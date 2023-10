Reseña Super Mario Bros. Wonder - ¡Alegría, pura alegría y diversión!

Review info: Plataforma en que se reseñó: Nintendo Switch Disponible para: Nintendo Switch Fecha de lanzamiento: 20 de octubre de 2023

Jugar Super Mario Bros. Wonder nos recordó de qué se tratan los videojuegos: diversión. El último juego de plataformas de desplazamiento lateral de Nintendo ha perfeccionado y desarrollado las entregas 2D de Mario anteriores, agregando una avalancha de ideas originales y creativas que nunca parecen viejas, un montón de secretos por descubrir, imágenes que resaltan y pequeños detalles que son genuinos.

De principio a fin, Super Mario Bros. Wonder es una delicia. Con este nuevo lanzamiento de Nintendo Switch , los desarrolladores han tenido más creatividad que nunca a la hora de darle vida a los numerosos niveles que Mario y sus amigos deben atravesar, gracias a la inclusión de los Wonder Effects. Estos son eventos extraños y maravillosos que se desencadenan al encontrar una Wonder Flower en un campo y que pueden alterar la forma en que se juega un nivel y hacer de cada uno una experiencia verdaderamente memorable.

Algunos Wonder Effects ofrecen una cantidad adicional de desafío, otros son un espectáculo visual digno de contemplar y otros existen aparentemente con el único propósito de hacer sonreír a los jugadores. Por supuesto, descubrirlos de primera mano es gran parte de la diversión, por lo que no entraremos en detalles en ese aspecto.

La mejor parte: (Image credit: Nintendo / Future) Después de creer que habíamos terminado el juego, volvimos a visitar uno de los mundos y encontramos un área oculta que nos habíamos perdido por completo la primera vez y tuvimos la emocionante comprensión de que teníamos mucho más para explorar.

Más intrínseco aún es el encanto general de Wonder, que va mucho más allá de su brillante y colorida capa de pintura. Todos y todo es muy expresivo: los gorros de los personajes casi salen volando de sus cabezas cuando caen en picada por los huecos, su mirada se vuelve más determinada a medida que pasan de un paseo suave a una carrera más rápida, y los Goombas miran hacia arriba con miedo cuando te ven y que estás a punto de aterrizar sobre sus cabezas. Ciertos detalles también están ocultos en la música y los efectos de sonido del juego: los golpes de suelo están precedidos por redobles de tambores y las pistas de fondo tienen un tono más bajo cuando alguien se transforma en su fornida forma de elefante usando elpoder del Elefante. Hay demasiado para enumerarlo aquí, pero todas estas cosas contribuyen a que Wonder se sienta como el juego de Mario 2D más animado hasta la fecha: se siente como entrar en una versión de desplazamiento lateral de The Super Mario Bros. Movie.

Medalla de honor

(Image credit: Nintendo / Future)

Super Mario Bros. Wonder no depende únicamente de los Wonder Effects para darle vida a su experiencia de plataformas: la adición de insignias es una gran ventaja para la rejugabilidad, la accesibilidad y la adaptación a diferentes estilos de juego. Hay mucho por desbloquear a lo largo del juego y están divididos en tres categorías (Action, Boost y Expert) y se puede equipar uno a la vez.

Las Boost Badges incluyen las insignias Auto Super Mushroom y Safety Bounce, la primera de las cuales transforma a los personajes en sus formas 'Super' más grandes al comienzo de cada nivel (o cada vez que reaparecen), mientras que la segunda evita que mueran al caer en pozos o en lava. En otros lugares, existen insignias de expertos como Jet Run (que obliga a los jugadores a avanzar sin detenerse) e Invisibilidad (nunca adivinarás lo que hace) para proporcionar un desafío adicional para cualquiera que se atreva a enfrentarlas.

Las Action Badges, como las autoexplicativas insignias de salto alto en cuclillas y gorra de paracaídas, brindan a los jugadores nuevas opciones de movimiento que pueden utilizar en cualquier momento, brindando a Mario y sus amigos nuevas formas de correr, saltar y volar. Si bien no se requiere que ninguno acceda a áreas en ninguno de los niveles "normales", pueden facilitar ciertas maniobras y es fantástico explorar etapas de diferentes maneras usando habilidades alternativas. La sensación es casi similar a jugar títulos de Mario en 3D como Odyssey, en el que los jugadores talentosos pueden hacer parkour y catapultarse prácticamente a donde quieran con suficiente práctica.

