Reseña. The Crew Motorfest - Por momentos es sorprendente

The Crew Motorfest tiene muchos momentos de alegría y asombro mientras recorres un mundo abierto de Hawái. Sin embargo, la enorme variedad de eventos y la impresionante presentación se ven frenadas por una falta general de pulido, un modelo de manejo insatisfactorio y un comportamiento de la IA realmente escandaloso.

Review info Plataforma en que se reseñó: PS5

Disponible en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Fecha de lanzamiento: 14 de septiembre de 2023

The Crew Motorfest, la tercera entrega de la serie de carreras de mundo abierto de Ubisoft, difiere drásticamente de entregas anteriores. En lugar de competir en una aproximación reducida a todo Estados Unidos, Motorfest adopta un enfoque más centrado y ofrece el estado de Hawái como su nuevo patio de recreo. Es un enfoque de calidad sobre cantidad que ayuda a que el mapa de Motorfest parezca vibrante y rico en detalles.

Si a esto le sumamos una variedad verdaderamente notable de eventos, que abarcan desde autos de carreras callejeras al estilo japonés hasta caminatas en motocicleta por la naturaleza, Motorfest está realmente lleno de sorpresas. En muchos sentidos, The Crew Motorfest se acerca a ser un contendiente de Forza Horizon 5. Desafortunadamente, hay tantas pequeñas frustraciones aquí que, en última instancia, se suman para ofrecer una experiencia bastante poco pulida.

Por un lado, el modelo de manejo del juego tiene algunas peculiaridades bastante frustrantes. Cuando esto se combina con una IA que a menudo no puede decidir qué tan rápida o lenta quiere ser, la carrera resultante es insatisfactoria. También me encontré con numerosos bloqueos y errores que interrumpieron el juego durante el juego y, para colmo, The Crew Motorfest requiere una conexión en línea en todo momento. Sí, incluso cuando juegas solo.

Colinas que vale la pena recorrer

(Image credit: Ubisoft)

Pero empecemos por lo bueno; Lo que The Crew Motorfest hace excepcionalmente bien. El juego de carreras de Ubisoft refleja fielmente el de la serie Forza Horizon de Playground Games. Sin embargo, hay algunas cosas que hace Motorfest que superen al juego de carreras exclusivo de Xbox Series X |S.

Hay un gran énfasis en la variedad de eventos en The Crew Motorfest, hasta el punto de que experimentarás algo diferente en casi todas las carreras. Aquí las carreras se dividen en categorías, denominadas listas de reproducción, que ofrecen una selección de senderos para correr con una selección preestablecida de vehículos según el tema de la lista de reproducción.

Made in Japan, por ejemplo, te pondrá al volante de íconos de las carreras callejeras del país, como el Honda NSX y el Nissan Skyline GT-R, en una serie de circuitos nocturnos. Nuestra favorita, con diferencia, fue la lista de reproducción de Hawaii Scenic Tours, que presenta una serie de carreras más relajadas, incluida una que te lleva en una VW Camper para dar un tranquilo paseo al atardecer por la isla. Esta lista de reproducción en particular hizo un excelente trabajo al resaltar las magníficas imágenes de The Crew Motorfest, que realmente cobraron vida gracias al soporte HDR del juego.

Si aún no estaba claro, en cada carrera también tendrás que conducir un vehículo diferente. Este es un enfoque que disfrutamos mucho, ya que en Forza Horizon 5, a menudo nos encontrábamos quedándonos con unos pocos autos selectos que habíamos mejorado, a pesar de que ese juego te recompensaba con autos como si no hubiera un mañana. En Motorfest, podrás conducir una gran parte de su lista de más de 600 vehículos, que también incluye bicicletas, vehículos de ruedas abiertas, barcos y hasta aviones.

La mejor parte (Image credit: Ubisoft) La gran variedad de eventos de The Crew Motorfest es su mayor logro. Pasarás de competir con leyendas callejeras modificadas hasta bicicletas, corredores de ruedas abiertas y aviones, todo en menos de una hora.

La mayoría de las carreras también son bastante largas, lo que realmente aprovecha los puntos fuertes del gigantesco tamaño del mapa de The Crew Motorfest. Las carreras se realizan principalmente en el formato "ir de A a B" y suelen durar entre cinco y diez minutos. En realidad, es mucho menos complicado de lo que parece, ya que los magníficos entornos del juego proporcionan un trasfondo atractivo para correr. Especialmente porque todas las listas de reproducción presentan elementos y objetos únicos para hacerlas visualmente distintas.

Completar tres listas de reproducción desbloquea el escenario principal, que presenta tres vías de progresión para obtener recompensas adicionales. Estos te permitirán volver a visitar carreras que hayas completado, participar en eventos dinámicos o explorar la isla en busca de secretos ocultos, como cofres del tesoro o oportunidades para tomar fotografías. Y aquí es donde puedes tomar tu colección de autos y aplicarles mejoras para un estilo de carrera significativamente diferente.

