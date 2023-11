El asunto de los controles de terceros de Xbox va más allá de solo impedir utilizar mandos no provenientes de la marca. Por ello, hoy queremos darle un mayor enfoque, visto desde los ojos de nuestro colaborador Like Hughes-

Parafraseando al mejor desarrollador de videojuegos de todos los tiempos, no suelo escribir sobre cómo mi discapacidad afecta a mi forma de jugar. Pero así de mal lo ha hecho Xbox".

Recientemente, las consolas Xbox han empezado a ver advertencias del apocalipsis que se avecina, o "error '0x82d60002': que los 'accesorios no autorizados' serán 'bloqueados para su uso' a partir del 12 de noviembre de 2023, con la quisquillosa justificación de que 'comprometen la experiencia de juego'. El mensaje de error también incluye "consejos" para devolver los periféricos a los minoristas y fabricantes.

¿Una restricción sin sentido impuesta por una corporación malvada con intenciones nebulosas? A mí me parece bien", dirás, pero los usuarios discapacitados (entre los que me incluyo) tienen una opinión bastante diferente, ya que afectará a varios periféricos y adaptadores de empresas como Brook Gaming, que se ha comprometido a "desarrollar una solución para mantener la funcionalidad del producto" en un post en su página web, así como el tótem de Alan Monk al neofascismo.

Los productos afectados incluyen las dos generaciones del convertidor Ras1ution y Wingman XB 2. En pocas palabras, estos productos permiten utilizar periféricos no diseñados por Xbox en sus consolas.

Opciones limitadas

Sospecho que este tipo de adaptadores se usan, en general, por comodidad: "Tengo 57 Dualshocks: ¿y si...?". O tal vez para conectar un teclado y un ratón para hacer que Widowmaker sea realmente jugable en Overwatch para consola (no he jugado desde que se hizo free-to-play, así que no escribas si la han quitado o lo que sea). Pero yo uso el Wingman XB de primera generación (que no está dando error mientras escribo) para usar un DualSense en mis consolas Xbox Series S y Xbox 360 porque los thumbsticks asimétricos son una afrenta para mis abominables manos.

A veces puede ser un poco quisquilloso: se desconecta durante sesiones largas y se niega a jugar bien con la función "Apagar mando", pero lo quiero como a un hijo, y me está dejando jugar a Rare Replay en paz. Pero en el futuro, puede que sea literalmente incapaz de usar la consola que compré.

Xbox puede enmascarar cualquier juego de ajedrez en 5D que esté jugando con tonterías sobre "la experiencia de juego", pero, con esta nueva cosa que ahora llamamos "pensamiento crítico", "alfabetización" e "investigación", tanto Windows Central como Eurogamer han llegado a la siguiente conclusión: en la búsqueda del crecimiento infinito, Xbox quiere ampliar, y ganar dinero, con el programa "Diseñado para Xbox", que actualmente incluye mandos de terceros de fabricantes como 8BitDo.

(Image credit: Microsoft)

El inminente bloqueo de los adaptadores orientados a la accesibilidad también empuja a los consumidores a comprar el Xbox Adaptive Controller, un dispositivo que, sin hardware personalizado adicional, no es más que un juego de DK Bongo. Tampoco es que vaya a emular más a Donkey Konga. No voy a pagar 100 dólares para ponerme con eso cuando un DualSense me funciona bien. Es un insulto. ¡Nos encanta la accesibilidad! Así no, Phil. Queríamos decir "dentro de los límites del ecosistema Xbox".

(No se sabe si los mandos de terceros conectados al Adaptive Controller de Xbox provocarán el error, aunque supongo que no funcionarán. No tengo uno, así que no puedo probarlo, pero me da la impresión de que a) me habría enterado de esta increíble laguna si funcionara y b) cuesta 100 dólares, cuando un adaptador Brook de una tienda local cuesta decididamente mucho menos).

Vamos, Microsoft, compromete mi experiencia de juego. ¡Convierte mi caro rectángulo en un pisapapeles! Sí, jaja, ¡sí!

Las supuestas y reales justificaciones para el bloqueo de periféricos son realmente patéticas, y ha dejado de importarme. Lo de "Oh, arrastraos ante Brook (o quien sea, hay otros fabricantes de adaptadores disponibles) para que nos reembolse el producto que hemos roto" está a la altura del "cómprate una Xbox 360 si odias el online lol" de Don Mattrick por su desprecio absoluto a los consumidores.

Reflexionando ahora, escribí gran parte de esta carta a altas horas de la noche, y contenía invectivas sobre figuras de la industria que la gente que trabaja en este sitio web conoce de verdad. Así que, para publicar esta "carta al director", tuve que preguntarme por qué estoy enfadado, y no sólo enfadarme.

El inminente bloqueo de los periféricos me ha recordado, incluso cimentado, que la industria del videojuego siente un desprecio absoluto por la gente como yo. Luke Hughes

Y sabes qué, en realidad, nadie en Xbox ha comentado todavía, pero para mí, eso es un vacío que hace una burla de Play Anywhere de Microsoft, inclusivo, Taste the Difference agenda, y eso es lo que molesta. Nadie que haya participado en la decisión parece haberse planteado qué ocurrirá realmente si hacemos esto.

Inferir malicia no es útil, pero si los usuarios discapacitados han sido deliberadamente privados de sus derechos o no por la medida es irrelevante: hemos sido privados de nuestros derechos, y puramente en la búsqueda de beneficios. Mi mente es la libertad encarnada, pero mi cuerpo es una prisión, y ya estoy bastante deprimido porque no puedo jugar al nuevo WarioWare. El inminente bloqueo de los periféricos me ha recordado, incluso cimentado, que la industria del videojuego siente un desprecio absoluto por la gente como yo.

Tengo la lista de eBay preparada y la página de cierre de cuenta marcada. Sinceramente, ponme a prueba. Literalmente, no puedo usar un mando estándar de Xbox, pero las soluciones oficiales que Xbox intenta imponerme son exageradas, y eso me coloca en una posición muy extraña para asomar la cabeza por encima del parapeto y decir: "Hola, soy una persona discapacitada que juega". Me siento extrañamente ilegítimo al respecto, y es profundamente agotador.

La verdad es que, por principio, estoy harto de que las empresas de juegos me den tanta importancia que tenga que invertir más tiempo y dinero en averiguar cómo jugar a sus productos.

Simplemente no molestarme es una opción, así que no voy de farol con lo de eBay.