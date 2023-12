Los mejores juegos de GBA - los títulos de Game Boy Advance que debes de jugar

Mario Tennis: Power To...

Todavía vale la pena jugar los mejores juegos de GBA, incluso más de dos décadas después del lanzamiento original de la legendaria consola de mano de 32 bits. Muchos crecimos jugando GameBoy Advance o hasta el clásico Game Boy cuando éramos niños, ya sea con el modelo original, el GBA SP mejorado y con iluminación frontal con su diseño de concha, o el GameBoy Micro criminalmente subestimado con su pantalla retroiluminada magníficamente nítida y placas frontales personalizables.

Muchos de los mejores juegos de GBA se pueden disfrutar fácilmente hoy en día sin depender del hardware original. El servicio de suscripción Nintendo Switch Online alberga una serie de títulos de GameBoy Advance que se pueden transmitir en su totalidad cuando necesitas un descanso de los mejores Juegos de Nintendo Switch. Esta biblioteca se expandirá con más juegos en los próximos meses y le informaremos en la lista a continuación si se puede reproducir un título en particular en el servicio.

Esta es una lista que hicimos de los que posiblemente podrían ser considerados los mejores títulos del Game Boy Advance.

Pokémon Emerald Una experiencia Pokémon portátil muy mejorada

El título definitivo de Pokémon Gen 3, Pokémon Emerald, devolvió a los entrenadores a la región de Hoenn, con una gran cantidad de características nuevas que hacen que valga la pena. eligiendo entre las ediciones Ruby y Sapphire. No menos importante es Rayquaza, el Pokémon legendario insignia del juego que sigue siendo un gran favorito de los fanáticos hasta el día de hoy.

Pokémon Emerald trajo consigo varias actualizaciones y funciones de calidad de vida, pero la incorporación más impactante fue sin duda Battle Frontier. Esta nueva y extensa área se abrió después de vencer al Elite Four del juego y presenta varias arenas nuevas y desafiantes dictadas por una variedad de criterios. Fue un verdadero desafío final que falta en muchos títulos de Pokémon que lo sucederían.

The Legend of Zelda: The Minish Cap Una gran aventura en un mundo en miniatura.

Posiblemente una de las mayores aventuras en 2D de Link, desarrollada por Capcom The Legend of Zelda: The Minish Cap es mucho más grande de lo que su diminuta premisa te haría creer. Para salvar a Zelda y Hyrule del mago oscuro Vaati, Link se une a un sombrero parlante llamado Ezlo, quien le otorga al héroe el poder de reducirse a un tamaño microscópico.

La nueva estatura de Link hace que los objetos cotidianos y los enemigos variados sean mucho más intimidantes. Un ejemplo al principio del juego muestra a Link peleando contra un Chu Chu de tamaño normal mientras está encogido, convirtiendo el encuentro en una pelea de jefe. De manera similar, las macetas, los troncos de los árboles y los barriles se convierten en sus propias áreas explorables. Y eso sin mencionar el propio Hyrule, que es impresionantemente grande para un 2D Zelda y está lleno de pequeños detalles y secretos.

Mother 3 Un juego de rol profundamente conmovedor que nunca se lanzó en Occidente.

Mother 3 fue una especie de cambio de juego cuando se lanzó en 2006. Lo que al principio parece ser un juego de rol casual y cursi gradualmente revela sus verdaderos colores como una historia desgarradora de un una familia desgarrada y una codicia corporativa cada vez más invasiva que deforma y borra la naturaleza. Mother 3 es un juego fantástico, pero también uno que destrozó por completo la noción de que los juegos de Nintendo no podían crearse para audiencias adultas.

Mother 3 nunca vio un lanzamiento en cccidente, lo cual es una gran vergüenza. Afortunadamente, fue rescatado por traductores fanáticos que abrieron el juego a una audiencia mucho más amplia. Mother 3 se convertiría en un título inmensamente influyente, inspirando clásicos independientes modernos como Undertale y Omori. Si bien es posible que nunca se lance oficialmente en Occidente, se ha ganado con creces su reconocimiento como uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos.

Metroid Fusion Una aventura atmosférica con toques de terror.

Metroid Fusion es más lineal que el típico juego de serie, y cambia la exploración a gran escala por un viaje más íntimo y atmosférico para la cazarrecompensas Samus Aran. Fusion tiene a nuestra heroína investigando un brote del mortal parásito 'X' a bordo de una estación espacial ahora abandonada. Bajo la guía de una IA dominante, descubre que X se ha congregado para formar una versión parásita de sí misma, conocida como SA-X.

Tus encuentros con el SA-X son pocos, lo que hace que cada uno de ellos sea una emocionante tarea de correr y esconderte. Además del SA-X, Fusion presenta algunos de los jefes más horribles de toda la serie. Es una aventura breve que constituye un buen punto de partida para los recién llegados a la serie, como su secuela, Metroid Dread, que se lanzó en Switch en 2021, seguido de Metroid Prime Remastered en 2023.

Sonic Advance 2 Una secuela con mucha velocidad que no debes perderte.

