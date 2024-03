Ya puedes utilizar el control por voz de Sonos con las canciones de Spotify: así se hace

¿Tienen alguna de las soluciones de Sonos compatible con el control por voz? De ser así, esta es una noticia excelente para ustedes.

La marca de audio Sonos amplía el alcance de su software de control por voz y ahora es compatible con Spotify, lo que permite a los usuarios dar órdenes verbales al servicio de streaming.

Todo lo que hay que hacer para controlar la aplicación, según la empresa, es decir las palabras "Oye Sonos, reproduce Spotify" en uno de los altavoces compatibles de la marca. Eso es literalmente todo. Al hacerlo, se reproducirá una de tus listas de reproducción de Spotify de forma aleatoria. Si quieres que el software reproduzca una lista de reproducción específica, tendrás que mencionarla por su nombre, como "Discover Weekly", por ejemplo. La función no se limita a ser un botón de reproducción glorificado, ya que también se puede utilizar para ayudar a gestionar tu biblioteca.

Puede ordenar a Sonos que añada determinadas canciones a una lista de reproducción. También puede darle a "Me gusta" o "No me gusta" con la orden adecuada. Si le dices "Oye Sonos, me gusta esta canción", la IA guardará esa pieza musical en las "Canciones que me gustan" de tu cuenta.

Además, Voice Control puede reproducir géneros o subgéneros musicales específicos, ya sea jazz o música alternativa clásica de los años noventa. No hace falta que seas muy específico: el algoritmo de Spotify sabe muy bien lo que busca la gente.

Seguridad y disponibilidad

Cabe mencionar que los comandos se procesan localmente en el altavoz Sonos para garantizar "tiempos de respuesta rápidos y un seguimiento sencillo". La empresa también afirma que ningún sonido, ya sea de tu voz o del entorno, se guardará en ningún servidor en la nube ni será escuchado por terceros.

Existen dos formas de conectar un altavoz Sonos a Spotify. Puedes elegir manualmente que Spotify sea la fuente predeterminada o hacer que la plataforma sea el servicio de música más destacado que se reproduzca a través del altavoz. Los usuarios no tendrán que iniciar sesión ni realizar ningún cambio en la configuración.

Se desconoce si Voice Control aprenderá tus hábitos de escucha. Es decir, si un dispositivo Sonos se da cuenta de que accedes con frecuencia a Spotify, ¿ajustará automáticamente las fuentes de música?

La nueva compatibilidad de Spotify con Sonos Voice Control ya está disponible tanto para suscriptores Premium como para usuarios gratuitos. Solo tienes que descargar el último parche en tus dispositivos.

