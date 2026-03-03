Todo lo anunciado en el Nintendo Indie World: todas las novedades sobre juegos para Switch y Switch 2
Todo lo que se muestra en la transmisión
La última Nintendo Indie World Showcase ha terminado, ofreciéndonos unos 15 minutos de noticias y anuncios relacionados con los próximos juegos independientes para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.
Como su nombre indica, se trataba de una presentación centrada en títulos de terceros creados por equipos más pequeños, con una mezcla de nuevos anuncios y adaptaciones de grandes éxitos como Blue Prince.
Sigue leyendo para conocer todos los detalles de lo que se ha anunciado.
Como editor de videojuegos de TechRadar, mi trabajo consiste en estar al tanto de los próximos lanzamientos de videojuegos. He cubierto en directo innumerables eventos de Nintendo, desde la presentación de Switch 2 hasta Directs, Partner Directs e Indie World Showcases como este. También soy un jugador dedicado de Switch y Switch 2, y he pasado un total de más de mil horas jugando en las dos consolas.
Todo lo anunciado en Nintendo Indie World de marzo de 2026
- Denshattack: sale a la venta el 17 de junio para Nintendo Switch 2. ¡Demostración disponible hoy mismo!
- My Little Puppy: sale a la venta el 29 de mayo para Nintendo Switch.
- Heave Ho 2: sale a la venta este verano para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.
- Moonlighter 2: The Endless Vault: sale a la venta en 2026 para Nintendo Switch 2.
- Woodo: sale a la venta este verano para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.
- Minishoot' Adventures: sale hoy, para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.
- The Midnight Walk: sale el 26 de marzo para Nintendo Switch 2.
- Rotwood: sale hoy como exclusivo para la consola Nintendo Switch 2.
- Mixtape: sale el 7 de mayo para Nintendo Switch 2.
- Blighted: sale en otoño de 2026 para Nintendo Switch 2.
- Deadzone: Rogue: se lanza el 17 de marzo para Nintendo Switch 2.
- Grave Seasons: llega este verano para Nintendo Switch.
- Unrailed 2: Back on Track: se lanza en mayo para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, con una demo disponible hoy.
- Toem 2: se lanza en verano para Nintendo Switch.
- inKONBINI: One Store. Many Stories: se lanza el 30 de abril para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.
- Outbound: sale a la venta el 23 de abril para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.
- Ratatan: sale a la venta el 16 de julio para Nintendo Switch 2.
- Blue Prince: se lanza hoy mismo para Nintendo Switch 2.
¿Cuándo fue el Nintendo Indie World de marzo de 2026?
La presentación más reciente del Indie World tuvo lugar el 3 de marzo de 2026, a las 9:00 a. m. ET / 6:00 a. m. PT / 2:00 p. m. GMT.
Duró aproximadamente 15 minutos.
Dónde ver Nintendo Indie World
Al igual que en anteriores eventos retransmitidos en directo, se pudo ver la presentación de Indie World a través de la página oficial: Nintendo of America en YouTube.
¿Cuánto dura el Indie World Showcase de hoy?
Nintendo ya ha confirmado que el Indie World Showcase de hoy tendrá una duración aproximada de 15 minutos.
Es más o menos la misma duración que los programas anteriores, y, basándonos en esos eventos, es probable que se muestren unos 16 o 17 juegos en total.
¿Qué tipo de juegos puedo esperar?
Las Indie World Showcases, como su nombre indica, están dedicadas a los juegos independientes, es decir, títulos de equipos más pequeños que quizá no aparezcan en una Nintendo Direct habitual.
Esto significa que aquí no verás grandes franquicias de Nintendo como Super Mario. Se trata de títulos de terceros que, por lo general, tienen un alcance bastante reducido.
A continuación te mostramos algunos ejemplos de títulos que aparecieron en anteriores Indie World Showcases para que te hagas una idea aproximada del tipo de cosas que puedes esperar:
- Ball x Pit
- Mina The Hollower
- Little Kitty, Big City
- UFO 50
- Tiny Bookshop
- Caves of Qud
Hoy es un aniversario importante.
