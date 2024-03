Cómo conseguir ventajas exclusivas de Warzone Mobile con Backbone+

Si actualmente estás jugando a Call of Duty: Warzone Mobile, es muy probable que ya tengas un Backbone One. Se trata de un mando compatible con una amplia gama de juegos móviles nativos, por no hablar de una serie de servicios de streaming de juegos como Xbox Game Pass Ultimate, y es una opción brillante si lo que buscas es dar a tu juego portátil una sensación de calidad de consola más premium.

En nuestro análisis del primer modelo, concedimos al mando la excepcional puntuación de cinco estrellas y lo calificamos como "la mejor forma de jugar en el iPhone". Tanto si tienes el modelo original como el más reciente Backbone One PlayStation Edition, puedes optar a algunas recompensas exclusivas con temática Backbone en Warzone Mobile.

Además de un mando Backbone One, necesitarás una suscripción activa a Backbone+ para poder beneficiarte de esta oferta. Backbone+, un servicio opcional que desbloquea nuevas funciones en la aplicación móvil Backbone, cuesta 49,99 $ al año. Los primeros en adoptar Backbone One tienen una suscripción gratuita de por vida, aunque todos los demás pueden beneficiarse de un mes de prueba gratuita que viene con la compra de Backbone One, siempre que no lo hayan utilizado todavía.

¿Cómo conseguir ventajas exclusivas de Warzone Mobile?

En primer lugar, asegúrate de que tienes instalada la última versión de Call of Duty: Warzone Mobile y de la aplicación móvil Backbone, así como una suscripción activa a Backbone+.

Ahora, conecta tu mando Backbone One a tu teléfono móvil e inicia Call of Duty: Warzone Mobile. Asegúrate de haber iniciado sesión en el juego con una cuenta de Activision y ve al menú principal. Si no tienes una cuenta de Activision, tendrás que crear una rápidamente y tener a mano los datos de acceso antes de pasar al siguiente paso.

Pulsa el botón naranja del mando Backbone One para iniciar la aplicación Backbone. Dentro de la aplicación, aparecerá una ventana emergente en la que se te preguntará si deseas "reclamar tus ventajas gratuitas de Call of Duty: Warzone Mobile". Puedes ver una imagen de la ventana emergente a continuación como referencia.

(Image credit: Backbone)

Si no ves la ventana emergente, sal de Call of Duty: Warzone Mobile y de la aplicación móvil Backbone y repite los pasos anteriores. Si ves la ventana emergente, pulsa "Canjear ahora". Se abrirá una página web que te pedirá que inicies sesión con tu cuenta de Activision. Hazlo y accederás a la página de canje de códigos que se muestra a continuación.

(Image credit: Activision)

El código necesario se rellenará automáticamente, por lo que solo tienes que seleccionar la plataforma deseada (Android o iOS) y pulsar "Canjear código". A continuación, aparecerá una página confirmando los objetos que acabas de desbloquear. Ahora puedes salir de la página y volver al juego, donde podrás acceder a todos tus nuevos objetos. Si te preguntas cuáles son, echa un vistazo a la siguiente sección.

Lista de ventajas de Warzone Mobile Backbone

Si tienes curiosidad por saber qué tipo de recompensas puedes conseguir después de canjear el código, aquí tienes un desglose completo de todo lo que obtienes:

XP token (30 minutos)

"Amuleto de arma "Espinazo

"Tarjeta de visita "Espina dorsal

"Emblema "Espina dorsal

Aunque la ficha de XP doble de 30 minutos es sin duda la ventaja más práctica, las demás son bonificaciones sólidas que ayudarán a que tu perfil o tus armas destaquen entre la multitud.