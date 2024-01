Nuevo tráiler de historia de Final Fantasy 7 Rebirth muestra la icónica escena de Nibelheim

El último tráiler de Final Fantasy 7 Rebirth ya está aquí, y aunque es relativamente corto, es un minuto lleno de bondades que seguramente entusiasmarán a los fanáticos.

En particular, al cargar el tráiler, los fanáticos son inmediatamente recibidos con su último vistazo de la icónica escena del incidente de Nibelheim. Sin entrar en grandes spoilers para aquellos que no han jugado el Final Fantasy 7 original, este es el origen del momento legendario en el que se ve a Sephiroth rodeado de llamas, después de haber realizado un acto extremadamente villano que moldeó las vidas de varios de los héroes principales del juego. Incluso si no has jugado ningún juego de Final Fantasy antes, es muy probable que hayas visto este momento: es la mismo escena a la que se hace referencia en las animaciones de victoria de Super Smash Bros. Ultimate de Sephiroth.

Si bien aquellos que jugaron Final Fantasy 7 Remake ya vieron este momento como un adelanto en un flashback, no es exactamente lo mismo, por lo que será interesante ver cómo se desarrolla en Rebirth. Puedes echar un vistazo al el tráiler a continuación.

Mientras Rebirth es la segunda parte del Final Fantasy 7 Remake<planeado. En la trilogía, no todo es exactamente igual que en el juego de rol de 1997. Por ejemplo, la presencia de Zack Fair es todo un misterio: el codirector Naoki Hamaguchi se burló anteriormente de que "elementos nuevos" como Zack pueden dar "a los jugadores la sensación de que, basándose en ellos, quizás el final va a ser diferente”.

Zack también servirá como una forma para que los jugadores "profundicen su comprensión del mundo de Final Fantasy 7". El trabajo no ha sido revelado. De manera similar, Hamaguchi también reveló el año pasado que hacer que Sephiroth fuera jugable era "la mejor manera de permitir al jugador entender su punto de vista".

De todos modos, no hay que esperar mucho para ver cómo se desarrollará todo, ya que Final Fantasy 7 Rebirth está listo para lanzarse el 29 de febrero, exclusivamente en PlayStation 5.