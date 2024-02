Preview Princess Peach: Showtime - Es hora de que Peach tome el escenario

Princesa Peach: Shwotime! se perfila como uno de los juegos de Nintendo más accesibles de esta generación de consolas. Un lindo y colorido título de acción y aventuras que se lanza exclusivamente para Nintendo Switch, protagonizado por la realeza del mismo nombre en su primer juego en solitario en la plataforma.

Como Mario y Luigi no están a la vista, parece que algo de inspiración se ha extraído del papel más asertivo de Peach en The Super Mario Bros. Movie. A pesar de centrarse en un conjunto de trajes de teatro mágicos que introducen mecánicas variadas, un esquema de control simple de dos botones lo convierte en un punto de entrada perfecto para jugadores más ocasionales o fanáticos más jóvenes de la película que desean una forma menos exigente de jugar como su personaje favorito.

Recientemente probamos el juego y quedamos gratamente sorprendidos por la encantadora dirección de arte y lo distinta que se siente esta aventura en comparación con la serie más amplia de Super Mario.

Dulce y amargo

(Image credit: Nintendo)

Madame Grape y Sour Bunch se han apoderado del Sparkle Theatre, corrompiendo las obras y atrapando en su interior a sus desafortunados residentes, los Theets. Depende de la princesa Peach y de la mística guardiana del teatro, Stella, salvar el día. Esta sencilla historia se transmite a través de escenas animadas acompañadas de diálogos de texto que, a pesar de que todo parece adecuadamente atractivo, decepcionantemente carece de narrador.

Es una omisión menor en lo que es un título derivado realista de menor escala, pero parece estar en desacuerdo con el claro interés de atraer a un grupo demográfico más joven que podría querer algo más digerible. Sin embargo, la introducción es efectiva y pasa rápidamente al pequeño mundo central del vestíbulo del teatro, donde puedes pasear y charlar con algunos Theets ambulantes. Uno de ellos ofrece un elemento opcional que le otorga a Peach tres vidas adicionales, integrando inteligentemente un modo de dificultad más indulgente para aquellos que lo necesiten.

(Image credit: Nintendo)

Cada nivel tiene lugar dentro de una de las obras distorsionadas donde la Princesa Peach asume el papel protagonista. El vestíbulo está flanqueado por cuatro grandes puertas, cada una de las cuales conduce a un nuevo escenario. Más pisos del teatro estarán disponibles a medida que avances. Si bien tienes cierta libertad para abordar los niveles en el orden que desees, tu primer destino debería ser la historia del espadachín de inspiración medieval, ya que presenta todas las mecánicas principales de una manera muy clara.

Al comienzo del nivel, Peach recibe una cinta mágica que puede usarse para derrotar oleadas minions Sour Bunch y ayudar a inspirar a Theets abatidos. El llamado poder 'Sparkle' de esta cinta es tu forma principal de interactuar con el mundo, revelando monedas ocultas y activando objetos clave que son necesarios para abrir el camino hacia el progreso.

Los entornos son notablemente simplistas y lineales, presentados desde una perspectiva lateral similar a la de Yoshi's Crafted World pero con una pequeña cantidad de libertad adicional para poder caminar hacia y desde la cámara.

Cada sección que jugamos contenía un lugar de plataformas aquí y allá, pero nunca fue el foco principal. El ritmo es bastante vulgar en general, una desviación muy clara de la acción grandilocuente y abrumadora del reciente Super Mario Bros. Wonder, que podría ser una decepción para los jugadores más incondicionales, pero resultó ser una experiencia bastante relajante.

A tomar el escenario

(Image credit: Nintendo)

Mientras comienzas cada etapa equipado solo con tu cinta, eventualmente te pones un disfraz que otorga algunas habilidades nuevas. En las secciones que jugamos, cada disfraz estaba restringido a un nivel específico y solo se podía obtener en un punto determinado. A pesar de estas limitaciones, es aquí donde Princess Peach: Showtime! es realmente más prometedor, ya que se transforma en una serie de desafíos únicos en los que debes aprovechar al máximo los poderes de cada disfraz.

Como la Swordfighter Peach, más centrada en el combate, te defiendes elegantemente de los enemigos con un estoque mientras esquivas los ataques entrantes en paradas en cámara lenta. Enfrentarse cara a cara con poderosos minijefes es una desviación entretenida del tipo de desafíos que podrías esperar de un spin-off de Super Mario. Del mismo modo, en otra etapa asumes el atuendo de Ninja Peach, que te permite escabullirte entre los guardias que patrullan, esconderte en la hierba alta, disfrazarte contra superficies planas, saltar paredes y respirar bajo el agua con una tubería de bambú.

(Image credit: Nintendo)

Nuestro favorito, el conjunto Patissiere Peach, da un vuelco a las cosas y se centra en una selección de encantadores minijuegos de decoración de pasteles que se sentirían como en casa en Mario Party. Luego, está Cowgirl Peach, que tiene un práctico lazo que puede interceptar proyectiles entrantes y la capacidad de montar un caballo que se mueve rápidamente. Aquí hay una cantidad prometedora de variedad, y cada nuevo disfraz se siente realmente diferente del anterior.

Todos los disfraces en sí son visualmente atractivos, con diseños de personalidad únicos. Lo mismo puede decirse de las animaciones de cada nueva acción, que son ingeniosas y, a menudo, bastante divertidas. Incluso si ninguno de los encuentros es particularmente desafiante para los jugadores más experimentados, todavía hay mucho que amar por lo bien que está presentado todo. Todo esto también está respaldado por una excelente dirección visual. La estética teatral es sublime, con pequeños detalles adorables como la iluminación del escenario o cables visibles que sostienen elementos de escenografía de cartón que ayudan a vender el efecto.

Estos niveles también albergan un puñado de estrellas coleccionables ocultas. Si bien pudimos encontrarlos casi todos en el primer intento, algunos siguieron siendo esquivos, lo que nos dio algún incentivo para volver a jugar.

La única preocupación seria es el rendimiento técnico general del juego. Si bien puede haber sido el resultado de una compilación inicial, decepcionó mucho ver que la velocidad de fotogramas sufría visiblemente en algunos de los momentos más intensos. Los tiempos de carga también fueron bastante largos, tomando en promedio más de 30 segundos para cargar cada nueva etapa, y a menudo había bordes irregulares desagradables alrededor de los objetos y modelos de personajes que daban a algunas escenas un aspecto bastante sin pulir.

Esto nos pareció especialmente desconcertante dado el rendimiento casi impecable de títulos de Nintendo Switch mucho más ambiciosos como Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y esperamos que estos problemas se solucionen a tiempo para el lanzamiento completo.

De lo contrario, aunque la naturaleza más simplista del juego ciertamente no será para todos, ¡casi todo lo que vimos de Princess Peach: Showtime! fue alentador. Es muy posible que el escenario esté preparado para un título impresionante para todas las edades y estamos deseando que se levante el telón cuando el juego se lance el 22 de marzo de 2024.