Nuevos audífonos inalámbricos de Xbox, saldrían este mismo mes

Según se informa, este mes se lanzará unos audífonos inalámbricos Xbox completamente nuevos y más caros, claro está .

Así lo afirma el confiable minero de datos 'billbil-kun' de Dealabs, quien informó que Microsoft lanzará este mes unos nuevos auriculares llamados "Xbox Wireless Headset Refresh".

Se afirma que 'Xbox Wireless Headset Refresh' se lanzará en Europa el 22 de octubre y en los EE. UU. el 5 de noviembre y costarán $109,99 dólares (unos $2,500 pesos)

En comparación con los auriculares inalámbricos Xbox actuales en el mercado, que se lanzaron por primera vez en marzo de 2021, eso supone un aumento de $10 dólares.

Billbil-kun afirma que no habrá una versión blanca de los nuevos auriculares inalámbricos en el lanzamiento y que los datos que recopilaron solo hacían referencia a una versión negra.

"Aparte de algunos cambios menores en el empaque, aún no sabemos cuáles son las diferencias de diseño", dijo el data miner (traducido automáticamente). "Sin embargo, hay una buena posibilidad de que estas diferencias sean mínimas o inexistentes".

Billbil-kun filtró recientemente el lanzamiento de una nueva colección de controladores inalámbricos Xbox Series X , llamada Ghost Cipher, que luego fue anunciada por Microsoft.

Además de los nuevos controles, Microsoft también lanzará nuevos modelos de Xbox, incluida una Xbox Series X de 2 TB en una nueva edición especial Galaxy Black, una Xbox Series X de 1 TB totalmente digital en Robot White y una Xbox Series S de 1 TB totalmente digital en Robot White.

Las tres consolas se lanzarán el 15 de octubre y, en algunos países, el 29 de octubre. Si quieres hacerte con una nueva Xbox Series X o Xbox Series S.

