Preview - Forza Motorsport. Un modo carrera con excelentes niveles de estrategia y riesgo

La semana pasada, probamos los segmentos iniciales del modo carrera de Forza Motorsport a través de una versión temprana de Xbox Insider, y salimos deseando haber podido acelerar motores al máximo.

Forza Motorsport devuelve la franquicia a sus raíces de carreras de simulación después de un par de entradas consecutivas en la subserie Forza Horizon. Mientras que los juegos de Horizon se destacan por ofrecer un recorrido informal, arcade y de mundo abierto, Motorsport lo ofrece para una experiencia de carreras en circuito mucho más centrada y calculada en pistas tanto reales como ficticias. Es uno de los próximos juegos más esperados para Xbox Series X |S, jugadores de PC y suscriptores de Xbox Game Pass y, afortunadamente, su modo carrera genera una primera impresión estelar.

Después de un par de carreras introductorias al volante de sus autos insignia, el Cadillac Racing V-Series.R No. 01 y el Chevrolet Corvette E-Ray, la versión me presentó la Builder's Cup, la primera parada en el largo modo carrera de Forza Motorsport . Actuando efectivamente como un tutorial muy práctico, la Copa del Constructor nos hizo elegir nuetro primer auto, mejorarlo mediante actualizaciones y aprender varios puntos de estrategia para ayudarme a obtener una ventaja contra los corredores competitivos de IA.

Amamos las carreras

(Image credit: Microsoft)

Como ya hemos mencionado, Forza Motorsport pone gran énfasis en adquirir experiencia con el coche elegido. El juego te ayuda a lograrlo facilitándote la introducción con una sesión de práctica abierta antes de que comience la carrera. Aquí, se te pedirá que completes un número determinado de vueltas del circuito, así como que intentes superar un tiempo de vuelta objetivo.

En la práctica abierta también conocerás el nuevo sistema Car Mastery de Forza Motorsport, que te recompensa con puntos de experiencia en función de tu desempeño general. Es más evidente al tomar las curvas, ya que el juego te otorgará una puntuación de diez y te recompensará con EXP según tu desempeño en la sección. Esto no solo fomenta carreras limpias y eficientes, sino que también te ayuda a conocer las líneas de carrera de cada circuito para obtener mejores tiempos de vuelta en el futuro.

La experiencia con el coche es especialmente importante, ya que al mejorar el nivel de tu coche, tendrás acceso a mejores actualizaciones. Sin embargo, lo que realmente me gustó es que las actualizaciones por sí solas no te llevarán al podio, ya que tendrás que permanecer dentro de un cierto umbral para mantener los criterios de clase de coche para cualquier pista determinada. Esto es muy diferente de la serie Horizon , que ajusta en gran medida las clases de eventos de carrera en función de la potencia de su automóvil actual. Es un cambio que también me gusta mucho, ya que parece animar a los conductores a probar y sentirse cómodos con una amplia gama de coches. No solo ese Nissan Skyline clase S2 mejorado con el que has recorrido todo el mapa.

(Image credit: Microsoft)

Luego, las carreras ofrecen más capas de estrategia. Por un lado, puede reducir la cantidad de combustible en su automóvil para reducir el peso y aumentar el ritmo. Además, en un movimiento que sin duda haría sudar frío a la FIA, puedes elegir dónde quieres empezar en la parrilla; cuanto más atrás esté, mayores serán sus recompensas si logra la ubicación objetivo. Si bien las estrategias de boxes no estaban disponibles en la vista previa, imagino que las copas futuras probablemente requerirán que los jugadores elijan cuidadosamente los compuestos de sus neumáticos para la carrera más eficiente posible.

Lo que más me gustó de todo este proceso es que realmente me permitió desarrollar un apego a mi automóvil. A diferencia de Forza Horizon 5 , que premia a los autos a un ritmo tan vertiginoso que es difícil sentir mucho por ninguno de ellos, Forza Motorsport reduce las cosas para garantizar que conduzcas menos autos, aunque por períodos de tiempo más largos para una experiencia general más profunda. conexión entre usted y su máquina.

Esta parece una excelente manera para que los jugadores se acostumbren a una amplia gama de vehículos con diferentes velocidades máximas y modelos de manejo. Y con suerte, esto preparará mejor a los jugadores para las competitivas suites en línea de Forza Motorsport al familiarizarlos primero con las líneas de carrera y los diseños de los circuitos, al mismo tiempo que los recompensará por hacerlo.

No tenemos que esperar mucho más hasta el lanzamiento de Forza Motorsport el 10 de octubre en Xbox Series X|S y PC. Si bien estamos seguros de que una parte considerable de su audiencia se sumergirá con entusiasmo en sus suites en línea, espero que su modo carrera siga siendo tan atractivo y pulido como lo fue en la Copa del Constructor inicial. Y con más de 500 autos en el lanzamiento, es probable que el modo carrera del juego mantenga ocupados a los entusiastas corredores en sus primeras semanas.