Dejando a un lado por un momento la cobertura de Nintendo Indie World, ¿recuerdas que hoy es un aniversario importante?
Han pasado nueve años desde el lanzamiento de la Nintendo Switch original. Sí, has leído bien, ¡han pasado nueve años!
La consola salió al mercado el 3 de marzo de 2017.
Aquí está nuestro primer anuncio, un juego inspirado en el anime, por lo que parece.
Parece que conduces un autobús por entornos futuristas, haciendo trucos y piruetas.
¡Era Denshattack! Saldrá a la venta en junio para Switch 2.
¡Qué perro tan bonito en la pantalla! Parece que es para un juego llamado My Little Puppy. Muy apropiado.
¿Parece un juego de aventuras cursi ambientado en el paraíso de los perros? Veo algo de parkour, muchas carreras adorables e incluso algunos enemigos que hay que esquivar.
Sale a la venta el 29 de mayo.
Heave Ho 2, la secuela de (lo has adivinado) Heave Ho.
Es un bonito juego de puzles en el que tú y otros jugadores os balanceáis para atravesar entornos únicos.
Es el primer juego de la franquicia que admite el modo multijugador en línea y saldrá a la venta para Switch y Switch 2 este verano.
Moonlighter 2: The Endless Vault ya está en pantalla. Es un pequeño juego de mazmorras que combina la búsqueda de recursos, el combate hack and slash y la gestión de tiendas.
Es un lanzamiento para Switch 2 que llegará en 2026.
Este juego tiene una estética de madera realmente bonita: Woodo.
Construyes pequeñas esculturas de madera en bonitos dioramas. Los gráficos son muy bonitos y será compatible con los controles del mouse en Switch 2. También saldrá a la venta para Switch cuando se lance en verano.
Ahora estamos en Minishoot Adventure, un juego de disparos espaciales con vista aérea en el que pilotas una pequeña nave.
¡Saldrá hoy mismo para Switch 2 y Switch!
Un estilo artístico familiar aquí, con el anuncio de la versión para Switch 2 de The Midnight Walk.
Estará disponible el 26 de marzo.
Rotwood, un juego de desplazamiento lateral del equipo creador de Don't Starve, se está mostrando ahora mismo.
Tiene muy buena pinta, con unos gráficos dibujados a mano realmente nítidos. Cuenta con botines, habilidades, grandes jefes y todo lo que se puede esperar de este género.
¡También hay modo cooperativo para hasta tres jugadores!
Se lanzará hoy mismo en exclusiva para consolas.
El próximo juego tiene una pinta estupenda, con un aire muy parecido al de Life is Strange.
Se llama Mixtape y saldrá a la venta para Switch 2 el 7 de mayo.
Ya debemos estar llegando al final, solo quedan unos cuantos anuncios más...
Blighted, un nuevo juego de los desarrolladores de Guacamelee! Se lanzará para Switch 2 en otoño.
Deadzone: Rogue, un shooter de ciencia ficción. Este nombre me suena, ya que el juego ya está disponible para PC.
Es un shooter roguelike en el que te abres camino a tiros por una estación espacial mortal, desbloqueando ventajas y armas. Será compatible con el modo ratón en Switch 2, lo cual es sin duda una buena noticia.
Saldrá a la venta el 17 de marzo de 2026.
It's time for a montage... Here's what's being shown:
- Grave Seasons
- Unrailed 2: Back on Track
- Toem 2
- inKONBINI: One Store. Many Stories.
- Outbound
- Ratatan
¡Estamos terminando con un último juego, una adaptación de Blue Prince! Es un juego excelente, así que me alegra que por fin llegue a Switch 2.
¡Es compatible con el control del ratón y estará disponible a lo largo del día de hoy!
Y eso es todo. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? ¿Hay algún anuncio que te haya emocionado?
¡Cuéntamelo en los comentarios!