La serie Sonic Advance llegó a GBA en una época en la que todavía era desconcertante ver un título de Sega en una plataforma de Nintendo. Sin embargo, el regreso del erizo a 2D puso una fuerte fachada en GBA, y Sonic Advance 2 fue lo mejor de la trilogía y se puede considerar con bastante facilidad como uno de los mejores juegos de Sonic de todos los tiempos.

Sonic Advance 2 presenta múltiples personajes jugables y una de las presentaciones de mayor calidad que jamás haya visto un juego de Sonic en 2D. Todo, desde los menús y la música hasta los sprites y los niveles mismos, exuda un nivel de calidad que, durante los años siguientes, sería difícil de conseguir para la franquicia Sonic en su conjunto.

Advance Wars El mejor juego de estrategia del GBA

Al igual que Fire Emblem, Advance Wars surgió de una serie que se remonta a los días de Famicom. El título de GBA fue sólo el primero en llegar a occidente, donde fue un éxito inmediato. Advance Wars se benefició de la misma manera que Fire Emblem. Las tácticas pulidas y de ritmo rápido en un sistema portátil proporcionaron una experiencia de juego convincente y satisfactoria, pero también bastante difícil.

Advance Wars incluye una larga campaña, multijugador y un creador de mapas en un pequeño cartucho, lo que significa que los jugadores que resonaron con el juego ciertamente obtuvieron el valor de su dinero. Después de un largo período de inactividad, la serie finalmente vuelve a estar disponible en hardware moderno gracias al lanzamiento de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp; Remakes desde cero de los dos títulos de GBA Advance Wars.

La serie Castlevania estaba en una buena racha en GBA. Circle of the Moon y Harmony of Dissonance pusieron la bola en marcha con dos entradas sólidas, aunque defectuosas, pero fue Castlevania: Aria of Sorrow la que despegó fuerte, y hasta el día de hoy es reconocido como uno de los mejores títulos de Castlevania de todos los tiempos.

Como Soma Cruz, exploras el paisaje metroidvania no lineal del juego con la capacidad de absorber las almas de los enemigos derrotados, reclamando sus poderes como propios. Esto fomenta fuertemente la experimentación y permite al jugador formar sus propias configuraciones para enfrentarse a los lugares peligrosos del juego. Aria recibiría una secuela, Dawn of Sorrow, en DS, que, como era de esperar, también es uno de los mejores juegos de Nintendo DS.

Golden Sun Algunas de las mejores imágenes de GBA

La efímera serie de juegos de rol de Camelot debutó apenas unos meses después del lanzamiento de GBA. Es una locura pensarlo, considerando que tanto él como su secuela son dos de los juegos visualmente más impresionantes en la computadora de mano. Pero había más que eso a su favor; con una banda sonora fantástica y un convincente sistema de batalla por turnos.

Golden Sun se diferencia de otros juegos de rol por su sistema Psynergy. Estas habilidades dobles se pueden usar en la batalla, pero también para superar acertijos ambientales esparcidos por el entorno. Eso permitió que Golden Sun se convirtiera en un juego de rol en el que los jugadores tenían que usar la cabeza fuera de la batalla casi tanto como dentro de ella.

Mario Tennis: Power Tour Un título deportivo sorprendentemente excelente en GBA

Camelot realmente estaba en su mejor momento en GBA. Junto a Golden Sun, el desarrollador también produjo uno de los mejores de Mario, Mario Tennis: Power Tour. El juego aportó un sabor RPG al deporte, haciendo que los jugadores subieran de nivel y desarrollaran su personaje con diversas habilidades a medida que avanzaban a través de oponentes cada vez más duros y un puñado de minijuegos divertidos.

Mario Tennis: Power Tour se mantiene hasta el día de hoy y es un esfuerzo mucho más fuerte que los recientes títulos de tenis y golf que hemos visto en la serie desde entonces. Sería una excelente opción para Nintendo Switch Online, por lo que esperamos que Nintendo agregue este increíble juego de deportes a su línea en algún momento en el futuro.

Wario Land 4 Un juego de plataformas elaborado por expertos y con un perverso sentido del humor.

Hay un discurso que se puede argumentar en Wario Land 4 simplemente es el mejor juego de GBA, punto. Este juego de plataformas visualmente magnífico, completo con una premisa sin sentido y una banda sonora de otro mundo, no se parece a nada que puedas jugar en la consola portátil; es un juego de plataformas que realmente no se juega como tal en absoluto.

En Wario Land 4, no solo corres de izquierda a derecha para completar cada etapa. Lo haces mientras exploras los vastos niveles en busca de riquezas y tesoros. Pero una vez que llegas al final, tienes un límite de tiempo para regresar al comienzo del nivel y escapar con tus bienes. Añade toneladas de elementos desbloqueables y múltiples finales basados en la progresión general y tendrás un título ultraencantador y rejugable en Wario Land 4.

Los mejores juegos de GBA: preguntas frecuentes

¿Todavía puedes comprar juegos de GBA? Los juegos de GBA todavía están en circulación, pero hoy en día son mucho más difíciles de conseguir. Debido a esto, los cartuchos para juegos originales de GBA generalmente se venden por un centavo y están etiquetados como artículo de colección. Con Nintendo Switch Online, es más probable que puedas jugar algunos de los mejores títulos de la consola sin tener que pagar demasiado, pero tus opciones están ligeramente limitadas.