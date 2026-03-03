Todo lo anunciado en el Nintendo Indie World: todas las novedades sobre juegos para Switch y Switch 2

Refresh

¡Hola a todos y bienvenidos al inicio de mi cobertura del Nintendo Indie World Showcase! Estaré con ustedes a medida que se acerque el evento y compartiré un flujo constante de anuncios y mis opiniones sobre ellos a medida que se vayan dando a conocer.

¡A solo 50 minutos! (Image credit: Team Cherry) Solo quedan 50 minutos para que comience el Indie World Showcase. La transmisión se encuentra actualmente en una sala de espera en YouTube, lo que te permite sintonizarla y asegurarte de estar ahí en el momento en que comience.

¿Cuánto dura el Indie World Showcase de hoy? Nintendo ya ha confirmado que el Indie World Showcase de hoy tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Es más o menos la misma duración que los programas anteriores, y, basándonos en esos eventos, es probable que se muestren unos 16 o 17 juegos en total.

¿Qué tipo de juegos puedo esperar? (Image credit: Kenny Sun) Las Indie World Showcases, como su nombre indica, están dedicadas a los juegos independientes, es decir, títulos de equipos más pequeños que quizá no aparezcan en una Nintendo Direct habitual. Esto significa que aquí no verás grandes franquicias de Nintendo como Super Mario. Se trata de títulos de terceros que, por lo general, tienen un alcance bastante reducido. A continuación te mostramos algunos ejemplos de títulos que aparecieron en anteriores Indie World Showcases para que te hagas una idea aproximada del tipo de cosas que puedes esperar: Ball x Pit

Mina The Hollower

Little Kitty, Big City

UFO 50

Tiny Bookshop

Caves of Qud

Hoy es un aniversario importante. (Image credit: Shutterstock/Wachiwit) Dejando a un lado por un momento la cobertura de Nintendo Indie World, ¿recuerdas que hoy es un aniversario importante? Han pasado nueve años desde el lanzamiento de la Nintendo Switch original. Sí, has leído bien, ¡han pasado nueve años! La consola salió al mercado el 3 de marzo de 2017.

¡Quedan menos de diez minutos, amigos! Si no pueden seguir la transmisión en vivo, pueden mantenerse al tanto de los anuncios en formato de texto aquí.

(Image credit: Nintendo) La presentación de Nintendo Indie World está por comenzar oficialmente. Aquí vamos...

(Image credit: Nintendo) Aquí está nuestro primer anuncio, un juego inspirado en el anime, por lo que parece. Parece que conduces un autobús por entornos futuristas, haciendo trucos y piruetas.

¡Era Denshattack! Saldrá a la venta en junio para Switch 2.

(Image credit: Nintendo) ¡Qué perro tan bonito en la pantalla! Parece que es para un juego llamado My Little Puppy. Muy apropiado.

(Image credit: Nintendo) ¿Parece un juego de aventuras cursi ambientado en el paraíso de los perros? Veo algo de parkour, muchas carreras adorables e incluso algunos enemigos que hay que esquivar. Sale a la venta el 29 de mayo.

(Image credit: Nintendo) Heave Ho 2, la secuela de (lo has adivinado) Heave Ho. Es un bonito juego de puzles en el que tú y otros jugadores os balanceáis para atravesar entornos únicos. Es el primer juego de la franquicia que admite el modo multijugador en línea y saldrá a la venta para Switch y Switch 2 este verano.

(Image credit: Nintendo) Moonlighter 2: The Endless Vault ya está en pantalla. Es un pequeño juego de mazmorras que combina la búsqueda de recursos, el combate hack and slash y la gestión de tiendas. Es un lanzamiento para Switch 2 que llegará en 2026.

(Image credit: Nintendo) Este juego tiene una estética de madera realmente bonita: Woodo. Construyes pequeñas esculturas de madera en bonitos dioramas. Los gráficos son muy bonitos y será compatible con los controles del mouse en Switch 2. También saldrá a la venta para Switch cuando se lance en verano. (Image credit: Nintendo)

(Image credit: Nintendo) Ahora estamos en Minishoot Adventure, un juego de disparos espaciales con vista aérea en el que pilotas una pequeña nave. ¡Saldrá hoy mismo para Switch 2 y Switch!

(Image credit: Nintendo) Un estilo artístico familiar aquí, con el anuncio de la versión para Switch 2 de The Midnight Walk. Estará disponible el 26 de marzo.

(Image credit: Nintendo) Rotwood, un juego de desplazamiento lateral del equipo creador de Don't Starve, se está mostrando ahora mismo. Tiene muy buena pinta, con unos gráficos dibujados a mano realmente nítidos. Cuenta con botines, habilidades, grandes jefes y todo lo que se puede esperar de este género. ¡También hay modo cooperativo para hasta tres jugadores! Se lanzará hoy mismo en exclusiva para consolas.

(Image credit: Nintendo) El próximo juego tiene una pinta estupenda, con un aire muy parecido al de Life is Strange.

(Image credit: Nintendo) Se llama Mixtape y saldrá a la venta para Switch 2 el 7 de mayo.

Ya debemos estar llegando al final, solo quedan unos cuantos anuncios más...

(Image credit: Nintendo) Blighted, un nuevo juego de los desarrolladores de Guacamelee! Se lanzará para Switch 2 en otoño.

(Image credit: Nintendo) Deadzone: Rogue, un shooter de ciencia ficción. Este nombre me suena, ya que el juego ya está disponible para PC. Es un shooter roguelike en el que te abres camino a tiros por una estación espacial mortal, desbloqueando ventajas y armas. Será compatible con el modo ratón en Switch 2, lo cual es sin duda una buena noticia. Saldrá a la venta el 17 de marzo de 2026.

It's time for a montage... Here's what's being shown: (Image credit: Nintendo) Grave Seasons

Unrailed 2: Back on Track

Toem 2

inKONBINI: One Store. Many Stories.

Outbound

Ratatan (Image credit: Nintendo)

(Image credit: Nintendo) ¡Estamos terminando con un último juego, una adaptación de Blue Prince! Es un juego excelente, así que me alegra que por fin llegue a Switch 2. ¡Es compatible con el control del ratón y estará disponible a lo largo del día de hoy!