ambos son bastante concisos en cuanto a información real sobre qué esperar, aunque sabemos que puedes sintonizar mañana, 24 de septiembre, a las 3 p. m. PDT/6 p. m. EDT/11 p. m. BST para ver el programa. También confirma que podrás ver la transmisión a través del canal de YouTube de PlayStation , así como en Twitch.

Con el anuncio de PlayStation 5 Pro en nuestro haber ( pedidos anticipados de PS5 Pro también comienzan esta semana, recuerden), este State of Play seguramente debe ser sobre los juegos y lo que Sony tiene planeado para el próximo año.

Todavía estamos esperando y deseando actualizaciones sobre el DLC largamente rumoreado de Marvel's Spider-Man 2, alguna noticia sobre Marvel 's Wolverine de Insomniac Games y más detalles sobre el próximo juego de Hideo Kojima, Death Stranding 2: On the Beach, por ejemplo.

Los fanáticos también han estado ansiosos por obtener más información sobre qué diablos está haciendo Naughty Dog después de que The Last of Us Part II Remastered salió a principios de este año, y en qué podría estar trabajando Suckerpunch: ¿detalles de Ghost of Tsushima 2 esta semana, alguien?

De hecho, hay una gran cantidad de información sobre juegos de gran éxito y estudios de alto perfil sobre los que queremos saber más, pero tendremos que esperar y ver.

Con el 30.° aniversario de PlayStation también en el horizonte, es posible que veamos más información sobre esas celebraciones, más allá del hardware de edición limitada y los productos coleccionables ya anunciados.