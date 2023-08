Drew Holmes, co-escritor de Saints Row: The Third, se convierte en el nuevo director de la IP de Far Cry

Drew Holmes de Ubisoft, anteriormente coguionista de Saints Row: The Third y guionista principal de Far Cry 5, ha anunciado que ahora es el director de propiedad intelectual de toda la serie Far Cry .

En una publicación en su página de LinkedIn (a través de PC Gamer ), Holmes escribió: "Han sido unos meses emocionantes... ¡Estoy feliz de compartir que estoy comenzando una nueva posición como director de propiedad intelectual de FAR CRY en Ubisoft! Tenemos grandes cosas en mente".

Antes de convertirse en coguionista de Saints Row: The Third, Holmes escribió el diálogo de la misión, así como la estación de radio y el diálogo ambiental de NPC para Saints Row 2. También trabajó en BioShock Infinite y su expansión Burial at Sea .

En su anuncio de LinkedIn, vale la pena señalar que Holmes adelantó que vienen algunas "cosas importantes", que es prácticamente la única pista que Ubisoft nos ha dado sobre el futuro de la serie Far Cry . Su último lanzamiento completo llegó en forma de Far Cry 6 de 2021 . Aquí en TechRadar Gaming, Rhys Wood le dio a Far Cry 6 un cuatro de cinco en su reseña y elogió su "magnífico mundo abierto" y la introducción del "mejor villano de la serie hasta la fecha". Él escribió: “ Far Cry 6 no reinventa exactamente la rueda de la serie de larga duración. Sin embargo, lo que sí hace es presentar el ciclo de juego de mundo abierto de Far Cry de una manera más divertida y accesible que nunca”.

El editor actualmente no ha dado ninguna indicación de cuándo podemos esperar que se anuncie un nuevo juego de Far Cry, pero según su decisión de contratar a Holmes como director de propiedad intelectual de la serie, claramente está lejos de terminar con la franquicia.