Un último aspecto de The Crew Motorfest que impresionó y sorprendió fue su interfaz de usuario increíblemente receptiva. En comparación con muchos otros juegos de carreras, Motorfest te permite saltar al menú y pasar de un vehículo a otro en cuestión de segundos, con poco o ningún tiempo de carga entre ellos. Además, los tiempos de carga del juego en general son rápidos, especialmente en los sistemas de generación actual.

Curso intensivo

(Image credit: Ubisoft)

Desafortunadamente, por todo lo que The Crew Motorfest hace bien, hay otro aspecto igualmente equivocado. Para empezar, tiene uno de los modelos de manejo más extraños que hemos experimentado en un juego de carreras de mundo abierto contemporáneo. Una peculiaridad especialmente molesta es que los coches tienen la costumbre de corregirse excesivamente después de un giro, como si de forma antinatural se "cambiaran" a un carril una vez finalizado el giro. Esto a menudo te lleva a necesitar reajustar tu línea de carrera y significa que nunca podrás tomar curvas o rectas de manera óptima. Y sí, esto ocurre incluso con las ayudas a la conducción desactivadas.

Pero ese no es el final de los problemas del modelo de manejo. A diferencia de Forza Horizon, hay muy poca diferencia entre cómo las diferentes superficies afectan a tu coche. Te deslizarás sobre asfalto, grava, arena y barro como si estuvieras viajando por una autopista. Eso estaría bien si The Crew Motorfest fuera estrictamente un juego de carreras arcade, pero no lo es, ya que tienes acceso a ajustes como la fuerza del torque y el sesgo de los frenos.

Tampoco hay un modelo de daños del que hablar en The Crew Motorfest. Tus autos se dañarán un poco, sin duda, pero todo es puramente cosmético (tampoco hay opción para daños simulados) y equivale a algunas abolladuras leves y raspaduras de pintura. Del mismo modo, conducir por superficies más sucias apenas enloda el coche más allá de unas pocas manchas. Por supuesto, esto no es exactamente un factor decisivo, ya que más juegos de carreras tipo simulación como Gran Turismo 7 también optan por daños y desgaste leves. Pero sí le quita algo de inmersión al sublime mapa de Hawái del Motorfest .

(Image credit: Ubisoft)

Otro aspecto conflictivo es la capacidad de los corredores de IA para hacer bandas elásticas agresivas. Es decir, acelerar o ralentizar artificialmente para crear una ilusión de dificultad. Incluso jugando principalmente en el segundo nivel de dificultad más alto, los conductores de IA rara vez podían ganar carreras por sus propios méritos. La mayoría de las veces, los sorprendía saltando al primer lugar, ganando dos o tres segundos de ventaja en un tiempo récord. Lo contrario también es cierto, ya que a menudo fui testigo de cómo la IA disminuía notablemente su velocidad a medida que se acercaba la bandera a cuadros.

Sin embargo, todo esto, francamente, palidece en comparación con nuestra mayor queja con The Crew Motorfest. El juego requiere una conexión en línea en todo momento, incluso cuando estás corriendo solo. Al igual que la serie Forza Horizon, Motorfest emplea un modelo semi-en línea que completa tu sesión con otros conductores, en caso de que quieras competir o divertirte con ellos. Pero incluso Forza te permite desconectarte y competir puramente sin conexión si así lo prefieres.

No hay nada de eso en The Crew Motorfest, por lo que si los servidores se caen por cualquier motivo, pues ni modo. Y sí, eso también significa que el juego no funciona bien con funciones de la consola como Quick Resume de Xbox Series X|S, ya que serás expulsado de tu sesión cuando saques el juego del modo de espera.

Hay mucho que amar de The Crew Motorfest. Cuenta con uno de los mapas de carreras de mundo abierto más bellos que hemos visto jamás y gusta mucho la cantidad de variedad que se ofrece en lo que respecta a las carreras. Pero los problemas que he destacado, así como su tendencia a fallar o desconectarse del servidor, significan que a menudo no podemos disfrutarlo tanto como quisiéramos. Es probable que los parches y actualizaciones futuros ayuden a suavizar las grietas, pero tal como están las cosas, las frustraciones de The Crew Motorfest tienden a superar lo que hace bien.

Funciones de accesibilidad

Como es el caso de otros títulos de Ubisoft como Assassin's Creed Valhalla, The Crew Motorfest presenta una cantidad decente de opciones de accesibilidad. El tamaño de los subtítulos y la opacidad del fondo están aquí, así como soporte para siete idiomas de texto diferentes. También hay tres configuraciones diferentes para daltónicos, así como opciones para un HUD de alto contraste. Los jugadores también pueden ajustar minuciosamente la fuerza de la vibración del controlador y, si juegan en PS5, también la fuerza de la retroalimentación adaptativa del disparador del controlador inalámbrico del DualSense .

Cómo analizamos The Crew Motorfest

Jugamos aproximadamente 20 horas de The Crew Motorfest en PS5. Al ser un juego de carreras de mundo abierto, era primordial centrarse en la variedad de carreras y desafíos disponibles en el juego, así como en la calidad del modelo de manejo general en comparación con algunos de los mejores juegos de carreras que existen.