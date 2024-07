Revelan primer tráiler de Takeda, personaje que llegará a Mortal Kombat 1

El éxito de Mortal Kombat 1 no ha sido quizá todo lo que se esperaba, sin embargo, eso no significa que dejarán "morir" el juego, por supuesto que no.

Sabemos del gran potencial que tiene este título y de todo lo que Ed Boon y el equipo de NetherRealm pueden lograr para lograre que Mortal Kombat 1 logre esos estándares a los que normalmente nos tiene acostumbrados y todo apunta a que vamos hacia ese destino.

Revelan gameplay tráiler de Takeda

Efectivamente, hoy a través de X, una de las redes sociales donde más activo está Ed Boon, reveló el primer gameplay tráiler de Takeda, personaje que ya vimos en Mortal Kombat X y que para Mortal Kombat 1, llegará a partir del 23 de julio y que viene siendo el último peleador de parte del primero Kombat Pack del juego.

De hecho, como también informa Insider Gaming, se espera que el próximo mes podamos ver el kameo de Ferra ya disponible.

De hecho, también para los entusiastas del torneo EVO 2024, torneo donde estará presente este videojuego, pues también se aseguró que Takeda será un personaje elegible.

Mortal Kombat 1 – Official Takeda Gameplay Trailer - YouTube Watch On