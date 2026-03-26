<a id="elk-d706eea2-d828-4678-a504-9515f8fd31fa"></a><h2 id="es-hora-de-ponerse-a-jugar-con-xbox-2">&iexcl;Es hora de ponerse a jugar con Xbox!</h2><figure class="van-image-figure inline-layout" data-bordeaux-image-check id="d42c0827-287b-4d19-915e-a6437bd10869"><div class="image-full-width-wrapper"><div class="image-widthsetter" style="max-width:2000px;"><p class="vanilla-image-block" style="padding-top:56.25%;"><img id="LXuWDcvkMqErdEcQC8qvEb" name="Xbox" alt="Xbox" src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/LXuWDcvkMqErdEcQC8qvEb.jpg" mos="" align="middle" fullscreen="" width="2000" height="1125" attribution="" endorsement="" class="inline"></p></div></div><figcaption itemprop="caption description" class=" inline-layout"><span class="credit" itemprop="copyrightHolder">(Image credit: Xbox)</span></figcaption></figure><p id="6ed84e79-d7ba-469f-b95b-203c9402b011">Hola y bienvenidos a nuestra cobertura en vivo del evento Xbox Preview de hoy.</p><p>Soy Rob, editor jefe de TechRadar Gaming, y junto con mi colega Dash, les ofreceremos toda la informaci&oacute;n clave, los detalles y los preparativos del evento de hoy, as&iacute; como las reacciones y la cobertura en directo una vez que comience.</p><p>Hablando de eso, solo faltan 30 minutos para que comience, &iexcl;as&iacute; que vale la pena empezar a prepararse!</p><div id="mid-article-leaderboard" class="ad-unit sm:hidden block" style="height: 140px; margin: 10px 0;"></div>