Imaginamos que experimentar con Action Badges será popular en la comunidad de los speedrunners, aunque vale la pena señalar que el salto doble y triple, anteriormente incluido en juegos anteriores de Mario como movimientos especiales integrados, no están presentes en Wonder. Es una lástima, ya que poder combinar estos saltos especiales con insignias de acción habría agregado aún más posibilidades para una acción fluida.

Incluye todo lo bueno, todo lo necesario

(Image credit: Nintendo / Future)

Incluso si no te molesta demasiado mezclar y combinar las insignias que usas durante la mayor parte del juego, los niveles de Badge Challenge brindan una salida breve pero agradable para probar tus habilidades y aprender las peculiaridades de cada habilidad en etapas diseñadas específicamente para hacer uso de ellas. Estos niveles, junto con el pequeño 'Break Time!' Las etapas (en una de las cuales, por ejemplo, debes eliminar algunas plantas piraña en bloques de notas musicales, antes de tocar una melodía nostálgica de Mario dividen muy bien las etapas regulares más largas y ayudan a agregar aún más variedad a la amplia gama de acción de Wonder.

Si bien algunas etapas se desbloquean de manera lineal, se puede acceder a muchas en cualquier orden en las secciones libres. Esto no solo es brillante por la simple cuestión de poder elegir en qué secuencia jugarlos (lo cual es un alivio, ya que algunos son realmente difíciles), sino que estas partes del mapa pueden albergar áreas y niveles secretos, lo que anima a los jugadores. para investigar hasta el último centímetro del supramundo. Los secretos también existen dentro de los cursos: se pueden encontrar salidas y caminos alternativos en varios niveles, lo que significa que hay una gran rejugabilidad para cualquiera que quiera descubrirlo todo.

En caso de que no haya quedado muy claro, nos encantó Super Mario Bros. Wonder. No sólo se siente de todo corazón como un renacimiento innovador para Mario 2D, sino que no se puede subestimar lo bien pulido que está. Además de las sutilezas adorables y divertidas que pueblan cada píxel y exudan personalidad, los controles responden, todo funciona sin problemas incluso cuando la acción se vuelve caótica y, mientras jugaba, no encontré ningún error ni falla técnica. Aunque no es una necesidad absoluta para disfrutar, Wonder se ve impresionante en el Nintendo Switch OLED, con la pantalla de la consola adecuada para resaltar los colores vivos.

Si bien hemos completado literalmente todo lo que el juego tiene para ofrecer, no podemos dejar de pensar en Super Mario Bros. Wonder. Es imposible imaginar que sea algo más que un título imprescindible para cualquier propietario de Nintendo Switch, especialmente para cualquiera que se cansó de la repetitiva serie 2D New Super Mario Bros. Si te gusta sentirte feliz, te encantará Super Mario Bros. Wonder.

Funciones de accesibilidad

(Image credit: Nintendo / Future)

Super Mario Bros. Wonder ofrece muchas funciones para una experiencia más accesible. Los controles se pueden ajustar, lo que permite a los jugadores intercambiar los botones utilizados para saltar y correr, y la vibración del controlador se puede fortalecer o debilitar.

De los 12 personajes jugables, Nabbit y los Yoshis son inmunes al daño, lo que significa que cualquiera puede cambiar a ellos si tiene problemas con un nivel. Sin embargo, se siente desafortunado que esta inmunidad al daño no pueda aplicarse a todos los personajes, o eliminarse de Yoshi y Nabbit si los fanáticos de los personajes quieren jugar sin la característica adicional.

Las Boost Badges antes mencionadas, como la insignia Auto Super Mushroom y la insignia Safety Bounce, también son muy útiles para brindar apoyo a los jugadores cuando lo necesiten. Sin embargo, vale la pena señalar que las insignias deben desbloquearse, por lo que no todas están disponibles desde el comienzo del juego.

En otros lugares, Talking Flowers puede hablar en 15 idiomas diferentes y sus diálogos se subtitulan automáticamente; se pueden ajustar para que hablen sin subtítulos o simplemente a través del texto del juego.

¿Cómo lo reseñamos?

Pasamos alrededor de 27 horas jugando Super Mario Bros. Wonder hasta completarlo al 100%. Nos tomó aproximadamente 17 horas terminar la historia principal, pero podrías hacerlo más rápido si los jugadores se concentraran menos en encontrar todos los coleccionables y niveles ocultos. Jugamos en un modelo OLED de Nintendo Switch, en una combinación de modo portátil y TV.