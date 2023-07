Threads: todo lo que necesitas saber sobre el rival de Meta en Twitter

La aplicación Threads de Meta ha ido ganando popularidad en los últimos meses y parece que estamos a solo unos días de poder probar la alternativa de Twitter por nosotros mismos.

Desde que Elon Musk asumió el control de Twitter (y lo cambió), hemos visto muchas aplicaciones similares surgir y desaparecer, como Bluesky y Mastodon que han ganado terreno. Sin embargo, creemos que es probable que Threads supere a todas ellas y obtenga una base de usuarios sólida desde el principio.

Si has estado leyendo mucho sobre Threads y no estás seguro de qué es realmente, no te preocupes. En esta página, te explicaremos todo lo que necesitas saber antes de su lanzamiento.

TEMAS: LO QUE NECESITAS SABER

(Image credit: Meta )

Entonces, ¿qué es exactamente Threads?

A principios de este año, Meta confirmó que estaban explorando el desarrollo de una red social descentralizada e independiente para compartir actualizaciones de texto. Explicaron que creen que hay una oportunidad para crear un espacio separado donde los creadores y las figuras públicas puedan compartir actualizaciones oportunas sobre sus intereses.

No es sorprendente que la compañía esté apuntando directamente a Twitter y tratando de atraer a un creciente número de usuarios descontentos que desean tener la experiencia de Twitter sin tener que lidiar con los cada vez más extraños caprichos de Elon Musk.

El concepto es bastante sencillo y la interfaz es lo suficientemente familiar, lo que significa que la transición tanto para los usuarios que buscan una alternativa a Twitter como para los nuevos usuarios debería ser fluida. Puedes iniciar sesión en Threads con tu cuenta de Instagram y revisar tu lista existente de seguidores para seleccionar a quién deseas seguir en Threads, con la esperanza de evitar un desorden inmediato en tu feed de noticias.

También encontrarás botones familiares como "Me gusta", "Comentar", "Repostar" (o quizás "re-enhebrar" en este caso) y "Compartir" en la parte inferior de cada publicación. El investigador de aplicaciones Alessandro Paluzzi ha estado monitoreando y compartiendo imágenes de Threads en Twitter, y menciona que la aplicación se ha presentado básicamente como "Instagram para tus pensamientos".

Si ya tienes una cuenta de Instagram, tu nombre de usuario se reservará para ti en Threads, por lo que una vez que la aplicación esté activa, podrás acceder y publicar sin problemas.

HILOS: PRECIO Y FECHA DE LANZAMIENTO

La aplicación se lanzará oficialmente el 6 de julio de este año y estamos realmente entusiasmados. Meta ha tenido que trabajar rápidamente para hacer realidad esto y parece que finalmente ha llegado el momento esperado para que la aplicación de mensajes basada en texto haga su debut.

Teníamos la sospecha de que la aplicación estaba en camino después de que apareciera misteriosamente en las tiendas de aplicaciones de Google Play Store y Apple App Store, ¡aunque no esperábamos que fuera tan pronto!

El momento es bastante oportuno, considerando la actual crisis de limitación de funciones en Twitter. Aunque, siendo honestos, ¿cuándo no ha habido alguna forma de crisis en Twitter últimamente?

De manera interesante, hay un pequeño "easter egg" en Instagram en este momento que te dará un pequeño pase para acceder a la nueva aplicación. Solo necesitas escribir "Threads" en la barra de búsqueda de la aplicación y aparecerá un emoji de boleto en el lado derecho de la barra de búsqueda. Al hacer clic en eso, se mostrará tu "boleto" para Threads.

(Image credit: Future)

CÓMO DESCARGAR HILOS

(Image credit: Future)

Aunque estamos a pocos días del lanzamiento oficial, todavía tienes la oportunidad de obtener la aplicación. Meta ha creado un sitio de cuenta regresiva con divertidas esferas 3D con las que puedes jugar. En la esquina izquierda de la página, encontrarás un código QR.

Si escaneas el código QR con la cámara de tu teléfono, te llevará a tu tienda de aplicaciones correspondiente y te permitirá realizar una "descarga previa" de la aplicación. Esto significa que recibirás una notificación tan pronto como esté oficialmente disponible y podrás acceder a ella de inmediato.

Si no deseas hacerlo de esa manera, no te preocupes. Una vez que Threads esté listo para su lanzamiento, a partir del 6 de julio, simplemente puedes buscarlo en la App Store de Apple o en la Google Play Store y descargarlo en ese momento.



PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE HILOS

¿Qué es Meta Threads? Meta ha presentado Meta Threads como una plataforma independiente de redes sociales descentralizadas para compartir actualizaciones de texto. Es una nueva aplicación que actúa como una alternativa a Twitter, donde los usuarios pueden compartir actualizaciones basadas en texto y seguir a personas y organizaciones relevantes para ellos.

¿Se han discontinuado los hilos de Instagram? No, en realidad es todo lo contrario. Instagram Threads será lanzado el 6 de julio y funcionará como una parte basada en texto de Instagram. Originalmente, en 2021, Threads iba a ser una aplicación de mensajería independiente de Instagram, y aunque ese plan se suspendió, el "nuevo Threads" sigue adelante según lo prometido.