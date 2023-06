Crash Team Rumble reseña - la pura diversión, aunque queda a deber

Información Plataforma: Xbox Series S

Disponible en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Fecha de lanzamiento: 20 de junio de 2023

Crash Team Rumble es uno de los juegos más divertidos que hemos tenido con un multiplayer, durante todo el año. Su configuración MOBA-lite, combinada con un montón de acción de plataformas, es diferente a cualquier otro juego en línea en el mercado en este momento y eso vale la pena resaltarlo. Especialmente cuando el estudio desarrollador de Toys for Bob ha hecho un trabajo excelente al ejecutar el concepto.

Por ello nos duele decir que Crash Team Rumble podría ser uno de los lanzamientos más trágicos del año. Al ser un título únicamente multiplayer, va contra la corriente al no ser gratuito. Y aunque no es un juego de precio completo, pagarás más por los pases de batalla de temporada si estás interesado en ganar todos los cosméticos que ofrece el juego para ir avanzando.

Y es una progresión bastante lenta en ese aspecto, el indicador de experiencia del pase de batalla aumenta ligeramente después de cada partida, incluso cuando has logrado marcar algunos desafíos que te dan experiencia, como recompensa. Y con un solo modo competitivo disponible en el lanzamiento, Crash Team Rumble es un juego que se disfruta en breves ráfagas de juego.

¡A brincar como locos!

Ayuda que Crash Team Rumble sea difícil de llevar por su estilo de juego tipo MOBA altamente pulido. Cada partida enfrenta a dos equipos de cuatro, y tendrás que trabajar con tus compañeros de equipo para correr, saltar y correr por el mapa para recolectar la icónica fruta Wumpa de la serie. Una vez que hayas terminado con el delicioso refrigerio, volverás al banco de tú equipo para depositarlo. El primer equipo en depositar un total de 2000 frutas Wumpa gana la partida.

También puedes recolectar reliquias esparcidas por el mapa, que se pueden depositar en varios puntos de entrega para obtener beneficios específicos para tú equipo. Estos incluyen bombardeos de misiles para mantener a raya al equipo enemigo, plataformas de salto para lanzarte al lado opuesto del mapa, una cama de hongos que ralentiza el movimiento y tornados que pueden hacer que gran parte del mapa sea intransitable para el lado enemigo. Los poderes de reliquia pueden cambiar rápidamente el rumbo de una partida, por lo que vale la pena aprender los trucos de cada mapa para ver cómo pueden mejorar tus posibilidades de ganar.

Lo mejor de Crash Team Rumble (Image credit: Activision) La acción momento a momento de Crash Team Rumble es electrizante. Cuando ambos equipos están cerca de esa meta de 2000 frutas Wumpa, la sensación de luchar por el mapa para encontrar ese último trozo que te empujará al límite siempre es emocionante.

Cada uno de los mapas de Crash Team Rumble tiene un sabor único, pero son los propios personajes los que agregan los condimentos. Solo hay ocho persoanjes, por ahora, pero cada uno es radicalmente diferente entre sí. El mismo Crash juega como era de esperarse, capaz de girar, deslizarse y golpear el cuerpo, lo que lo convierte en un sólido todoterreno.

Mientras tanto, Cortex puede aplicar varios efectos a los oponentes con su pistola de rayos, como alentarlos o convertirlos temporalmente en un animal. ¿Quieres un personaje que pueda expresar su peso? Dingodile es todo un caso. El alto HP y el fuerte control de multitudes lo convierten en una absoluta pesadilla cuando está protegiendo un banco enemigo, lo que impide que los jugadores depositen sus Wumpas ganados con tanto esfuerzo.

Hay muy poco de qué quejarse cuando se trata del modo match-to-match de Crash Team Rumble. Al igual que Splatoon 3, las partidas terminan en cuestión de minutos, lo que le da al juego un fuerte elemento de recoger y jugar, a la vez que es fácil de aprender y algo desafiante de dominar. Sin embargo, espero que Toys for Bob elija agregar un modo clasificado, ya que el emparejamiento está por todas partes sin él.

Todo será mejor con el pase de temporada

En un mundo perfecto, todos estaríamos jugando Crash Team Rumble por diversión. Por sus propios méritos, es una acción multijugador en línea brillantemente divertida. Pero con él viene un diseño multijugador moderno en forma de pase de batalla lineal; XP que ganarás al completar partidas y varios desafíos semanales.

El pase ofrece recompensas estrictamente cosméticas, desde máscaras de personajes y mochilas hasta gestos y pancartas de perfil. Todas las cosas bastante estándar. El problema es que el pase es estrictamente lineal y no ofrece nada particularmente emocionante a menos que estés interesado en coleccionar cosméticos con temas de Crash. El pase de batalla de Crash Team Rumble solo tiene una pista lineal; obtendrás sus recompensas en el mismo orden que todos los demás.

Afortunadamente, hay cosméticos exclusivos para cada personaje que puedes ganar simplemente jugando con ellos, no se necesita un pase de batalla.

Eso quizá era de esperarse, pero no obstante es un poco vergonzoso. Ahora estamos viendo juegos como Fortnite que hacen que sus pases de batalla sean significativamente más interesantes. En el caso del popular Battle Royale, a menudo puedes elegir las recompensas que más deseas y dejar las que no te preocupan demasiado. Es una gran característica en ese juego, particularmente para aquellos que no tienen todo el tiempo del mundo para jugar.

No ocurre así en Crash Team Rumble. ¿Quieres esa skin llamativa para Neo Cortex? Tendrás que pulirlo como todos los demás. Y lo harás, ya que la experiencia ganada comienza a disminuir una vez que hayas superado los desafíos semanales limitados. Afortunadamente, hay cosméticos exclusivos para cada personaje que puedes ganar simplemente jugando con ellos, sin necesidad de un pase de batalla. Eso de alguna manera justifica el costo del juego, pero no por mucho.

Un nuevo Crash

Crash Team Rumble ciertamente vale la pena, pero con su precio actual y su relativa falta de contenido, no necesariamente tú dinero. En la actualidad, los servidores parecen estar lo suficientemente poblados como para no tener problemas para hacer cola rápidamente en las partidas. Sin embargo, notamos que los tiempos de carga son extrañamente largos para un título que reutiliza completamente los activos de Crash Bandicoot 4: It's About Time.

En esta etapa inicial, es difícil decir si Crash Team Rumble tiene una vida saludable por delante. Los títulos de servicio en vivo pagados generalmente no han tenido mucha vida útil; ah´están los casos de Anthem y Marvel's Avengers como prueba de ello. Pero sería una lástima ver a Crash Team Rumble compartir el mismo destino.

Creemos firmemente que Crash Team Rumble debería ser un título freemium, especialmente porque ya tiene la infraestructura de uno. Crash es una IP popular, pero no tanto como para excusar el hecho de que estás pagando por un solo modo multijugador, sin importar cuán divertido sea ese modo.