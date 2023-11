El buscador de Google puede ayudarte con tu tarea de matemáticas gracias a una nueva actualización

¡Renovarse o morir! Algo que Google entiende a la perfección, pues constantemente está actualizando sus diferentes herramientas, tal como el caso de "Lens" de su motor de búsqueda. La cual ahora podrá ayudar a los estudiantes a ver y resolver problemas matemáticos.

Y no hablamos de aritmética básica. La Búsqueda de Google actualizada ahora puede abordar formas más complejas de matemáticas como el cálculo y la trigonometría. Todo lo que tienes que hacer es escribir la ecuación o la integral en la barra de texto de la parte superior o hacer una foto de tus deberes con Lens. Entonces verás una serie de instrucciones paso a paso que explican cómo resolverla, con la respuesta en la parte inferior. La geometría también es compatible, y la empresa recomienda a los usuarios que utilicen Google Lens para resolverlas, ya que pueden tener diagramas. No podrás dibujar formas en la barra de búsqueda, así que lo mejor es que subas una foto de la ecuación.

(Image credit: Google)

Además, puedes escribir problemas de palabras para preguntas de física. La Búsqueda de Google resaltará los "valores conocidos y desconocidos" y, a continuación, te mostrará la fórmula correcta que debes utilizar para esa ecuación concreta. Por ejemplo, si necesitas averiguar la aceleración media de un ciclista que baja una cuesta, te indicará la fórmula cinética específica que necesitas.

(Image credit: Google)

La actualización matemática ya está disponible en el escritorio y en la aplicación móvil. Google afirma que puedes escribir la frase "solucionador matemático" en la barra de búsqueda para probar su nueva experiencia en el escritorio. Sin embargo, cuando lo hicimos, no apareció nada. Es posible que esto se refiera a una futura expansión, pero no estamos seguros. En cualquier caso, puedes escribir directamente el problema matemático en la barra de búsqueda. No es necesario que aparezca nada más.

Avance de la ciencia

Además de la ayuda en matemáticas, Google está desplegando modelos interactivos en 3D para determinados campos de la ciencia, como la física, la biología y la química. Los diagramas te permitirán hacer zoom en un objeto, así como proporcionar definiciones de lo que estás viendo.

En el momento de escribir este artículo, el parche no parece estar ampliamente disponible. Hemos visto modelos 3D interactivos para conceptos básicos como las partes individuales de una célula y los elementos periódicos, pero nada para tipos específicos de células o moléculas. Puedes buscar un modelo para un átomo de oxígeno, pero no para una molécula de dióxido de carbono, por ejemplo. Es más, nada tenía una definición. Era sólo el modelo.

Nos hemos puesto en contacto con Google para saber si este parche se lanzará en todo el mundo o sólo estará disponible en algunos países, como Estados Unidos. Actualizaremos esta historia si recibimos respuesta.

