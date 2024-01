El nuevo desafío de Indiana Jones. Prepárate para Indiana Jones and The Great Circle

Sin lugar a dudas, más allá de saber más acerca de la fecha de lanzamiento de Senua's Saga: Hellblade 2, que será el 21 de mayo del presente año, lo que más emocionó a la gente ayer en el Developer Direct de Xbox, fue el anuncio oficial de Indiana Jones and The Great Circle.

Bethesda Softworks, en colaboración con MachineGames y Lucasfilm Games, presentó oficialmente "Indiana Jones and The Great Circle", un título que promete revolucionar el género de acción y aventura.

¿Cuándo ocurre Indiana Jones and the Great Circle?

Este nuevo capítulo en la saga de Indiana Jones se sitúa cronológicamente entre los eventos de "Indiana Jones y los cazadores del arca perdida" e "Indiana Jones y la última cruzada". Tendrás la oportunidad única de encarnar a un Indiana Jones en su mejor momento, explorando rincones exóticos del mundo y desentrañando uno de los misterios más enigmáticos de la historia.

El juego, que se espera sea lanzado en algún momento de este 2024, de manera exclusiva para Xbox Series X|S, PC y Game Pass, ha sido diseñado para ofrecer una experiencia narrativa profunda y personal. El aclamado Todd Howard, conocido por su trabajo en sagas como "The Elder Scrolls" y "Fallout", actúa como productor ejecutivo, garantizando una aventura de primera calidad.

Ambientado en 1937, "Indiana Jones and the Great Circle" sumerge a los jugadores en una era donde las fuerzas oscuras buscan un poder ancestral. Como Indiana Jones, los jugadores deberán usar su ingenio y habilidades físicas para enfrentar una conspiración global. El juego promete una combinación de acción, exploración y resolución de rompecabezas, manteniendo la esencia clásica del personaje.

El icónico látigo de Indy no solo será una herramienta clave para la navegación y el combate, sino también un elemento esencial para resolver los diversos desafíos que se presenten. Los jugadores tendrán que emplear una mezcla de sigilo, combate cuerpo a cuerpo y estrategia para superar obstáculos y enemigos.

Aventura y mucha diversión

Indiana Jones and the Great Circle no solo es una promesa de aventura y misterio, sino también un homenaje a un personaje que ha definido el género de aventuras tanto en el cine como en los videojuegos. Con una narrativa envolvente, mecánicas de juego innovadoras y una fidelidad gráfica impresionante, este juego está destinado a ser un hito en la historia de los videojuegos de aventuras.

Mantente atento para más noticias y análisis en profundidad sobre and the Great Circle en nuestro portal, donde los juegos y la tecnología se encuentran con la leyenda. Y no te pierdas el tráiler oficial del juego, disponible aquí: