Reseña Call Of Duty Modern Warfare III – Una campaña que pudo dar más, pero con visuales impactantes

Para ser un juego de Call of Duty y sobretodo, el remake del Modern Warfare 3, las misiones son muy cortas, todo es muy apresurado y aunque momentos intensos y de mucha acción, no son suficientes para el que considerado uno de los mejores juegos de la franquicia.

La era de los remakes continúa en su máximo apogeo. La saga de Call of Duty no podía ni debía quedarse fuera de esta tendencia, sobretodo por lo que vemos hoy en día en materia de visuales, motores gráficos y demás. Pero claro, esto no solo debe estar limitado a ello, las historias, la jugabilidad, vaya, todo el servicio debe estar ahí, listo para brindarnos la mejor experiencia mientras nos sentamos en nuestra silla o sillón favorito a disfrutar de un rato de gaming.

Originalmente estrenado en 2011, Modern Warfare 3 alcanzó un punto muy alto, convirtiendo a esta vertiente de la exitosa franquicia de Call of Duty, en una de las favoritas del público amante a los juegos de guerra y disparos en primera persona.

Sin embargo, hablando específicamente de la campaña del remake de Modern Warfare 3, esta se siente apresurada, las misiones son muy cortas y una buena parte del juego se enfoca en las cinemáticas. ¡Ojo! No malinterpreten esto, visualmente el juego es una cosa fastuosa, efectivamente, desde las cinemáticas, hasta el mismo gameplay en el aspecto visual es sublime.

Realmente no requieres de un tutorial para jugar Modern Warfare 3, todo está ahí, todos los conocemos, es básico.

La jugabilidad

Ágil, tal y como nos gusta Call of Duty.

De manera personal, yo no soy un asiduo jugador de Warzone. Yo crecí jugando los clásicos títulos de Call of Duty, cuando estos eran enfocados en las historias de las Guerras Mundiales. En ese tiempo, lo verdaderamente importante eran las campañas, muy bien desarrolladas, con historias profundas, completas y que siempre te dejaban con ganas de más. Personalmente uno de mis títulos favoritos es Call of Duty: Finest Hour, un spinoff del primerísimo COD y que por supuesto estaba enfocado en la Segunda Guerra Mundial.

Claro, la jugabilidad era más lenta, era hasta un poco más “realista”. Esto no quiere decir que lo que Activision y sus estudios Sledgehammer, Raven y demás, no continúen haciendo actualmente.

Sin embargo, lo que sentí con el nuevo MW3, es que es demasiado similar ya a Warzone. El juego es muy veloz, tal y como lo es Warzone. Lo bonito de este título también es que hay misiones en Verdansk y eso definitivamente son puntos extra para esta entrega.

Una campaña desangelada

Pero así de rápido como se siente el juego, de igual forma, todo sucede muy rápido. Insisto las misiones son muy cortas, y en muy poco tiempo, ya sentirás que vas a la mitad del juego.

Claro, hay momentos en los que efectivamente debes planear bien tu estrategia. Evita convertirte en un one man army, por que sí, habrá momentos en los que estarán totalmente solo, ya sea en los zapatos del capitán John Price, o de sus aliados como Farah Karim, quien funge como la comandante de las fuerzas de liberación de Urzkistán.

Claro, todos los compañeros que tanto amamos y queremos están de vuelta, Soap, Ghost, entre otros.

Podrás jugar con ellos, dependiendo de cada misión, pero como sabemos, el mero-mero es el capitán Price.

Visualmente, una cosa fastuosa

Aquí realmente no me puedo quejar ni tantito, no hay forma. Desde la primera misión en donde nos infiltramos para rescatar al temible Makarov, quedé impactado en este apartado.

No cabe duda que el realismo me voló por completo la cabeza, a tal grado de tener que detenerme en ocasiones, solo para admirar lo increíblemente bien hecho que está el juego.

¡Aplausos y muchos para Sledgehammer Games!

La controversia. ¿Y la misión No Russian?

Vaya apartado complicado hablar de esta misión. No Russian era originalmente una misión del Modern Warfare 2, pero del 2009. Una misión brutal, que si no la han jugado, o nunca la han visto, seguro hallarán decenas de videos en YouTube.

Para explicarlo en palabras muy “sutiles”, esta misión es el terrorismo en su máximo apogeo. Literalmente es asesinar a decenas de civiles, policías y empleados de un aeropuerto en Moscú.

Muchos se preguntaban si en el MW2 remake tendríamos dicha misión, pero como bien sabemos, este remake, en su mayoría, se llevó a cabo en una ciudad ficticia de México.

Ahora, esta “misión” fue retomada para el remake del MW3, sin embargo no es nada parecida a lo que vimos originalmente. Ahora todo ocurre desde un avión. Sí de igual forma, un grupo de terroristas comandados por Makarov, secuestran un avión, pero el 95% de la misión, es cinemática, y la brutalidad que veíamos en la misión original, básicamente acá no existe, aunque el final, en efecto es trágico.

Conclusión

Call of Duty ha evolucionado, lo sabemos. La evolución es necesaria. Sin embargo, el modo campaña es algo indispensable en esta saga. Creía que Activision había entendido de su gran error, de haber eliminado la campaña de Call of Duty: Black Ops 4 (donde nos presentaron su primer Battle Royale, Blackout). Ahora otra vez, pareciera que Activision y Sledgehammer sacaron todo al vapor. No porque el juego está mal hecho o tenga fallas, no, nada de eso, pero para mi, la campaña es fundamental y aunque disfruté jugarla, terminé con un sabor agridulce de querer tener más, mucho más, puesto Modern Warfare es posiblemente la mejor saga de todo Call of Duty y no merece ser tratada así.

