Reportan que TLOU Online estuvo en desarrollo durante 4 años y cientos de personas trabajando en él, antes de su cancelación

Según informes, el mulitplayer cancelado de The Last of Us, desarrollado por Naughty Dog, estaba en una etapa avanzada de desarrollo antes de ser cancelado, una decisión que supuestamente causó revuelo en Sony.

Eso es según el periodista de Bloomberg, Jason Schreier, quien compartió algunas ideas sobre el proyecto descartado en el podcast Friends Per Second (a través de GamesRadar). Si bien al principio habló sobre los recientes despidos de Bungie , así como sobre las preocupaciones sobre el próximo shooter de extracción Marathon del estudio Destiny 2, Schreier pronto pasó a hablar sobre los juegos de servicio en vivo actuales de Sony, como Concord.

El periodista calificó la estrategia de Sony de impulsar los juegos de servicios en vivo como "perseguir tendencias al extremo" y "atroz", especialmente cuando se observan los juegos en línea que han "movido desde los estudios para un solo jugador".



Schreier afirmó que el juego en línea Horizon Zero Dawn, que se anunció en 2022, "todavía está en desarrollo", pero no sabe si algún día saldrá. Reconoció que hay casos raros en los que los juegos de servicio online pueden tener éxito, como Helldivers 2.

Sobre el tema de The Last of Us Online, Schreier dijo que estaba "en desarrollo durante algo así como cuatro años con un equipo de cientos de personas", antes de que fuera cancelado en diciembre pasado .

"Es una propuesta costosa para algo que fue un fracaso", añadió. "Y ese proyecto, que se canceló, no fue un esfuerzo infructuoso. Hubo algunas cabezas rodando en Sony como resultado de eso".

Cuando Naughty Dog compartió el anuncio, dijo que descartó el proyecto porque no quería "convertirse únicamente en un estudio de juegos de servicio en vivo" y que, de lo contrario, tendría que poner todos los recursos en proyectos multijugador.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Entonces, teníamos dos caminos por delante: convertirnos en un estudio de juegos de servicio exclusivamente en vivo o continuar enfocándonos en los juegos narrativos para un solo jugador que han definido la herencia de Naughty Dog", dijo el desarrollador en ese momento.

Schreier agregó que pensaba que la decisión de Naughty Dog de cancelar The Last of Us Online era la decisión correcta, ya que no estaría en deuda con los juegos de servicio en vivo como otros estudios.